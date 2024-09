En imágenes: la academia donde Al-Nusra prepara a la próxima generación de yihadistas

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

En un salón de la provincia de Alepo donde se imparten clases, en profesor comienza la lección diciendo: «hoy vamos a aprender sobre la fe y las creencias».

Abu Baser pregunta a los niños presentes — todos vestidos de color verde caqui — sobre el significado de la palabra «fe», antes de repetir: «las ganancias de guerra pertenecen a Dios y al mensajero».

Estamos en la academia religiosa ‘Cachorros de León’, una de las diversas escuelas dirigidas por la filial siria de Al-Qaeda, el Frente Al-Nusra. El realizador de VICE News Medyan Dairieh ha tenido acceso exclusivo al grupo y se ha entrevistado con los líderes actuales de la milicia y con la joven generación que se está preparando para reemplazarlos.

El material grabado muestra a los niños cantando canciones con letras como: «oh madre, no estés triste, he elegido la tierra de la yihad. Limpia tus lágrimas, yo sólo fui a luchar contra los judios», o «nuestro líder [Osama] bin Laden, quien asusta a América con el poder de su fe y su ametralladora PKC».

Al rato corean todos al unísono: » a todos los cristianos y a Estados Unidos un mensaje: vuestra tumba está en Siria, nuestro Frente es la victoria».

Un niño de Idlib. (Imagen por Medyan Dairieh)

No todos los niños de la academia religiosa ‘Cachorros de León’ provienen de familias afiliadas a Al-Qaeda, pero la mayoría sí. Entrenados para creer que morir en la yihad les hará mártires, formarán parte de las decenas de miles de niños soldado que se utilizan y se abusa de ellos en conflictos en todo el mundo.

Abu Anas — un estudiante recién llegado de Uzbekistán — todavía está aprendiendo el idioma árabe. Le cuenta a VICE News que echa de menos a su familia que se encuentra en su país de origen, pero no extraña Uzbekistán porque «ellos no aprueban la yihad y nos llaman terroristas. Están asustados por nosotros. No quieren la yihad. Ellos no quieren las leyes de Alá». Interrogado de nuevo más tarde, dice que su padre «murió como un mártir», pero no revela dónde.

Otro compañero de clase confiesa que se había visto obligado a asistir a la escuela porque su familia quiere que se entrene para ser un combatiente muyahidín.

Alumnos de la academia religiosa ‘Cachorros de León’ en un viaje escolar. (Imagen por Medyan Dairieh)

Al-Nusra controla actualmente territorios en las provincias norteñas de Alepo e Idlib. El grupo se encuentra luchando a tres bandas: contra el régimen sirio, las fuerzas kurdas y Estado islámico.

«Los jóvenes establecerán un califato, siguiendo las tradiciones del profeta y van a llevar el mensaje de la yihad», dice el maestro de los niños a VICE News.

A pesar de crecer rodeados de guerra, los jóvenes muchachos experimentan igualmente muchos de los aspectos de una infancia normal. Practican deportes y también realizan actividades como un viaje escolar a un viejo parque de atracciones donde empujan autos de choque estáticos ya que no hay electricidad. Los niños nadan en una piscina, algunos bucean y otros utilizan manguitos para mantenerse a flote.

Muchos de los niños han visto actos horribles. Un chico de Idlib cuenta: «fui testigo de cómo los nusayris (alauitas) matan a los hombres y sacrifican a los niños y mujeres».

«Muchos de ellos no poseen ningún conocimiento religioso», continúa. «Voy a invitarles y enseñarles, pero si no escuchan, entonces voy a usar la espada».

Abu Omayer, oriundo de Homs , en la academia religiosa ‘Cachorros de León’ en Siria. Declaró a VICE News que quiere ser un niño bomba suicida. (Imagen por Medyan Dairieh)

Abu Khatab al-Maqdisi, miembro del Frente Al-Nusra, es el elegido para mostrar a VICE News las instalaciones y alrededores, y describe con orgullo a los estudiantes. «Si Dios quiere, esperamos que estos cachorros nos conduzcan al pueblo y pongan fin a la opresión», dice. «Esperamos que sean una generación poderos. Los encargados de la educación están haciendo su mejor esfuerzo y trabajan con los recursos disponibles para construir a esta generación que estará al frente de la yihad en el futuro».

Mientras conduce a la primera línea de combate en la base aérea de Abu al-Duhur, en Idlib, Al-Maqdisi expresa: «cuando uno ve a niños como estos que crecen obedeciendo a Dios… están educados correctamente, en un futuro próximo llegarán a una edad en la que podrán entrar a los campos de entrenamiento y tener armas. Ellos serán la próxima generación que llevará la carga de la yihad y conducirán a la nación, la yihad en Siria y en el exterior, si Dios quiere. A uno le gustaría ser un niño otra vez para estar con ellos, ¿ves?».

El mapa muestra la actual división del territorio en Siria. (Imagen por VICE News)

De regreso a la escuela, Abu Ashak dice que su padre y su hermano están luchando en el Frente Al-Nusra en Qalamoun, donde se encuentran sitiados por Estado Islámico y el ejército libanés. El muchacho cuenta que no los ha visto ni hablado con ellos en dos años.

«Mi padre me recuerda a Osama bin Laden, que aterrorizó y luchó contra los estadounidenses. Un día mi padre será como él», continúa. «Y yo quiero ser como el hijo de Osama. Él pasa su tiempo predicando para el pueblo y desde muy joven empezó a aprender el Corán por lo que se convirtió en un jeque a una edad temprana. Es por eso que es importante pensar en mi futuro ahora».

Abu Ashak opina que asistir a la academia es vital porque «me ayuda a prepararme para el día del juicio final, y también es importante ir a la escuela para asegurarse un futuro. Se debe planear el futuro».

Los estudiantes de Al-Nusra empujan autos de choque por falta de electricidad. (Imagen por Medyan Dairieh)

Mientras tanto, el hermano menor de Abu Ashak, Abu Omayer, dice que sus padres lo enviaron a la academia. «Quiero ser un terrorista suicida por amor a Dios», expresa sonriendo tímidamente.

Sheikh Abdu Salam, un alto dirigente del Frente Al-Nusra que nunca antes se ha mostrado ante la cámara, habla con VICE News en una entrevista exclusiva. «La diferencia entre la primera generación de Al-Qaeda y la segunda es que la primera tuvo que operar en secreto en zonas controladas por tiranos, como sucede en Siria y otros países», afirma. «Ahora se opera como una gran milicia».

«La nueva generación, alabado sea Dios, vio la verdadera cara de Al-Qaeda. Dios ha hecho que sea fácil para ellos. Esta nueva generación de Al-Qaeda es más consciente de lo que significa esta guerra, y si Dios quiere, obtendrá un resultado exitoso, el cual será la victoria contra el régimen y el establecimiento de nuestro propio estado islámico».

Los estudiantes de la Academia Religiosa Cachorros de León participan de una clase de deportes. (Imagen por Medyan Dairieh)

Los estudiantes de una de las escuelas de Al-Nusra en el norte de Siria. (Imagen por Medyan Dairieh)

Dentro de un aula en una de las escuelas de Al-Nusra en el norte de Siria. (Imagen por Medyan Dairieh)

