Enciérrate en tu inconsciente con ‘Neo House’, el nuevo EP de Fernanda Arrau

Desde hace algunos años, Fernanda Arrau ha buscado que su vida tome rumbo con base en desafíos y cambios. Primero vino la decisión de, tras casi una década de jugar en vivo con los 12 pulgadas, comenzar a producir su propia música, y desde hace no mucho, de dejar su natal Santiago de Chile para mudarse a Madrid y emprender una nueva etapa en su carrera.



Ahí se ha planteado otro objetivo, igual de ambicioso que sus movidas anteriores: exponer talento de la electrónica latinoamericana desde el corazón de Europa hacia el mundo. “Fue al irme a vivir a Europa cuando fui consciente de la poca visibilidad que se tiene allí de muchos artistas emergentes de Latinoamérica”, dice Fernanda en un mail desde España. Para ello, su primer jugada ha sido crear United Colors of Rhythm, un sello que mantenga en constante frecuencia y sintonía la obra de productores del cono sur americano, siendo su nuevo EP el primer lanzamiento de la casa madrileña.

Neo House se compone de cuatro canciones salidas de la mano y mente de Fernanda, donde juega con pads, arpeggios, leads y líneas de bajo que se quedan en tu inconsciente por el resto de tus días. Después de presentarse por primera vez en Lollapalooza Chile, la productora nos permitió estrenar el primer capítulo de la saga de United Colors of Rhythm, por lo que aprovechamos para mandarle unas preguntitas que puedes leer abajo tras escuchar su nuevo EP.

https://soundcloud.com/fernanda-arrau/sets/fernanda-arrau-neo-house/s-uQyg0

NOISEY: La estética sonora y visual de Neo House me parece enteramente distópica y lisérgica, ¿tú qué sensación o mood crees que tiene?

Fernanda: ¡Buena apreciación! Para mí la estética ha venido de forma natural. Soy amante del arte en general, y el arte psicodélico siempre me ha llamado mucho la atención, y supongo que en parte esa estética psicodélica o lisérgica se ha reflejado de forma natural en lo que estaba creando. Pero en esencia, es un disco creado por la intuición y con las ganas de bailar algo nuevo y fresco. En cuanto al mood, tiene un mood oscuro pero siempre con un dejo pop más house. Y a la vez tiene unos tintes experimentales extraídos o más bien influenciados por la década de los 80 en Chicago y Detroit, de ahí vienen siempre mis inspiraciones.

¿Qué influencias percibes en el EP?

La época de los 80 fue una época que me marcó mucho tanto en la estética como en lo musical. Como te comentaba anteriormente lo que pasó en Chicago, Detroit y el pop en general en aquella época son influencias que siempre de una forma intrínseca aparecen en mis producciones.

En la parte técnica, ¿cómo fue el proceso de elaborarlo?

A pesar de que técnicamente no fue muy complejo, sí que he tardado bastante tiempo en sacar este disco y se demoró más de lo que hubiera esperado en un inicio, ya que iba cambiando varias veces los tracks iniciales, haciendo nuevos si estos no me convencían por completo. Le di mucha importancia a este aspecto, quería sacar algo que me representara totalmente. La elección de samples y sonidos fue algo en lo que enfaticé, como por ejemplo en “Fuji”, utilicé samples de una máquina del año 1979 fabricada por la marca de baterías Pearl “Syncussion SY-1”, estaba fascinada con los sonidos metálicos que hacía. Finalmente terminé comprándome el clon de esta máquina, jejeje.

¿Quiénes y de qué forma aparecen colaborando en Neo House?

Tras bambalinas están, Persona (Román) con quien he trabajo desde un comienzo en todas mis producciones, DJ Raff con quien participé en mis inicios con su sello Pirotecnia y ahora parte de la producción en los masters, Pete Ford, destacado artista visual de N.Y quien es el encargado de darle imagen y movimiento a este EP y por último, Alejandro Paz, con su spicy rhythm en el remix.

¿Cómo definirías tú evolución sonora con el paso de los años?

La definiría como más personal, mas especial y atemporal. Ya no va tan dirigida a una tendencia, sino más bien a crear desde la intuición sin miedo y poder contribuir con nuevas propuestas.

Platícame de United Colors of Rhythm, ¿cómo fue el nacimiento del sello?

Este sello parte de mi necesidad de exportar y dar visibilidad (en Europa en primer lugar, y después en el resto del mundo), a las cosas increíbles que se están haciendo en Latinoamérica. Sé que no estoy haciendo nada nuevo en ese sentido porque puede haber otros sellos con este mismo objetivo, pero fue al irme a vivir a Europa cuando fui consciente de la poca visibilidad que se tiene allí de muchos artistas emergentes de Latinoamérica, y por qué no decirlo, ¡de lo buenos que

somos! Ese es el primer objetivo, pero si me pongo más optimista y soñadora me gustaría poder incluir en un futuro artistas de cualquier rincón del planeta, cada uno con su esencia. Me gustaría que UCOR fuera una plataforma global. Suena utópico, pero es a lo que se aspira, quiero llegar a mostrar toda esa inmensa e increíble paleta de colores y ritmos del mundo, que tanto amo y

disfruto.

Sobre tocar en Lollapalooza Chile, ¿cuál identificas como la principal diferencia entre tocar en un club y un festival? ¿Cómo diferencias los sets entre un espacio y otro?

Yo creo que depende el club y depende el festival, puedes tocar lo mismo en ambos si tanto el club como el festival tienen el mismo lenguaje. Cuando son festivales más transversales y no tan especializados en música electrónica como es el caso del Lollapalooza, mi preparación es distinta, intento crear algo con mi esencia pero más lúdico para que todos lo disfrutemos. No es ceder ni mucho menos, es dentro de tus formas, crear una propuesta que llegue a todos.

¿Qué tal te fue en Lolla? ¿Qué significó para ti estar ahí?

¡Muy bien! Estoy muy contenta de haber podido participar. Fue un DJ set con una selección muy interesante y especialmente preparada, donde mostré parte de Neo House y música de UCOR entre otros. Para mí, formar parte de este festival significó un momento muy importante, ya que con este festival podría decir que he formado parte de los grandes hitos musicales contemporáneos de mi Chile natal.

¿Qué objetivo o meta te gustaría seguir para el resto del año?

Seguir creciendo como artista, seguir encontrando aliados para crecer juntos con el sello, poder ser un punto de conexión entre Latinoamérica y Europa. Mostrar la calidad musical excepcional que tenemos a este lado del charco.

¿Algún productor, DJ, festival, tienda de diggin’, software o máquina que recomiendes ahora mismo?

Como productor, a todos los que están en United Colors of Rhythm, en la página web

pueden llegar a su música. En cuanto a festival, Ithaka, es un festival de música electrónica experimental con una propuesta increíble. Pequeño y hecho con mucho amor por un grupo de jóvenes españoles. Siempre buscan locaciones únicas, el espacio donde se realizó en la pasada edición fue un castillo medieval del siglo XIII en Medellín (España). Tuve el honor de participar, vi el esfuerzo y dedicación que había. También creo que el futuro está en los micro festivales.



