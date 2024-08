Cómo encontrar a tus colegas perdidos en un festival

En general, tus amigos desempeñan un papel crucial para que te lo pases bien en un festival. Sería una terrible desgracia terminar perdiéndolos nada más pasar el control de seguridad. No te ha dado tiempo ni para soltar un “nos encontramos en el escenario principal, a la izquierda de los altavoces” a regañadientes, y te das cuenta de que tu pandilla entera ha sido absorbida por esa masa amorfa de festivaleros borrachos.



Te alegrará saber que no hace falta ser un puto genio para encontrar a tus colegas. Hay gente que se gana la vida rastreando a otros —a veces porque es su trabajo y otras veces porque técnicamente no son personas sino un tiburón hambriento en busca de presas—. Estos tipos ya han perfeccionado unas estrategias de búsqueda muy eficaces, y nosotros las hemos recopilado para ti, para que esa fría y solitaria caminata buscando a tus colegas por el festival sea lo menos traumática y lo más corta posible.

El robot

Estamos en 2018, dejad el trabajo a un robot. El MAVRIC es un robot de búsqueda autónomo utilizado en estudios sobre los patrones de búsqueda de alimento en animales. El patrón de búsqueda de MAVRIC es quizás el más parecido al andar desorientado y tambaleante del festivalero promedio —de hecho, ha sido bautizado como la “marcha del marinero borracho” por los investigadores—.

Cómo imitar a MAVRIC: comienza en la entrada del festival, escoge la dirección en la que te moverás y luego avanza hacia donde te venga en gana. Déjate llevar por la inercia de tanto en tanto, girando de izquierda a derecha para mantener vigilada toda el área del festival. Repite estos pasos hasta que hayas encontrado a tus colegas, pero asegúrate de que no te vean. Si te ven dando tumbos como un pingüino drogado, probablemente intenten llevarte a la carpa de cuidados más cercana y acabes perdiéndoles de nuevo.

El tiburón

No te dejes engañar por unas cuantas fotos pintorescas de arrecifes: los océanos son planicies húmedas, inmensas y desoladas, algo así como el área de acampada del festival después de un diluvio torrencial. Los tiburones han trabajado durante los últimos 420 millones de años para descubrir el mejor método para encontrar comida. En general, un tiburón se mueve aleatoriamente por el océano, pero cuando no puede encontrar presas, abandonan su patrón de nado regular por el llamado vuelo de Lévy: una combinación de movimientos lineales y largos y movimientos turbulentos, cortos y al azar.

En primer lugar, estudia tu entorno inmediato y trata de encontrar a tus amigos en el área en que te encuentras. Si esto no funciona, camina un poco en línea recta hacia otra dirección, y búscales cuidadosamente dentro de la pequeña área a la que has llegado. Repite este patrón y sin duda encontrarás a tus colegas. Quizás.

El criminólogo

Los criminólogos especializados en ciencia forense (como los tíos de CSI) conocen un montón de patrones de búsqueda para encontrar y reunir pruebas. Uno de estos patrones es el método de búsqueda en espiral. Caminas en círculos desde los bordes exteriores de la escena del crimen hacia dentro ­­­—este método se utiliza, por ejemplo, en casos de incendio premeditado—.

El proceso puede ser igualmente revertido en casos relacionados con explosiones de bomba o cuando se encuentra un cadáver. Vete al sitio donde viste por última vez a tus amigos con vida, y camina desde dentro hacia fuera, como en una espiral. Al rato encontrarás a tus colegas —listos para cogerte cuando te vayas de culo al suelo por el mareo que llevas—.

El helicóptero de rescate

Para la mayoría de los mortales, pasar el rato buscando a alguien sin descanso es bastante jodido, pero a algunos les mola tanto que hasta se dedican a hacerlo de manera profesional: estas personas se llaman rescatistas. Y seguro que te alegrará ver a uno si algún día te caes por la borda de un barco, o si, tras una avalancha, lo único que ha quedado de ti en la superficie es el dedo gordo de tu pie izquierdo.

Uno de los patrones de búsqueda que utilizan estos equipos de búsqueda y rescate va en forma de hélice o tres triángulos. Para comenzar, escoge un punto de partida fácil de reconocer —como los baños o ese charco de vómito con colores únicos—. Camina en línea recta, gira 120 grados a la izquierda y luego repite, hasta que hayas regresado a tu punto de partida formando un triángulo. Sigue caminando recto y traza un nuevo triángulo. Repite.

Si los equipos de búsqueda pueden desenterrar esquiadores sepultados bajo la nieve utilizando esta técnica, seguro que te ayudará a encontrar a los colegas borrachos.

El ladrillo

¿Qué haría un ladrillo en tal situación? Obviamente no estaría buscándote, seguro que se quedaría quieto, esperando que lo encuentren. Échate en el césped por ahí y espera a que tu grupo te encuentre. Dicho sea de paso, las probabilidades de que esto suceda no son muy altas. Pongamos que hay 60.000 personas dando vueltas por allí y tú has perdido a tus cuatro colegas. Debido a que tú estás tumbado en el suelo y toda la población festivalera está pasando por ahí, existe la misma probabilidad de que cada una de esas personas sea uno de tus amigos.

Supongamos que tus colegas permanecieron todos juntos, que puedes considerarles como una sola persona. Esto significa que por cada persona que pasa junto a ti, la probabilidad de volver a ver a tus colegas es de (1 / 60.000 – 4) o 0,00166677778 por ciento. Si tienes en cuenta que una gran parte de la población festivalera te va a pasar por encima más de una vez, y que estarás a punto de ser pisado por el mismo par de botas sucias en múltiples ocasiones, después de algunos cálculos complicados llegaremos a la misma respuesta: deja ya de ser un puto vago y vete a buscar a tus amigos, gilipollas.

El último recurso

No pierdas a tus colegas. ¿A que eso no se te pasó por la cabeza?

