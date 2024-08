En un agujero de gusano con Wata Igarashi

Si estás leyendo estas líneas, prepárate porque están a punto de entrar por un vórtex. Y no precisamente porque lo que está escrito aquí sea una maravilla, no; sino porque estás a punto de lanzarte al vacío, desafiar el tiempo y el espacio en esa dimensión interestelar que es el techno del nipón Wata Igarashi. La última gema de la fértil escena oriental está llevando un escalón más arriba a esa camada de techneros chamánicos que te someten, que te llevan la mente a un estado superior con sus secuencias cortas y progresivas, con esas melodías engranadoras de cerebros, esas que convierten el cuerpo entero en un gran elemento mecánico.

Igarashi viene de tocar nada más y nada menos que del ya mítico club Bassiani, en Tbilsi. Allí Japón se tomó dicho venue, de la mano de las leyendas DJ Nobu, Iori, Taakaki Itoh, y claro, el mismo Wata. Además, viene de prensar un doble EP en el hermoso sello Midgar, otro nuevo en The Bunker New York y varios remixes que verán la luz pronto.

Conversamos vía email con Igarashi para conocer su historia, saber qué preguntas exploró en sus más recientes trabajos discográficos y para ver cuándo es que va a venir a Latinoamérica. Aquí está, con ustedes, el hombre que, parece que le gusta musicalizar lo que sería un viaje a través de un agujero de gusano.

Noisey en Español: ¿Dónde nació y cómo creció Wata Igarashi en Japón? Cuéntanos sobre tu primer encuentro con la música techno.

Wata Igarashi: Nací y crecí en un barrio realmente pequeño en el este de Tokio. Cuando era adolescente, mi familia se mudó a Europa y viví en Londres y Madrid, donde aprendí inglés y desarrollé una mentalidad más internacional. Pero fue más tarde, cuando regresé a Japón, cuando descubrí el techno siendo estudiante universitario. Mis amigos me llevaron a clubes como Maniac Love y raves al aire libre. Aunque estaba muy metido en tocar guitarra, también tocaba jazz y música de improvisación en ese momento. Cuando vi por primera vez a Jeff Mills y Plastikman quedé estupefacto. Finalmente, ahí, me enfoqué en el techno.

¿Qué es lo que más te inspira hoy en día? Musical y estéticamente hablando.

Recientemente he salido mucho de gira, tanto a nivel internacional como dentro de Japón. Esta experiencia que adquiero tocando en diferentes entornos del mundo me inspira muchísimo. Constantemente me llegan nuevas ideas y descubro los matices de cómo realizar y producir de cierta manera.

¿Por qué el techno mental, por qué decidiste elegir este lado hipnótico y casi chamánico del género?

Siempre he preferido la música que te lleva en un viaje. Ya sea jazz, rock, música del mundo, música electrónica o cualquier otro tipo de música. Siempre prefiero ondas en las que puedes sumergirte profundamente y olvidar todo lo demás. Por lo tanto, fue una elección natural para mí querer que los oyentes navegaran con este tipo de rítmica, tanto en mi DJing y como en la producción. Pero siendo honesto, realmente no pienso conscientemente en hacerlo hipnótico o chamánico, pero algunas personas pueden percibir el sonido de esta manera.

Acabas de lanzar un EP doble con Midgar y estás a punto de liberar uno nuevo con The Bunker NY. Cuéntanos sobre el enfoque, ¿cuáles son las preguntas, sónicas y conceptuales, que exploraste con estos trabajos?

Los dos últimos EPs, Niskala y Sekala fueron el siguiente paso de mi relación con Midgar. Están inspirados por el tiempo que pasé en una ciudad llamada Ubud, en Bali, Indonesia. Creo que Ubud es muy misterioso. Está rodeado de naturaleza profunda y tiene una cultura muy espiritual. Absorbí la vibra e intenté generar esta atmósfera a través de mi propio filtro para producir las pistas. Question and Answer, el próximo lanzamiento de The Bunker New York, trata sobre comunicación y conexiones; así que tiene sentido que esté en Bunker NY, una etiqueta que cuenta con tantos amigos y artistas que me inspiran.

Ahora, ¿tienes planes para lanzar tu primer álbum? Estamos muy curiosos de saber cómo sería.

No hay planes para un álbum en este momento. Todavía me estoy enfocando en desarrollar mi sonido. Vamos un EP a la vez.



Queremos saber cuáles son las herramientas o máquinas esenciales para desarrollar tu música. ¿Hay alguna en especial que sea la pieza clave de tus secuencias?

Mi trabajo diario es la producción musical, así que he tenido mucha experiencia probando y usando diferentes instrumentos y máquinas. Uso tanto máquinas analógicas como software de complemento. Mientras obtenga el resultado correcto, realmente no me importa lo que utilice. Pero, por ejemplo, para muchos arpegios, uso el Cwejman S1 o el Minimoog. Tienen tres osciladores y me gusta ponerlos en octavas diferentes, luego ajustarlos en tiempo real para tener esta sensación en vivo. Para la secuencia, a veces me encanta crear líneas extrañas e inesperadas con el Doepfer Dark Time, pero normalmente me gusta componer las líneas de secuencia dentro del DAW, así que en ese caso utilizo Logic Pro para programar todas las notas midi.

¿Cuándo tendremos el placer de verte en América Latina? ¿Algún amigo DJ tuyo te ha contado algo sobre nuestras escenas?

Espero que haya una posibilidad de recorrer América Latina pronto. Mi amigo Svreca me ha contado sobre sus increíbles experiencias allí. Dice que el ambiente es increíble y que puedes crear un vínculo muy estrecho con la audiencia. Como dije, estoy realmente inspirado por las giras por diferentes lugares, y estoy seguro de que llegar a Latinoamérica me permitirá profundizar mucho más.

