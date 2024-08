Un camello nos dice cómo saber si es buena la droga que encuentres por la calle

Ahí está, en medio de la calle, totalmente visible y casi iluminado por un haz de luz divina. Es extraño que nadie lo haya visto antes y no se lo haya agenciado, es evidente que está ahí, es imposible no verlo: a alguien se le ha caído un pollo de coca (o algo) en la calle. Vas andando y cada vez lo tienes más cerca. Tres, dos, uno, te agachas y ¡zasca!, ya lo tienes dentro de la mano. Le das un golpecito en el antebrazo al colega con el que vas andando y le dices “mira que acabo de encontrar”, abres sutilmente la mano y exclamas, de forma exagerada e irónicamente emotiva, “DROGA”.

En el seno de una sociedad que convive con el uso recreativo de las drogas es muy factible que en algún momento de nuestra vida nos hayamos encontrado con algo tirado por la calle. La droga tiene un valor económico que no podemos obviar y por eso es normal que, por defecto, pensemos en agenciárnosla. Quizás en algún rincón de nuestro cerebro pensamos que podremos intercambiarla por dinero por eso es difícil ignorar esa bolsita y dejarla tirada para que otro la recoja y “se forre con ella”.

Videos by VICE

MIRA:



Pero si somos consumidores, es evidente que la idea de tomarla pasará por nuestras cabezas. Sabemos que se trata de algo peligroso, que supone lanzarse a una aventura desconocida, incluso podríamos decir que es un acto de fe, pero la llamada de la droga gratis y la anécdota no tiene rival.



Contacté con el camello de unos colegas que se hace llamar “Dr. High” para que me diera unos consejos a la hora de consumir cualquier tipo de droga que nos encontremos tirada por la calle.

VICE: Todos nos hemos encontrado alguna vez una bolsita con cosas por la calle, dime doctor, ¿es recomendable consumirla?

Dr. High: Bajo ningún concepto es recomendable. No sabes lo que hay dentro de esa bolsa, no sabes si alguien ha mezclado cosas en esa bolsa, no sabes de donde viene. ¿Por qué te expondrías a tanto riesgo por voluntad propia?

¿Toda la droga que se vende es más o menos igual y por eso no tendríamos que sufrir si nos encontramos algo en el suelo porque seguramente estará bien?

Para nada. La norma en la industria es encontrar el punto exacto entre “cortar” la substancia y que siga siendo lo suficientemente potente para que te haga efecto. Cada dealer trabaja con gente distinta y hay una cantidad inimaginable de underground labs en Europa.

¿Cómo distinguimos el tipo de droga? ¿Existe algún truco? ¿Alguna distinción entre el packaging de cada asunto?

Yo siempre recomiendo el olor, todas tienen uno específico. ¿Huele a speed? ¿Cocaína? ¿Ketamina? Si no eres capaz de diferenciar el contenido, ¿por qué quieres tomarla?

Añadido a esto se puede ver como la textura es diferente. El speed viene en formato pasta, la ketamina puede parecer azúcar o harina y la cocaína suele venir en pequeñas piedras. El packaging es exclusivo de cada dealer. La mayoría trabajan con colores para que sean fáciles de identificar a la hora de venderlas.

¿Es recomendable hacer eso que hacen los polis en las pelis de tomar una pequeña muestra con el dedo y chupar para catar el asunto?

Hollywood 101. Aunque cierto es que, incluso si la substancia no es encontrada pero comprada a tu dealer, siempre deberías tomar una pequeña cantidad antes de lanzarte a comerte la bolsa entera.

¿Qué sabores debemos distinguir? ¿Qué sabor tiene la coca, el speed, el MDMA, la heroína o la ketamina?

Por lo general ninguna es agradable al paladar. Todas son muy amargas y huelen a productos químicos. Todas tienen un olor particular que es difícil de explicar si no las has olido con anterioridad. En el caso de que una droga huela a algo que no debe, MDMA no oliendo a MDMA por ejemplo, NO la consumas.

Tanto en las pastillas como en la droga en polvo, ¿algo a tener en cuenta a nivel visual? Grumos, partes empastadas, cortar la pastilla para ver dentro qué tal está y verificar el estado de conservación, que no esté podrido o en mal estado.

Que el color sea uniforme es totalmente necesario. Si ves partes blancas y amarillas mezcladas (son los colores más comunes) significa que la han cortado (y encima mal, porque te estás dando cuenta).

Una cosa, ¿la droga caduca?

Son moléculas muy estables, recuerdo haber leído hace tiempo que el MDMA puede mantener sus propiedades durante 500 años. Mi recomendación es que las trates como los cereales, consérvalas en un lugar fresco y seco donde no les toque el sol.

Si la encontramos un poco mojada, ¿qué hacemos? ¿Mejor tirarla o hay métodos para secar el asunto?

La única que deberías encontrarte húmeda es el speed ya que se vende en formato pasta. Esta simplemente se extiende en un plato y se deja secar. Si te encuentras o te venden alguna otra mojada, no la consumas ni la aceptes.

¿Cómo podemos saber lo fuerte o pura que es?

La gente de Energy Control tiene laboratorios en muchas ciudades y suelen tener stands en festivales. Su servicio es gratuito y siempre hay sonrisas cuando vas. Eso sí, si puedes aportar a la causa y dejar una donación, no dudes en hacerlo. Su servicio es impagable.

¿Cuáles son los mejores sitios donde encontrar droga perdida (y de calidad)?

No sé si de calidad porque depende de quién sea pero diría que en el piso de algún dealer liado seguro que te encuentras algo debajo del sofá ;)

¿Has consumido alguna vez alguna droga que te hayas encontrado por la calle?

Nope. Llevo demasiados años en esto como para caer en eso. De la misma manera, aceptar drogas de desconocidos no pasa mi filtro.

¿Qué es lo peor que nos puede pasar?

Lo peor de todo, la muerte. Parada cardiorespiratoria seguramente. Menos extremo sería una reacción alérgica o que te empieces a marear o a tener nauseas. Si esto te pasa en un festival, NO DUDES en acercarte a alguien del staff y decirle lo que te ha pasado. Siempre hay servicios médicos en grandes eventos. Nadie va a juzgarte, lo que menos quieren es una muerte en el recinto.

Hay algo que me gustaría decir a través de esta entrevista, si en cualquier momento alguien siente la necesidad de drogarse fuera de un ambiente festivo, si siente la necesidad de hacerlo solo o si se encuentra triste y tomar drogas le ayuda a alejarse de este estado, que no dude en contactar con Proyecto Hombre o la FAD. De nuevo, nadie va a juzgarte. Están ahí para ayudarte. Ponle freno ahora antes de que sea demasiado tarde.

Sigue a Pol en @rodellaroficial.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.