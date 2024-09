El deporte nacional de Vietnam se abre paso en Europa

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

No es bádminton porque no se usa raqueta. No es voley porque se juega con el pie y una pluma en vez de pelota. Tampoco es fútbol-tenis. Es Jianzi o Shuttlecock, el espectacular deporte nacional en Vietnam.

Aunque proviene de China y se juega por todo el sudeste asiático, es en Vietnam donde más seguidores tiene. A partir de media tarde —antes que se vaya el sol— se puede ver por las calles de Hanoi y de muchas otras ciudades muchos grupos de todas las edades formando un círculo e intentando que la pluma llamada jianzi no caiga al suelo.

Los jugadores pueden tocar la pluma con todo el cuerpo excepto con los brazos y manos. Cuando el objetivo es aguantar el jianzi en el aire el máximo de tiempo posible esto no es un problema, pero este juego también tiene su vertiente competitiva.

El campo de juego es parecido al de bádminton, la red es un poco más baja y se juega individualmente o en equipos de tres personas. La espectacularidad de este deporte ha conseguido que cada vez haya más adeptos en Estados Unidos y Europa. La afición ha crecido tanto que el último Mundial se celebró en Roma, aunque Vietnam y China están un paso por delante de los otros países.

Las zapatillas del Jianzi son especiales y la parte delantera es ancha y larga para tener más superficie con la que tocar la pluma