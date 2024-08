En Barcelona los desahucios continúan su curso en pandemia

Este proyecto fotográfico ha explorado, durante los últimos seis meses, las historias de personas y familias que han sido desahuciadas en estado de alarma y plena crisis sanitaria en Barcelona. Un trabajo que retrata desde el interior de los pisos, hasta las cargas policiales, causadas por la presión vecinal, la problemática de los desahucios que vienen ocurriendo desde hace ya varios años en Barcelona.

Durante la pandemia, cada semana tenemos ejemplos de personas que pierden su casa por no poder hacerle frente a diferentes circunstancias. Este reportaje recoge el drama entero de no tener trabajo, no tener dinero y acabar perdiendo la casa.

Se están efectuando lanzamientos (deshaucios) de familias en situación de vulnerabilidad con uso desproporcionado de la fuerza y grandes dispositivos policiales de los Mossos d’Esquadra, a pesar de que el Gobierno dio luz verde al Decreto Antidesahucios que extiende la suspensión de estos hasta el 9 de agosto.

La oposición de los vecinos y movimientos ciudadanos ha sido clave para aquellas personas y familias que se encuentran en esta situación. Entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o los diferentes sindicatos de inquilinos han llevado a cabo acciones para proponer soluciones, para hacer efectivo el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía.

Lucia Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), afirma, “En plena crisis sanitaria el Gobierno nos decía que nos quedáramos en casa mientras los desahucios continuaban. Gracias a la presión social tenemos una moratoria de la gran mayoría de desahucios a nivel estatal. Durante estos meses trabajaremos para conseguir una moratoria de desahucios permanente y soluciones estructurales que obliguen a bancos y grandes tenedores a hacer alquileres sociales a las familias vulnerables”.

Datos recién publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencian la preocupante cifra de desahucios durante la pandemia, 29.406 desahucios en todo el Estado Español, 5.737 en Catalunya y 1.028 en Barcelona.

“Perdí mi empleo en la empresa de informática donde trabajaba en medio de la pandemia y he recibido la notificación del desahucio a pesar de tener informe de vulnerabilidad, en la búsqueda de empleo he sido rechazado por mi edad y experiencia. Estoy recibiendo apoyo del (Sindicato de Cassoles) para lograr una prórroga de mi desahucio”, comenta Toni, de 55 años.

Según informe del Ayuntamiento de Barcelona, desde el 14 de septiembre, fecha en que los juzgados reiniciaron actividad judicial tras la primera ola del covid, hasta el 23 de octubre de 2020, se ha tenido conocimiento de 443 órdenes judiciales de desalojo que afectan a 1.211 personas: 748 adultos y 463 menores.

“En pandemia siguen ocurriendo los deshaucios, hay varios al día, algunas veces les dan una pensión por unos días, donde se quedan esperando un recurso que nunca llega”, explica, Tiphanie, activista de (Resistim al Gòtic).

La respuesta del Gobierno aún tiene fecha abierta y este sigue siendo el drama de cientos de familias vulnerables en Barcelona, donde se efectúan, en tiempos de pandemia, alrededor de seis lanzamientos diarios, a pesar de que hay gran cantidad de viviendas, propiedad de bancos y fondos de inversión, que están vacías, contribuyendo a que España tenga una de las proporciones más altas de espacios habitables vacíos del mundo, dificultando cada vez más el acceso a la vivienda digna.

Luisa es desahuciada en su tercer lanzamiento, después de vivir en un piso ocupado por 10 años y de intentar negociar el pago de la renta. 26 – Enero – 2021

Gendri en su habitación del Raval mientras afuera sus hermanos negocian una prórroga con la comitiva judicial. 11 – Diciembre – 2020

Después de desalojar a los activistas que bloquearon la puerta, Mossos d’Esquadra acceden al edificio donde vive Virgen y su familia. 29 – Marzo – 2021

Mossos d’Esquadra han entrado y desalojado sobre las 9:00 horas la casa ocupada “La Engorilada” en la calle Lepant. 18 – Noviembre – 2020

Liliana y su familia con una menor se quedan. Activistas de Raval Rebel y el Sindicat d’Habitatge del Raval, han logrado impedir este desahucio. 17 – Noviembre – 2020

El hermano de Nasir trata de animar a su sobrina, después de enterarse de que van ser desahuciados. 29 – Marzo – 2021

Activistas se reúnen a la entrada del piso de Toni para intentar detener su desahucio. 25 – Febrero – 2021

Presión vecinal logra parar un desalojo extrajudicial de la casa comunitaria La Mecánica en la Calle Aragó. 1 – Diciembre – 2020

Toni vive hace 26 años en un piso de la calle Denia; ha trabajado toda su vida como informático de sistemas y como muchos perdió su empleo en medio de la pandemia, a pesar de tener informe de vulnerabilidad fue notificado de su desahucio a mediados de diciembre. 12 – Enero – 2021

Luisa es examinada por un médico, confirmando las graves condiciones de salud; sin embargo, la comitiva judicial ha decidido proceder con este desahucio en el barrio La Prosperitat en compañía de varios agentes de la ARRO. 26 – Enero – 2021

Mossos d’Esquadra han acudido con decenas de agentes de la ARRO, los cuales han encapsulado e identificado a varios activistas por la vivienda en desalojo de un piso ocupado en la calle Riereta del Raval. 14 – Enero – 2021

Activistas bloquean la puerta del piso donde vive Virgen y su familia momentos antes de que sea desahuciada en la calle Murillo de Poble Sec. 29 – Marzo – 2021

Una persona mayor es evacuada después de la primera carga de los Mossos d’Esquadra. Tensión en el BlocGayarre, barrio Sants, por el desahucio de cuatro familias con seis menores durante la pandemia. 15 – Diciembre -2020

Virgen de República Dominicana prepara un café mientras espera la comitiva judicial. 11 – Diciembre – 2020

Luisa observa por la ventana la llegada de activistas decididos a detener su desahucio. 26 – Enero – 2021

Desalojo de un piso ocupado en la calle Riereta del Raval, agentes de la ARRO han encapsulado e identificado a varios activistas por la vivienda. 14 – Enero – 2021

Una mujer increpa a un agente de los Mossos d’Esquadra por el desahucio de cuatro familias con seis menores durante la pandemia en el Bloc Gayarre, barrio Sants. 15 – Diciembre -2020

La hermana de Virgen empaca las maletas mientras afuera Mossos d’Esquadra identifican activistas que bloquearon la puerta del piso. 29 – Marzo – 2021

“Yo solo pido que me den un mes más mientras logran encontrar un lugar donde pueda vivir con mi cuidador y atender con mi condición médica”, afirma Luisa de 52 años al médico que asistió con la comitiva judicial. 26 – Enero – 2021

Federico espera la comitiva judicial en el Raval, mientras su madre Bárbara asiste al funeral de su padre. 11 – Diciembre – 2020

Nasir y su familia se preparan para abandonar su piso, han llegando al acuerdo con la comitiva de dejar el piso sin resistencia y poder sacar sus cosas poco a poco. 29 – Marzo – 2021

Vecinos y activistas negocian con los Mossos d’Esquadra durante el desalojo extrajudicial de la casa comunitaria La Mecánica en la Calle Arago. 1 – Diciembre – 2020

Virgen, muestra su pasaporte de República Dominicana y su NIE, al procurador de Barcelona que tiene la orden de su desahucio en Poble Sec. 11 – Diciembre – 2020

Toni empaca sus pertenencias, a sus 56 años, el día de su lanzamiento, el primer desahucio del 2021 en Barcelona. 12 – Enero – 2021

Dispositivo de los Mossos d’Esquadra para el desalojo de un piso en el Raval. 14 -enero- 2021

Vecinos brindan apoyo a Luisa a través de la ventana mientras esperan la decisión de la comitiva judicial. 26 -Enero-2021

Activistas bloquean la puerta del piso de Virgen mientras que son rodeados por varios agentes de la Brimo. 29- marzo-2021

Mossos d’Esquadra detienen e identifican activistas que resisten en la puerta de un piso con orden de desalojo. 14 – Enero – 2021

Toni y su hija se abrazan después de lograr detener su segundo intento de desahucio en lo que va del año. 25 – Febrero – 2021

Luisa, de 52 años, llora desconsolada después de que la trabajadora social le confirmara su desahucio. 26 -enero-2021.

Activistas por la vivienda resisten en la puerta de un piso con orden de desalojo. 14- Enero- 2021

La hermana y cuidadora de Luisa observa por la ventana la llegada de agentes antidisturbios de la Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra. 26 – Enero – 2021

Después de varias horas de espera e incertidumbre Liliana recibe la notificación de la prorroga de su desahucio, su familia con una menor se queda, gracias a activistas de Raval Rebel y el Sindicat d’Habitatge del Raval. 17 – Noviembre – 2020

