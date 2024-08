¿En verdad puedes morir de un corazón roto?

Este artículo fue consultado con un especialista de Doctoranytime.

“Cuando me dijeron que mi esposa había muerto, sentí algo en mi pecho tan horrible que hizo que me quebrara del dolor, literalmente hablando”, relata Sebastián acerca del momento en el que se convertiría en una de las tantas personas que experimentan el poco conocido “síndrome del corazón roto”. Y sí, este es un padecimiento real que supera incluso los guiones más dramáticos y románticos que puedas imaginar. De hecho, muchas personas han perdido la vida a causa de este síndrome, del cual hablamos a profundidad con un especialista en el corazón.

¿Qué es el síndrome del corazón roto?

“Cuando me dijeron que me había pasado algo llamado síndrome del corazón roto, pensé que me estaban bromeando”, continúa platicando Sebastián acerca del día en que recibió su diagnóstico. “Yo pensé que estaba teniendo un infarto, pero no, al parecer fue la reacción de mi cuerpo al recibir la noticia”.

El dolor en el pecho es justamente el síntoma más común que tiene el síndrome del corazón roto y lo que hace que frecuentemente se confunda con estar teniendo un infarto.

“El síndrome del corazón roto es una condición cardiaca provocada por emociones intensas que frecuentemente son noticias trágicas como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa o algo similar”, nos explica el Dr. Álvaro José Torre García, especialista en Cardiología. “Por esta razón es que recibe su nombre pero clínicamente se le conoce como cardiopatía inducida por estrés. Lo que provoca es que se pierde la función del corazón donde bombea la sangre. Como tal, no es que se rompa el corazón.”

Los síntomas del síndrome del corazón roto y de un infarto son casi los mismos, por eso se confunden entre sí. Estos son:

Dolor en el pecho

Falta de aire

La diferencia es que el infarto se da debido a una obstrucción de las arterias del corazón, lo que impide que la sangre nutra el músculo del corazón. El síndrome del corazón roto se da por un daño directo al músculo del mismo, secundario a altos niveles de adrenalina en la sangre.

¿Se tiene que vivir una experiencia traumática para experimentar este síndrome?

No es necesario vivir la pérdida de alguien o la culminación de una relación para desarrollar este padecimiento. Muchas personas llegan a urgencias con este síndrome después de haber recibido noticias positivas intensas como una propuesta de matrimonio o enterarse de que están esperando un bebé. Estos casos son raros pero pueden llegar a suceder, así como aquellos en los que una persona puede perder la vida debido al síndrome del corazón roto.

“En el momento en que Claudio se arrodilló y sacó el anillo de compromiso, sentí que me iba a desmayar por la falta de aire”, relata Bárbara acerca de su experiencia con el síndrome del corazón roto. “Después de la alegría inicial, tenía un dolor muy molesto en el pecho casi como si me aplastaran, por lo que decidí ir con un médico y me llevé la sorpresa de que, en el momento más feliz de mi vida, había tenido un “corazón roto”.

El Dr. Torres García nos indica que este síndrome es más común en mujeres. Actualmente ya se puede hacer bastante por prevenir muchas enfermedades del corazón gracias a las herramientas tecnológicas, sin importar la edad que se tenga. Una vez que se presenta el dolor de pecho es muy importante la atención oportuna. En el caso de los infartos, por cada hora que pasa donde no se recibe atención médica se muere más músculo en el corazón. “Tiempo es vida”, concluye el Dr. Torres García, indicando que aunque sientas que ese corazón roto no sea de importancia, puede causarte algo más que unas cuantas lágrimas.

En colaboración con el Dr. Álvaro José Torre García, quien es Cardiólogo especializado. Estudió su licenciatura como Médico Cirujano en la Universidad del Mayab, graduado con excelencia académica en el año 2013, y terminó su especialidad en Cardiología en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2019.