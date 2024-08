En el reino del Techno, ellas son quienes llevan la corona

El talento femenino en el mundo de la música electrónica no es escaso. Sin embargo, la escena sigue siendo dominada por nombres masculinos; quienes se encargan de la organización de las fiestas y festivales que establecen programas en los que la mayoría de los proyectos son de hombres.

Estuvimos buscando números para poder comprobar esto y nos topamos con female:pressure, una red de networking global enfocada en la música electrónica, cuyo objetivo principal de los últimos cinco años ha sido aumentar la visibilidad de las mujeres en este ámbito para ayudarles a crear nuevas oportunidades de desarrollo, además de fomentar las conexiones entre artistas, sellos, agencias, curadores y organizadores de eventos. De acuerdo a esta plataforma, en el 2013 el porcentaje de mujeres en los festivales de música electrónica alrededor del mundo fue de 8,4%. Para el 2015 subió a 9.6%; únicamente el Dimensions Festival de Croacia llegó a un 10%, el otro extremo fue el Creamfields de Liverpool, con un mínimo 3%. Un ejemplo americano es el Electric Zoo que se lleva a cabo en la Gran Manzana, que ha incluido en sus line ups a 12 mujeres durante sus seis años de historia.

En el ámbito de los medios de comunicación especializados hay que mencionar a la DJ Mag, que hasta antes del 2008 nunca había elegido talento femenino en su lista de Top 100 International DJs. A partir de entonces y hasta el 2012, únicamente tres chicas lograron trepar en el conteo: Lisa Lashes en el número 75, en el 2009; Claudia Cazazu en la posición 93, en el 2010 y las hermanas Nervo pasaron la barrera del 50, llegando hasta el lugar 46 en el 2012. No hay ninguna mujer en la lista de Forbes que en el 2017 ranqueó a los DJs mejor pagados del mundo.

Otro ejemplo significativo de esta disparidad es la serie Fabric, que en sus 98 ediciones cuenta únicamente a siete DJs femeninas: DJ Heather con el número 21 en el 2005; Ellen Allien en el 2007; Magda en el 2009; Cassy en el 2013; Maya Jane Coles en el 2014, Nina Kraviz en el 2016 y Steffi en el 2017.

De acuerdo con una declaración de Paul Okenfold para The New York Times, «ahora hay bastantes más mujeres en el campo de los festivales de música electrónica que durante la década de los 90, sin embargo sobresalir es bastante complicado ya que la audiencia está buscando lo que está en boga, los chicos quieren la música comercial y casi no hay mujeres haciendo eso». Entonces también existe la barrera de no poder acceder a un público masivo si no tocas la música que la gente quiere escuchar.

Otra de las disparidades que viven las mujeres DJ se puede ver a través del ambiente de opinión que propician las redes sociales, principalmente. Siempre pueden verse comentarios en YouTube o Soundcloud donde se menciona la imagen, los movimientos o la ropa que lleva puesta la DJ, antes que su desempeño como mezcladora, que por cierto suele ser cuestionado a manera de burla. Esto por supuesto no sucede en el caso de DJs masculinos.

Al mismo tiempo que el público hace comentarios sexualizando a las DJs, ha habido casos en los que se les critica por aparecer en cierto tipo de situaciones, como por ejemplo la polémica en la que se vio envuelta Nina Kraviz cuando dio una entrevista en video mientras tomaba un baño de burbujas. Fue acusada de explotar su imagen para ganar atención, pero suponemos que todos estos fans del techno que la tacharon de «attention whore«, no tomaron en cuenta que esta pieza de Resident Advisor es parte de una serie de breves documentales en los que el objetivo es mostrar un la intimidad de un DJ mientras está de gira.

Este es el desafortunado panorama al que se enfrenta una DJ, mientras se esfuerza para desarrollar un sonido propio y mejorar su técnica de producción y de mezcla. Pero el punto ahora no es victimizarlas, sino tomar este ángulo como pretexto para darle difusión a sus propuestas. En algunos lugares ya se ven avances. Berlín es el mejor ejemplo, donde muchas DJs y managers de sellos tienen perfil alto, influencia y han logrado carreras exitosas de manera independiente. Nombres como Ellen Allien y Anja Schneider, al mando de BPitch Control y Mobilee, dos de las plataformas más reconocidas en Europa, son dos buenos ejemplos de mujeres modelo en el mundo de la música electrónica.

Gracias a esto, algunos nombres como Magda, Nina Kraviz, Helena Hauff, Paula Temple o Rebekah, ya han logrado cierto reconocimiento, con un sonido orientado al techno. Ahora queremos presentarles a la nueva generación de chicas que mezclan y producen este género, joyas escondidas que lograrán posicionarse como top DJs, logrando hacer más amigable el camino que deberán recorrer generaciones que vengan después de ellas.

Grace Dahl, Hungría

https://www.youtube.com/watch?v=2ySAz8FeSes

Es originaria de Hungría pero reside en Ámsterdam. Además de ser DJ, produce sus propios tracks con habilidades que ha ido desarrollando rápidamente. Desde niña estuvo rodeada de música electrónica por lo que era natural que se desenvolviera hasta ser una profesional de este ámbito. Ahora con 20 años, siempre está buscando la forma de entregar un sonido único y que refleje su personalidad. Recientemente hizo su debut en un escenario internacional: el respetado Cafe d’Anvers en Bélgica, como warm up de Speedy J. Grace sabe cómo entregar un set bien balanceado entre energía, atmósferas armónicas y hasta algunos elementos de trance. Su primera producción saldrá en el sello belga Coincidence Records el próximo mes de mayo.

Charlotte De Witte, Bélgica

Es considerada un talento fresco de la escena belga, pero ha demostrado ampliamente sus habilidades detrás de las mezcladoras y en el estudio de producción. Estuvo en la portada de la DJ MAG y tiene siete premios en su currículum, como por ejemplo Artista del año y Mejor DJ en los Red Bull Elektropedia Awards del 2016. En el 2011 recibió el mismo premio por su programa de radio en la emisora belga Studio Brussel, eso la llevó a participar en el Tomorrowland de ese mismo año. En el 2015 fue reclutada por Turbo, el sello de Tiga, en el que editó dos EPs, abriéndole las puertas a nivel mundial. Es fan de los equipos analógicos, particularmente de los Roland. Su producción más comentada hasta el momento se titula «Wisdom», editada en el sello Sleaze Records, una pieza con graves destructores y una bella línea melódica.

Billie Jo, Estocolmo

https://soundcloud.com/johan/jazzpod-087-billie-jo

Durante el año pasado su nombre ha estado cada vez más presente en la escena underground de Estocolmo. Tiene maestría en techno oscuro que mezcla con elementos de techno clásico como vocales, tendencias de la última década, destacados momentos hipnóticos y espacios funky. Es fundadora y miembro del colectivo .WAV, conformado únicamente por mujeres DJs, productoras y promotoras, que buscan la equidad de género y la inclusión de personas no binarias en el mundo de la electrónica bailable.

Linn Elisabeth, Estocolmo

https://soundcloud.com/deepicnicpromotion/deepicnic-podcast-075-linn-elisabet

Además de excelentes habilidades en los decks, es productora. Estudió chelo clásico, por lo que su música está entintada con armonías y complejidad rítmica, en conjunto con una pasión por pesados sonidos de bombo y líneas de bajo. Su track debut como productora se titula «Hålla Momentum», una pieza te techno ambiental con ornamentos muy finos. Este 2018 comenzará a participar en fiestas internacionales. Te va a encantar cualquier set al que le des play en su cuenta de Soundcloud.

Lego, Estocolmo

https://soundcloud.com/johan/jazzpod-086-lego

A los 16 años, Sara Lego Kanerva escuchó el álbum Deep cuts de The Knife, y quedó encantada. Eso la llevó a introducirse en el mundo de la música electrónica. Muy pronto se convirtió en parte de la escena underground local y recientemente comenzó a participar en el colectivo .WAV y en raves del momento, como el Funny Bunny. Los clubes de Estocolmo en donde puedes encontrártela seguido son el Södra Teatern y el Slakthuset. Sus sets son súper viajados e hipnóticos. También es parte del sello Parabel, en el que se hace cargo del booking de otros DJs.

Amelie Lens, Bélgica

Como productora Amelie Lens debutó en el año 2016 en el sello italiano Lyase Recordings, con un EP cuyo sencillo se titula «Exhale». Como DJ ha ganado popularidad gracias a su residencia en el club de la ciudad belga Hasselt, Labyrinth, donde participa en los players con lo mejor del talento europeo. Ninguna otra chica DJ comparte con ella un vertiginoso ascenso en el mundo de la electrónica: de ser prácticamente desconocida, a ser uno de los actos más demandados de festivales alrededor del mundo en tan solo un par de años. Festivales como el Awakenings, Pukkelpop y Tomorrowland, son algunas de sus más destacadas participaciones. Sus siguientes dos producciones están en los sellos Second State y en ARTS, una de las mejores plataformas underground del techno.

ONYVAA, Francia

Reside en Los Ángeles pero nació en París. Además de DJ es productora y fundó su propio sello underground que está en su ciudad de origen: Passeport Records. De forma diferente a como funcionan muchos sellos independientes de música electrónica creados por artistas para darle una plataforma de difusión a sus propias creaciones, Passeport, le abre las puertas a producciones originales de otras mentes de cualquier parte del mundo, siempre que se encuentren en el rango de techno-house. El sonido de ONYVAA es poderoso, casi cualquier set que escuches comenzará con mucha energía y se mantendrá así hasta el final, podrás encontrar en ellos influencias de dub, de techno estilo Detroit, y toques mágicos de piezas análogas. Su base de seguidores ha crecido bastante a pesar de que su viaje en el mundo de la música es relativamente corto.

Xosar, Estados Unidos

Es residente de Berlín pero nació en California. Su sonido es una mezcla de inquietantes atmósferas que se van transformando en crudos y oscuros momentos de techno. Ya fue reclutada por varios sellos como L.I.E.S. y Opal Tapes, donde tiene varios EPs. Ella se trata de una mención especial porque sus actos son live sets, en los que va construyendo a partir de varias cajas de ritmos, secuenciadores, samplers y diversos efectos, sin ayuda de laptop, para llevar el techno más allá de lo que conocemos. Sus influencias son los soundtracks de filmes de horror, el black metal, la electrónica lo-fi, y cualquier otro sonido que sea experimental. No puedes dejar de echar vistazo y oreja a su sesión de Boiler Room que está aquí arriba.

Vicky Zissou, Alemania

https://soundcloud.com/johan/jazzpod-075-vicky-zissou

Es originaria de Berlín pero reside en Estocolmo. Su gusto musical fue moldeado por las escenas underground de techno-house en Alemania y Suecia. Comenzó a mezclar en el 2014 y desde entonces es acto frecuente de los mejores clubes y fiestas al aire libre en Estocolmo. En el 2016 fue nominada a Mejor DJ Femenina del Año, por los premios Elly Awards, un galardón que recompensa lo mejor de escena de Estocolmo. También es parte del colectivo .WAV y podríamos etiquetar sus sets como techno progresivo, sin dejar de lado las atmósferas oscuras y las percusiones pesadas.

Bec, Londres

Puede que Bec haya comenzado a mezclar hace poco, pero en escasos años ha logrado lo que cualquiera quiere lograr en una vida entera. Con residencia en Berlín y tan sólo 20 años de edad ha reventado las pistas de baile de clubes en Londres, Hong Kong, Berlín y Barcelona, entre otros. Fue reclutada por el sello Second State, del dúo de DJs de techno Pan-Pot, y en éste va a entregar un EP debut cuyo primer sencillo se titula «Relentless». Su estilo es energético pero no tan oscuro, y usualmente agrega melodías que tienden a lo luminoso. Tiene estudios de diseño gráfico, y ha aprovechado estos conocimientos para que sus procesos de producción sean más sencillos: «he traducido de forma muy sencilla mis habilidades con Photoshop e Illustrator al Ableton; siento que son técnicas similares», comentó en entrevista para International DJ Mag.