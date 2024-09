En carretera con Gerd Janson, el DJ de los DJs detrás del ‘Musik for Autobahns II’ de Rush Hour

Gerd Janson es el hombre del raro Renacimiento en la música electrónica moderna. Es la cabeza del sello Running Back junto a Thorsten Scheu, escribe para revistas de música como Groove y Spex, y es un DJ de DJs, igualmente hábil para enloquecer a Output en hora pico como lo era manteniendo a los más intelectuales estirando el cuello en el ya difunto Troust. Janson también es parte del laboratorio de Red Bull Music Academy, mitad del dúo Tuff City Kids, y, cuando encuentra el tiempo, un curador de compilaciones asesinas. Ya en 2007, sacó dos volúmenes de Computer Incarnations for World Peace, que mezclaba a la perfección Sylvester, el ex violinista de Frank Zappa, Jean-Luc Ponty, el maestro baleárico Lexx, y una colaboración de ensueño entre Todd Terje y Prins Thomas.



Hace tres años, Janson reunió un nuevo puñado de tracks para el sello de Amsterdam, Rush Hour. Titulado Musik for Autobahns: Industrial Ambient & Electrifying New Age, contaba con un plantel de los gustos de Motor City Drum Ensemble, Âme, Willie Burns, Tensanke, y Osborne, por nombrar algunos. Desde luminarias líderes de Berlín y Amsterdam, así como del underground americano, MfA era una moderna compilación de música electrónica que conecta los puntos entre el kosmische de la vieja escuela alemana, el Detroit techno moderno, slo-mo chug y humeante house.

Videos by VICE

Ahora, Janson está de vuelta con una segunda entrega, subtitulada «Ambient Race Car Music». Una muestra de que Janson se ha superado a sí mismo, reformando la mayoría de los invitados del primer volumen con el fin de mostrar algunos talentos reconocidos actuales conocidas haciendo un trabajo atípico. Hay relativamente nuevos prospectos como Conga Radio, AKSK y Shan, así como los pesos pesados ingleses Joy Orbison y Leon Vynnehall, así como el dúo irlandés, Bicep. Contactamos a Janson, y le preguntamos lo que llevó a esta secuela de rápido y furioso.

¿Cómo fue la respuesta que tuvo la primera edición de Musik for Autobahns?

Tal vez no te cambió la vida, pero creo que fue bastante positiva. O al menos lo suficientemente decente para que el encantador grupo de Rush Hour me pidiera una segunda toma.

¿Hubo otra intención con esta versión? Esta viene como «Ambient Race Car Music».

La intención era la misma: música que suene bien en el auto, mientras estás conduciendo a un club. Fue algo bastante común que se hacía en Alemania durante los noventa. No sé si a los niños todavía les guste esos viajes por carretera. Pero el agregar «Ambient Race Car Music» es solo una consideración de las circunstancias que necesitábamos para un nuevo subtítulo.

¿Alguna vez le das a los artistas parámetros musicales a tener en cuenta? ¿O se trata más sobre música que funciona bien para conducir?

Les explico la idea y les envío el primer volumen. Pero entonces, casi siempre se trata de agacharse, cubrirse y esperar por lo mejor hasta que los artistas vuelvan con los resultados. Nunca ha habido necesidad de tener una aproximación «indie», ni una visión específica de que tenía que ser más orientada al baile. Simplemente cayó en su lugar, y tuve que preguntarle (en su mayoría) a diferentes personas para mantenerlo interesante.

Siento como estas fueran más bien producciones atípicas para los artistas en cuestión. Por ejemplo, yo habría estado en apuros para identificar el track de Joy Orbison como Joy Orbison. ¿Cómo haces para que los artistas te entreguen tracks tan inesperados?

Supongo que mi sonrisa ganadora e ingeniosos encantos hacen aquí el trabajo. Pero para ser honesto, es más bien un proceso inconsciente. Solo pienso en gente que me gusta, explicarles el concepto, y decirles que no tiene que ser un track ‘bailable’ para la pista. Supongo que solo tuve suerte. Pero tienes razón con el track de Joy Orbison, inclusive yo tengo que frotarme los ojos una y otra vez.

¿Qué track te causó mayor sorpresa cuando llegó?

Para no hablar de nuevo de Joy Orbison y definitivamente sin favorecer a un chico sobre el otro, me gustaría poner mi apuesta sobre la contribución de Biceps, «Carmine». Los chicos mostraron una diversidad, alegría, e ingenio que yo realmente no esperaba. Pero ahora que lo pienso, son nerds tan dedicados, y parecen poner tanto tiempo y esfuerzo en su trabajo de estudio como solían hacerlo en sus colecciones de discos. Me recordó de un jam análogo de John Carpenter y similares.

Creo que el único vestigio de la primera entrega es Diego Herrera, aka Suzanne Kraft. Su track, acreditado a AKSK, es de lejos lo más pop en el compilado, inclusive hasta las vocales. ¿Qué piensas de su evolución desde el Green Flash EP, el cual Running Back sacó en 2011, hasta ahora?Es bastante radio FM, ¿no? Inclusive hasta me lo tocó mientras yo estaba en el asiento de copiloto del carro de su papá, conduciendo por Los Ángeles. Sonaba muy bien en el auto, y de inmediato le rogué para que saliera en la segunda entrega que tenía en mente. En general, él tuvo éxito en la difícil transición del trabajo sampleado hasta las maneras y significado de un músico «real», y lo hace bastante convincente.

¿Cómo te encuentras con Conga Radio? ¿Qué hace que su track funcione como el que arranque todo?

Es un proyecto de Jex Opolis, cuyo trabajo en Good Timin admiro y que también es responsable de uno de los próximos lanzamientos de Running Back como Jex. Es el que abre porque las necesidades de vinilo demandan que los tracks que son más fuertes en volumen y destinados a conseguir algo de plays en el club, deben ir de primero. ¡Es física!

La discografía de Orlando Voorn se remonta a mediados de los años 90, siendo uno de los pilares de la escena holandesa. ¿Era un sueño finalmente tenerlo contribuyendo a la serie?

Soy un gran fan de la serie Format y del material de Basic Bastard, sus sencillos KMS, y casi todo lo demás que ha hecho. Ese en especial fue tocado por por Antal (de sellos como Rush Hour y Kindred Spirits) cuando los dos estábamos en Nueva York como invitados al programa de radio Beats In Space de Tim Sweeney. Hablamos de un segundo volumen de MfA, y el corte se llamó «Turn Left Here» (Gire a la izquierda), y así fue, un gran track y temáticamente sobre la carretera.

¿Es «Rainbow Road», el track de Leon Vynehall, en verdad un camino?

¡Lo es! El título de trabajo de Leon tenía «BAB 5» entre paréntesis, que también es la carretera que uso casi todos los días.

Tracklist:

01. Conga Radio – 168 North

02. Leon Vynehall – Midnight On Rainbow Road

03. Joy Orbison – A213

04. AKSK – Breaking

05. Shan – Awakening

06. Bicep – Carmine

07. Fort Romeau – Seleno

08. Orson Wells – Orbiting Jupiters

09. Disco Nihilist – Melancholy

10. Lauer – Autofahrn

***

Pueden seguir al DJ de DJs, el gran Gerd Janson on Facebook.