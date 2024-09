En imágenes: ha nevado tanto que Nueva York parece un iglú gigantesco

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

La fuerte tormenta que azotó Nueva York el sábado ha cubierto la ciudad con un manto de blanco de más de 60 centímetros de nieve, sólo por debajo de del record que tuvo lugar en 2006, convirtiéndola en la segunda mayor nevada desde 1869. Pero la inusitada potencia de esta tormenta también se ha saldado con la triste muerte de 25 personas.

Videos by VICE

El domingo, cuando la virulencia de la tormenta amainó, los neoyorquinos empezaron a sacar la nieve que cubría la gran ciudad. Después de que la tormenta, llamada Jonas, condenara la ciudad a un prolongado parón debido, sobre todo, a los vientos de casi 130 kilómetros por hora, el cielo se desenmarañó y salió el sol. Central Park se llenó entonces de ciudadanos paseando a sus perros, corredores, esquiadores improvisados, mientras los conductores que se encontraban en calles adyacentes al pulmón de la gran manzana trataban de recuperar sus coches totalmente sumergidos por la nieve.

En contraste con la noche anterior, reinaba una sensación de paz casi mística en la usualmente ajetreada y bulliciosa ciudad que habitan 8,5 millones de personas. El alcalde Bill de Blasio ordenó que todos los vehículos que no pertenecieran a servicios de emergencias no circularan por la ciudad a partir de las 14:30 del sábado, y recomendó a los padres que no dejaran a sus hijos fuera jugando con la nieve. Algunos turistas y residentes aún paseaban por las calles, construyendo muñecos, arrojando bolas de nieve y tomando fotos de una ciudad de postal.

Dos personas tratan de cruzar la calle Canal, en el barrio de Chinatown, al sur de Manhattan. (Imagen por John Taggart/EPA)

Un repartidor en su bici en la parte baja de Manhattan. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, prohibió circular el sábado y pidió no ordenar comida para llevar en restaurantes, aduciendo que las bicicletas no son medios de transporte para cumplir tareas de emergencia. (Imagen por John Taggart/EPA)

La prohibición de circular en vehículo fue retirada a las 7 horas de la mañana, y muchas de los trenes de las líneas de metro ya iban y venían, con retrasos significativos y cambios en los servicios. Todos los vuelos que salían o llegaban a los aeropuertos de JFK y La Guardia, unos 3.500, fueron cancelados el sábado. Muchos vuelos sí aterrizaron en JFK el domingo y las salida se reanudaron después de mediodía. Aúna así, más de 600 vuelos previstos para este lunes ya estaban cancelados, de acuerdo con FlightAware.com, la web de información y seguimiento de la actividad aeroportuaria.

Que la Antártida pueda estar ganando hielo no significa que no haya cambio climático. Leer más aquí.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo declaró el estado de emergencia, de la misma forma que lo hicieron 10 gobernadores de la costa este.

Las 25 víctimas mortales que ha dejado la tormenta hasta el momento se deben a accidentes de coche en Arkansas, Carolina del norte, Kentucky, Ohia, Tennesse y Virginia. Una persona murió en Maryland y otras tres en Nueva York.

Corredores en Central Park. (Imagen por Peter Foley/EPA)

Un taxi cubierto de nieve permanece inmovilizado en la parte baja de Manhattan. (Imagen por John Taggart/EPA)

Tres perros juguetean entre ellos en el nieve al lado de la bolsa de Nueva York en el bajo Manhattan. (Imagen por John Taggart/EPA)

Cerca de 90.000 casas de New Jersey se quedaron sin electricidad. Las inundaciones en Nueva Jersey eran comparables a las de los daños causados por la tristemente conocida «Supertormenta Sandy», el huracán que arrasó la región en 2012. La marea registrada en la zona de Cape May en Nueva Jersey superó las cifras del Sandy.

Estaba previsto que las mareas superaran en tres veces sus niveles habituales en la costa de Nueva, y muchos de sus residentes tuvieron que ser evacuados. En la ciudad de Wildwood, trabajadores del servicio de emergencia rescataron en bote a más de 100 personas atrapadas en sus casas.

El calentamiento global podría retrasar la próxima era glacial unos 100.000 años. Leer más aquí.

El Servicio Nacional de Meteorología registró casi medio metro de nieve en Washington DC, unas cifras que indican que ésta ha sido la cuarta mayor nevada de la historia de la ciudad desde que existe un control al respecto. La alcaldesa Muriel Bowser aseguró que habían recibido la llamada de 4.000 personas que se prestaban voluntariamente para ayudar a sacar la nieve de la ciudad. Otras 2.000 personas ya trabajaban de forma desinteresada para ayudar a las autoridades. La Autoridad del Tránsito Metropolitano del área de Washington, incluido el metro, suspendió sus servicios el domingo.

La nieve en las andanas de la estación de metro Canal Street, en el sur de Manhattan. (Imagen por John Taggart/EPA)

Un hombre utiliza esquís para cruzar Central Park. (Imagen por Peter Foley/EPA)

Un restaurante de pizza para llevar permanece abierto en el barrio de Lower East Side de Manhattan durante la tormenta. (Imagen por Jason Szenes/EPA

Gente caminando en una calle de Williamsburg, en Brooklyn. (Imagen por Gary He/EPA)

Dos niños juegan a futbol al lado de la Bolsa de Nueva York en la zona de Lower Manhattan. (Imagen por John Taggart/EPA)

Un hombre desentierra su coche cubierto de nieve en Lower Manhattan. (Imagen por John Taggart/EPA)

Un grupo de neoyorquinos pasean en Central Park durante la tormenta. (Imagen por Peter Foley/EPA)

Dos ciudadanos caminan en la calle Canal, en el barrio de Chinatown, al sur de Manhattan. (Imagen por John Taggart/EPA)

Un grupo de hombres juegan al futbol en la nieve en la zona de Downtown Brooklyn. (Imagen por John Taggart/EPA)

Gente se pasea en Central Park para gozar y tomar fotos del nuevo paisaje nevado. (Imagen por Peter Foley/EPA)



Sigue a VICE News en Español en Twitter: @VICENewsES