En imágenes: En casa con Osama bin Laden

La fiscalía del distrito de Nueva York ha desvelado una serie fotografías de hace aproximadamente dos décadas, mostrando a Osama bin Laden en su escondite de la región de Tora Bora, en Afganistán. Estas imágenes aportan nueva información sobre la vida y las condiciones en las que vivía el líder de al-Qaeda durante la época en la que declaró la guerra a los EE.UU.

Las imágenes, en las que se ve a bin Laden con armas, paseando por las dentadas laderas de los montes, fueron reveladas durante el juicio del lugarteniente de al-Qaeda, Khalid al-Fawwaz, de 52 años, condenado el pasado febrero por el bombardeo de la embajada de Estados Unidos en Nairobi en 1998, en el que perdieron la vida 224 personas. Las fotografías fueron presentadas como evidencia en su juicio, que tuvo lugar en Manhattan.

The set of photos was taken during then photojournalist Abdel Bari Atwan’s 1996 visit to the compound. The images offer a glimpse of the terror leader’s life in the snowy Afghan mountains before he was forced to flee in the wake of the 9/11 attacks.

Bin Laden tenía la intención anunciar al mundo árabe su declaración de guerra a los EE.UU cinco años antes del ataque terrorista. Contactó con Atwan, fundador y editor jefe de Al-Quds Al-Arabi, un semanario árabe independiente publicado en Londres. En agosto de 1996 Atwan publicó la noticia sobre la primera fatua de bin Laden, en la que criticaba la presencia de tropas estadounidenses en diversos países. Un mes después, Al-Fawwaz, a quien se presentó como portavoz de bin Laden, se dirigió a la oficina de Atwan y le ofreció una entrevista con bin Laden.

Al llegar por primera vez a Afganistán en 1980, bin Laden se alojó en un recinto de dos dormitorios en bastante mal estado y construido de arcilla y piedra, ubicado en la región de Tora Bora. En la entrevista con Atwan, al ser preguntado si iba a pedir asilo en Europa, bin Laden respondió que «antes moriría que asentarse en cualquier Estado europeo».

Bin Laden abandonó su escondrijo en 2001, cuando las fuerzas estadounidenses rastreaban la zona en su busca.

Según algunos informes, bin Laden solía pasear por las laderas nevadas con sus guardaespaldas.

Bin Laden aparece sonriente con un rifle Kalashnikov en la mano, en la región de Tora Bora.

A la izquierda, el sirio Abu Musab al-Suri, sospechoso miembro de al-Qaeda y aliado de bin Laden, y a la derecha, el periodista británico Gwynne Roberts.

Abu Musab al-Suri, cuyo nombre real es Mustafa Setmariam Nasar, pertenece a la segunda generación del movimiento yihadista.

El ex-líder de al-Qaeda solía grabar sus declaraciones delante de una librería de textos islámicos. Las entrevistas comenzaron en 1996 cuando momento en que hizo su primera fatua. Posteriormente, bin Laden concedió varias entrevistas más, para hacer propaganda sobre su odio a los EE.UU.

Los informes apuntan a que bin Laden vivió en un escondrijo con sus tres esposas y doce hijos. Sobrevivían como podían debido a la falta de alimentos y otras necesidades. Las única fuente de calor en el refugio consistía en una estufa de leña.

Bin Laden murió en manos de los Navy SEALS en 2011 Pakistán.