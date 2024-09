En busca del inventor del ‘juego del círculo’

Cuando piensas en folclor, piensas en cosas como Robin Hood. Y eso es porque el folclor, en general, se trata de un chico o una chica que probablemente no hizo algo heroico, y que existen en un tiempo y un lugar que es real, incluso si las circunstancias suenan fantásticas. Pero el folclor no se trata sólo de ermitaños legendarios que viven en el bosque o mujeres desnudas que desfilan en caballo por las calles empedradas; también son recuerdos culturales y sociales, como los juegos que uno jugaba en su juventud.

El juego del círculo es un juego muy corto. Sólo hay un objetivo, pero el juego nunca termina. No hay ganador o perdedor. Es sólo la intención de seguir adelante hasta que todas las partes se olvidan que existe. El objetivo es simple: formas un círculo con el pulgar y el índice, como el gesto de la mano «OK» y atraes la mirada de alguien hacia ella. Si la persona mira el círculo, tienes permitido golpearla en el brazo con el puño. El círculo debe estar por debajo de la cintura; no puedes tener la mano arriba y ponérsela en la cara a alguien y luego golpearlo. Va en contra de las reglas.

Videos by VICE

Es uno de los muchos juegos de adolescentes que no tiene un objetivo ni un fin. El juego se trata de engañar, dañar, despistar y dejar moretones. Sólo una persona a la vez consigue disfrutarlo. Es muy juvenil.

¿Pero de dónde viene? ¿Quién lo inició? ¿Y cuándo?

Malcolm mostrando el juego del círculo en «Malcolm el de en medio».

Comencemos con el medio que popularizó el juego: Malcolm el de en medio. En el cuarto episodio de la segunda temporada, el juego del círculo es la trama secundaria de la reunión familiar de Stevie y Malcolm. Reese engaña repetidamente a Stevie para que mire el círculo de su mano, hasta que logra ser más astuto que él y lo golpea brutalmente en el brazo en un restaurante. ¿Pero es aquí donde todo comenzó? ¿Los escritores de Malcolm crearon este juego?

Parece que no. En mi búsqueda del verdadero creador me encontré con unos cuantos comentarios en los foros de personas que intentaban averiguar lo mismo. Reddit hizo la misma pregunta, y algunos atribuyeron la creación del juego a Malcolm. Sin embargo, el episodio que lo presentó se emitió en noviembre del 2000. La gente del foro afirmaba que jugaban ese juego en la escuela desde 1980.

Así que es más antiguo que el programa; eso lo sabemos. ¿Pero de dónde vino? Hay informes contradictorios. Mucha gente dice que se originó en algún lugar de la costa oeste, tal vez Los Ángeles. Otros están convencidos de que se originó en un patio de una escuela en Detroit. Un individuo incluso afirmó que había venido de Australia. Allí, al parecer, lo llaman «ballgazing» y hay una regla adicional: si logras meter tu dedo por el agujero de la mano antes de que la quiten, puedes golpear a la persona diez veces.

¿Cómo podría encontrar a la persona que inventó esto de todos modos? Realmente no tenía sentido. No es probable que una sola persona lo haya inventado. Era una idea estúpida en primer lugar.

Relacionados: «Pandemic Legacy» es el mejor juego de mesa de todos los tiempos

Y luego, de la nada, encontré algo valioso: un artículo de Wikibin (un cementerio para las viejas entradas de Wikipedia consideradas demasiado inútiles o inestables para existir). Se trataba del juego del círculo. Venían las reglas, los diferentes nombres y variaciones y el nombre de su creador: Matt Nelson, de New Bremen, Ohio. Según la entrada, inventó el juego a principios de los años ochenta.

Matt Nelson. Nuevo Bremen. Ohio. ¿Existió esta persona? De ser así, ¿podría dar con ella?

Busqué en Google la información que yo poseía. Apareció un nombre en una guía telefónica. Matthew Nelson, de 40 a 44 años de edad, de New Bremen, Ohio. La ballena blanca estaba a la vista.

Revisé su nombre en Facebook. Decía que era dueño de un boliche en New Bremen llamado Speedway Lanes. Los llamé y pregunté por Matt Nelson.

Él contestó la llamada.

VICE: Hola Matt. Leí en internet en alguna parte que tú inventaste el juego del círculo.

Matt Nelson: Jaja. Bueno, ya sabes, es cierto.

¿Me puedes contar más acerca de eso?

Es sólo un juego que solíamos jugar en la primaria, y simplemente se volvió popular. No sé cómo cobró tanto impulso.

¿Pero estás seguro de que tú lo investaste?

Me quedo con el crédito, sí.

¿Cómo creaste este fenómeno global?

No tengo idea. Toda mi vida he estado inventando cosas así. Esa debe de haber pegado.

¿Alguien había tratado de ponerse en contacto contigo antes de esto?

No que yo sepa.

¿Así que soy la primera persona?

Ajá.

En alguna página eliminada de Wikipedia dice que tú inventaste el juego. ¿Tú escribiste eso?

No, yo no. No tengo ni idea de quién puso eso allí.

¿Cómo es que Malcolm el de en medio lo retomó?

No tengo ni idea. Estaba un poco sorprendido. Ni siquiera… nunca había visto el programa. Ni siquiera lo sabía, alguien me lo contó.

¿Así que lo creaste en la escuela primaria?

Es correcto.

¿Cómo lo inventaste? ¿Era sólo una manera de golpear a tus amigos?

Creo que sí.

¿Se lo merecían?

¡Claro que sí! Crecí con dos hermanos también, así que sólo era algo que hacer.

¿Tus hermanos se jactan de ser los sacos de boxeo originales?

[Se ríe] No lo sé… todos jugamos ese juego sin parar. Está en nuestras fotos familiares; lo hemos estado jugando por tanto tiempo, especialmente en esta ciudad. Somos conocidos por ello, así que…

¿Así que New Bremen es la ciudad natal del juego del círculo?

Así es.

¿Y esto fue en los años 80?

Fue justo alrededor de 1980… ¿tal vez 1981, 1982? Así que fue a principios de la década de los 80.

¿Le cuentas a la gente que tú inventaste ese juego?

Se lo digo a la gente todo el tiempo.

Así que el juego se popularizó, pero no su creador.

Bueno, ya sabes, yo era un niño. Así que lo que tenía que pasar pasó.

Me parece un poco injusto que haya tenido tanto reconocimiento internacional, pero tu identidad siga siendo un secreto.

Bueno, esto es lo que pienso: es como pintarle dedo a alguien. ¿De dónde surgió? No lo sé, pero todo el mundo lo hace, ¿sabes a qué me refiero?

Sí.

Es lo mismo. Es la forma en que lo veo.

Ok. Bueno, voy a asegurarme de que el mundo sepa que Matt Nelson, de New Bremen, Ohio, inventó el juego del círculo.

Jaja. Genial.

Relacionados: la intensa experiencia de ser mujer en el mundo del online gaming

Foto cortesía de Matt Nelson, creador del juego del círculo.

Ahí va mi héroe, es una persona ordinaria.



Y de esta manera había concluido mi breve viaje y mi conversación con un hombre de pocas palabras. Aunque no fue un descubrimiento monumental, sentí como si hubiera desenterrado algo especial, y hablé con un verdadero héroe de la humanidad.

Obviamente estamos confiando en el testimonio de un desconocido, pero hasta donde yo sé, es lo mejor que tenemos.

Podemos crear arte para comunicarnos a través del tiempo, pero el arte se pierde, las pinturas se desvanecen, la música y el cine pasan de moda y se olvidan. El juego del círculo probablemente vivirá para siempre, sin voz, hasta que todas las aguas de todos los mares se evaporen, y esta roca se desmorone en la negra oscuridad. Todo gracias al dueño de un boliche, un hombre de familia, un ser humano.

@joe_bish