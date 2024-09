En imágenes: caos en Croacia mientras refugiados se quedan atrapados en los Balcanes

El caos sigue reinando por todo el perímetro de la Unión Europea. Decenas de miles de refugiados y migrantes de Siria, Irak y Afganistán intentan encontrar una salida al tapón humano en que se han convertido las clausuradas fronteras balcánicas en su camino hacia Europa.

Más de 20.000 personas alcanzaron Croacia menos de 48 horas después que Hungría sellara su frontera con Serbia el jueves. Las autoridades húngaras levantaron una alambrada y emplearon gas lacrimógeno contra la migrantes que aguardaban para cruzar en la frontera.

La mayor parte de los refugiados han sido trasladados a Zagreb, la capital de Croacia, donde se les entregaron documentos en los que se les anunciaba que disponían de 30 días para abandonar el país. Croacia es solo un lugar de paso para la mayoría de los viajeros. Sin embargo, estos se quedaron allí atrapados después de que las autoridades húngaras y eslovenas decidieran impedir que la gente utilizara sus países conductos por los que pasar en su camino rumbo a Austria y Alemania.

Imagen por Harriet Salem/VICE News

En un intento por detener el flujo, Croacia ha cerrado ahora sus pasos fronterizos con Serbia. Sin embargo, las autoridades parecen incapaces de contener a la genete que cruza ilegalmente a través de los campos y de los bosques que separan ambos países.

El sábado, en la frontera con el este croata, la policía antidisturbios eslovena levantó sus escudos y cargó contra los migrantes. Sucedió mientras centenares de personas se escurrían por entre las barricadas metálicas que separan ambos países.

Familias, mujeres y niños han sido autorizados a pasar lentamente a través del paso de Harmica, situados unos 40 kilómetros al oeste de Zagreb durante las últimas 24 horas. Sin embargo, los nervios se desataron después de que algunas familias quedaran separadas y de que empezaran a circular rumores de que la policía pudiese cerrar el paso de nuevo.



Una vez en Eslovenia, los migrantes están técnicamente dentro de la zona Schengen, el espacio de la Unión Europea libre de fronteras. Sin embargo, cada vez hay más países, como Austria, que han reinstaurado los puestos de control fronterizo durante las últimas semanas de crisis migratoria.

La falta de información y lo rápido que están cambiando las políticas han provocado que se haya propagado el pánico entre los refugiados.

VICE News se encuentra en el paso fronterizo de Harmica con Imán. Es sirio, está recién casado, trabajaba como compositor y se había licenciado como abogado en Damasco. Imán declaró a VICE News que mucha gente «tiene miedo de que se vuelvan a cerrar las fronteras de nuevo».

«El pueblo sirio ha atravesado una guerra y está traumatizado. No podemos volver Siria. Nos hemos pasado días en la carretera y no sabemos si, finalmente, tendremos una residencia. Cada día nos cuentan algo distinto — que si esta frontera está abierta o cerrada — y que ya nadie sabe distinguir qué es verdad y qué no», explicó.

Iman nos presenta a su mujer y bromea: «Esto es nuestra luna de miel. Nos casamos hace dos semanas, así que tenemos esperanza».



Otros se aferraban a niños que no paran de sollozar en el calor del tumulto. Un hombre suplicaba que dejaran pasar a su mujer, que se encuentra en avanzado estado de gestación. El hombre temía que las avalanchas humanas pudieran terminar aplastando a su mujer. Al otro lado de la línea, la policía se comunicaba a través de megafonía con la muchedumbre. Les instaban a retroceder para «evitar herir a los niños».

Los cierres fronterizos han desatado una crisis diplomática entre Croacia y Hungría. Ambos se acusan mutuamente de haber eludido sus responsabilidades en plena crisis.

El viernes por la noche, Croacia empezó a enviar a miles de refugiados a la frontera de Hungría, en un intento por «forzar» a su país vecino a que permitiera la entrada a los migrantes. Croacia proclamó que la reacción de Hungría ante la crisis estaba siendo «patética».



«No podemos registrar ni acomodar a toda esta gente durante más tiempo», declaró el primer ministro croata Zoran Milanovic a los periodistas el pasado sábado. «No existe ningún acuerdo con Hungría [para asumir a los migrantes]. Les obligamos a que lo hicieran a base de enviarles gente. Y seguiremos haciéndolo».

Hungría ha permitido ahora que varios autobuses cargados desfilen por el paso fronterizo de Beremend, el sudeste del país. Sin embargo, el viernes por la noche se interceptó un tren que transportaba a más de 1.000 migrantes a través de la frontera y sus pasajeros fueron arrestados.

En respuesta a la presión recibida, Hungría acusó a Croacia de violar las leyes de la Unión Europea y proclamó que considera hacer lo necesario para impedir que el antiguo país yugoslavo sea admitido en la zona de Schengen.



Durante la celebración de una rueda de prensa en Budapest, el ministro de asuntos exteriores, Péter Szijjártó aseguró que Croacia había «mentido» y «violado la soberanía húngara».

«En lugar de proveer honestamente para los inmigrantes, los devolvió directamente rumbo a Hungría», declaró ante la prensa. «¿Qué clase de solidaridad europea es esa?» Una vez más Hungría ha sido abandonada en la estacada. Defenderemos a la Unión Europea y defenderemos las fronteras del área de Schengen y defenderemos a Hungría de acuerdo con las leyes europeas».

En declaraciones a InfoRadio, un medio de comunicación húngaro, Antal Rogan, un antiguo y experto consejero del primer ministro del país, dijo que la crisis de migrantes es la prueba de que Croacia no está preparada para formar parte del área fronteriza abierta de Europa. «Si Croacia alza las manos y dice: ‘No, no quiero defender las fronteras’, entonces lo único que Hungría puede decir al respecto es que no parece que esté preparada para unirse a Schengen», proclamó.



Muchos de los que han llegado a Eslovenia y Hungría se dirigen ahora a Austria a toda prisa. Más de 6.700 personas han llegado a la frontera del estado desde la medianoche de ayer. La policía está exigiendo documentos de viaje oficiales.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), casi medio millón de migrantes han cruzado del Mediterráneo a Europa en lo que va de año. Se trata del movimiento migratorio más masivo desde la Segunda Guerra Mundial.

