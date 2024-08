Me encontré 10.000 dólares dentro de una pintura que compré por 88 dólares

¿Cómo estuvo su fin de semana? El mío estuvo lo más de bueno, vi una película y la pelea de boxeo con unos amigos, y descubrí que el cuadro que compré a un artista local por 88 dólares (alrededor de 260.000 pesos colombianos), contiene 10.000 en efectivo (29’360.000 pesos).

El 19 de agosto pasé por la Gallería Gabba, un espacio para el arte en Los Ángeles que hasta entonces desconocía. El dueño, Jason Ostro, se encontraba afuera pintando con su spray el pasillo, preparándolo para la apertura de la exhibición que se inauguraría al día siguiente. Le pregunté a propósito de su show (llamado Cratedigger en alusión al tema: cazadores de vinilos), y después de mencionarle que era periodista aceptó recibirme y permitirme una temprana vista preliminar. Una vez adentro, examiné la selección de piezas de artistas locales, todas de 12×12 pulgadas.

Una de las piezas, la ARTISHARDT, me cautivó por su modestia, por su paleta monocromática y por su diseño abstracto. No era la obra visualmente más llamativa de la exhibición pero el nombre del artista, Ruby Heart, prendió mis alarmas. Recordé haber conocido a Ruby en una fiesta por lo menos un año atrás, donde sostuvimos una breve pero agradable conversación. En ese momento abandoné la charla convencido de que Heart era fotógrafo, así que me sorprendió gratamente enterarme de sus habilidades plásticas.

Todavía más grato, me resultó saber que aquella pintura tenía un precio de 88 dólares, contrastando dramáticamente con la mayoría de piezas que no bajaban de los 300 (880.000 pesos colombianos). Como siempre estoy buscando maneras para promover a los artistas locales, dado que el cuadro que me resultaba accesible, y que además era justamente el de alguien a quien me había cruzado en el pasado, acepté todo esto como una señal y compré el ARTISHARDT.

La noche siguiente, por sugerencia de Jason, asistí a la fiesta oficial por la apertura de la exhibición y ahí me encontré a Ruby por segunda vez.

«Me alegra que esté yendo a un buen hogar», dijo, antes de preguntarme si había leído la descripción debajo de la pintura que señala los materiales que la componen. «Es una pieza tridimensional por algo».



Revisando mi recién adquirida posesión, noté que por debajo del marco, en la placa que debería decir algo así como «acrílico sobre lienzo» decía «piedras preciosas, tektite, quarzo, efectivo, avena, madera, etc».

Convencido de que esa placa insinuaba que algo de valor estaba escondido dentro de mi pieza, los días siguientes de la exhibición fueron para mí como una eterna víspera navideña.



El 26 de agosto, el último día de la exposición, fui a Gabba y empecé a desatornillar la tapa de mi pintura mientras los curiosos de la galería observaban. (Vale la pena mencionar que unos días antes de la inauguración Ruby publicó en su cuenta e Instagram una foto de su pintura con una texto en el que reconocía haber escondido 10k dólares dentro de ella. Como visité su página después de haber hecho la compra, no vi la imagen pero los del combo de la galería sí estaban al tanto, así que habían hecho un comunicado de prensa afirmando lo que esta pieza contenía).

Una vez destapada eché un vistazo al contenido. Pinché a través de lo que parecía un mar de escarcha dorada y encontré lo que parecían piedras preciosas, minerales y esquirlas de vidrio. Realmente no es que hubiera podido enfocarme mucho en ello porque mirándome fijamente, inerte en el centro de la caja, cubierto con una masilla traslúcida, había un fajo de dólares.

Mi fajo de billetes bajo lámpara. Foto cortesía de Ruby Heart.

Cogí los destornilladores para liberar a mis secretas posesiones de su prisión de caucho, pero uno de los asistentes de la galería detuvo mi mano preguntándome, «¿estás seguro de querer hacer eso?». Estaba en lo correcto. Debía empezar a pensar como el propietario de una pieza artística que su conjunto supera la existencia de sus partes. Detuve mis impulsos mientras el artista desfilaba al interior de la galería para ver mi reacción de primera mano.

Después de felicitarme por mi nueva adquisición y mostrarme el progreso de la obra con videos, me convenció de que enserio había efectivo dentro. Ruby continuó su camino dirigiéndose hacia el staff de la galería mientras yo llevé el cuadro a mi carro, llamando a mis seres amados para contarles la buena nueva a lo Tom Hanks en el final de Capitán Philips.

Algunos días después de haberme sobrepuesto del shock, hablé con Ruby Heart para obtener más información.

VICE: Si esto fue una estrategia de mercadeo para hacerme escribir sobre ti, felicidades, funcionó. Así que, ¿qué te inspiró a hacer esto?

Ruby Heart: Desde que era un niño pequeño siempre me ha gustado jugarle bromas a la gente. Existe este dicho que dice «que si haces lo que amas no trabajarás un solo día en la vida». Y justamente descubrí que amo crear situaciones que tengan un gran impacto sobre las personas.

También fui influenciado por un artista italiano de los sesenta, Piero Manzoni, quien vendió en una lata su propia mierda. Quiero hacer eso. El problema es que para ello necesitas de reconocimiento así que debo empezar por algún lado ¿por qué no empezar con dinero? En el nombre del arte.

Todavía no he excavado a través de la escarcha dorada. ¿Podrías decirme exactamente qué contiene el interior de esta pintura?

Hay mucho efectivo, obviamente. Mi abuelo (que era mi mejor amigo) me heredó al morir en el 2009 un anillo que tenía esmeraldas y diamantes, así que aproveché para poner algunas dentro del cuadro. Como cualquier pendejo con plata podría llevar a cabo ese ejercicio traté de poner cosas que fueran significativas, reafirmando que soy más que un pedazo de mierda adinerado. Así que también encontrarás cristales y minerales de los lugares a los que he visitado, hay litio, cuarzos, hierbas raras, especias, cerveza, borbónica. Creo haberme cortado mientras hacía la pieza así que también encontrarás sangre.

Es posible que yo esté algo sesgado a propósito de tu obra, pero es muy seguro que no todo el mundo reaccionará con el buen ánimo que yo lo hice ¿Qué le dirías a tus detractores?

No sé. ¿Que se jodan? En verdad no me importa. De pronto es el efecto que dejó en mi la peli de Tupac que vi hace dos días. Quiero seguir creando cosas y si van a confundirlas con estrategias publicitarias que lo hagan, a veces necesitas gritar en la cara de las personas para tener un poco de atención.



Bueno, ya tienes su atención ¿qué quieres gritarles?

Préstenme atención mientras vivo. Muchos artistas se hicieron famosos después de morir. Los Angeles especialmente, es una ciudad muy rica en cultura artística. Estoy enfermo de ver amigos que son unos genios creativos pero no tienen ningún tipo de impacto o influencia.

La mayoría de cosas que se conocen son regurgitaciones trasnochadas de artistas ya exitosos. Estafas de mierda de Warhol y Basquiat. Podría haberme disparado un pie ¿sabes? Algún día, alguien hará algo con dinero tal como lo hice yo. Eso creo.



