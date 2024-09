En este mash-up puedes ver todos los Boiler Room que se han hecho

Hace algunos años, mientras caminaba por Londres en una tarde de domingo, una oleada de bajos nos llevó a mí y a mis amigos a un campo de fútbol donde se jugaba una especie de torneo mientras un increíble house salía de unos enormes Funktion One, para el disfrute de las cerca de treinta personas que estaban allí. Bromeando le dije a mi grupo de amigos que debía ser una transmisión del Boiler Room. Bromeaba, hasta que vi el logo en la camiseta del árbitro.

Boiler Room está cumpliendo cinco años, y los celebrará con una serie de fiestas en Tokio, Berlín, Nueva York y Los Ángeles. Lo que comenzó como una pequeña y privada transmisión en video de algunos DJs underground de Londres, se ha convertido en un fenómeno global, brindando streaming y recolectando cientos de DJ sets y lives alrededor del mundo.

La marca ha evolucionado en una especie de presencia ubicua, en la que deseas formar parte así no estés buscando fiesta en un barrio londinense. ¿Necesitas más datos para comprobar el impacto de Boiler Room? Solo basta mirar los divertidos memes que ha inspirado a lo largo de estos años, desde el buen humor (Ben Klock haciendo de las suyas) hasta el ofensivo (Adolph Hipster). Así es el divertido camino del internet.

Siempre habrán haters, pero para aquellos que sí quieran celebrar, BR editó en un par de segundos todas (eso creemos) las presentaciones. Aquí puedes ver el preview, o si quieres pásate por 5yearsof.boilerroom.tv/ para una mirada de cómo en verdad se ha visto el underground a través de esta media década.

