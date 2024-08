Cómo encontrar trabajo en esta economía aterradora

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

La pandemia de coronavirus comenzó como una crisis de salud y ahora se ha convertido en una debacle económica, provocando una oleada de empleos perdidos como nunca habíamos visto en la historia moderna.

Uno de cada cinco estadounidenses está desempleado, así como uno de cada cuatro trabajadores en Canadá. Estas cifras ni siquiera incluyen personas cuyas horas e ingresos han sido reducidos.

Los millennials que se graduaron durante o después de la recesión de 2007-2009 encontraron un mercado laboral particularmente difícil para los trabajadores más jóvenes, pero la situación en este momento podría ser mucho peor.

Sin embargo, no significa que debas dejar de buscar, sino todo lo contrario. Pero tu enfoque para conseguir tu próximo trabajo debe ser diferente ahora en esta época de pandemia. A continuación te presentamos el consejo experto que necesitas para destacarte cuando literalmente millones de personas también buscan trabajo.

¿Cómo es la búsqueda de empleo en la actualidad?

La mala noticia es que en este momento es un mercado difícil, con mucha competencia por menos puestos de los que estaban disponibles antes de la pandemia. Según Dorianne St Fleur, una asesora laboral que vive en San Francisco, tu búsqueda de trabajo podría llevarte mucho más tiempo.

“El proceso de contratación se ha ralentizado y las empresas están ampliando las fechas de inicio. Podrías recibir una oferta pero no comenzar hasta dentro de dos o tres meses. Muchas compañías han dejado de contratar por completo o han congelado sus procesos”, dijo. “Reconoce y comprende que estamos es un momento único. Los retrasos en tu búsqueda de empleo no son tu culpa”.

St Fleur dice que “durante esta crisis hay estrés colectivo y trauma” afectándonos a todos, desde los solicitantes de empleo hasta las personas que contratan, así que un poco de paciencia es de gran ayuda.

Con casi todo en algún estado de bloqueo o en las primeras etapas de reapertura, hay algunas ventajas. Si trabajas desde casa con menos supervisión, es más fácil arreglar tu currículum, buscar vacantes y concertar entrevistas.

St Fleur dice que los reclutadores, gerentes de contratación y otras personas con las que sería beneficioso hablar están más disponibles. “Este martes contacté a alguien en LinkedIn y en cinco minutos me respondió y organizamos una reunión para el jueves. No creo que hubiera sido el caso si las cosas fueran normales”, dijo.

Otro fenómeno que St Fleur ha visto es que las empresas están más abiertas que nunca a los trabajadores remotos, así que tus opciones no están tan limitadas por el lugar donde vives.

¿Qué debo hacer si tengo empleo pero estoy buscando mi próximo trabajo?

A menos que el entorno en el que trabajes sea tóxico, debes priorizar mantener tu trabajo actual y tu fuente de ingresos, y el tiempo restante dedicarlo a la búsqueda del próximo.

“Ten un buen desempeño en tu trabajo. No tienes que ser un rock star y buscar sobresalir a toda costa, pero al menos haz lo suficiente para evitar que te despidan”, dijo St Fleur. “Y luego sé deliberado y estratégico a la hora de encontrar tiempo para tu búsqueda”. Si no estás en la oficina, aprovecha los descansos y tiempos muertos para buscar vacantes, mejorar tu currículum y programar entrevistas informales como una charla en Zoom en lugar de en persona.

Según Dan Schawbel, socio administrativo de Workplace Intelligence, una firma de asesoría de recursos humanos con sede en Boston, los candidatos que tienen empleo poseen una ventaja sobre los que están desempleados porque los gerentes de contratación los consideran más valiosos. Schawbel sugiere examinar tu trabajo actual y escribir lo que te gusta y lo que no puedes soportar.

“Reflexiona sobre lo que realmente quieres y ve refinando tu búsqueda de trabajo mientras te concentras en obtener esos beneficios, esas ofertas, ese líder que estás buscando. Es algo bueno porque sigues generando ingresos pero tienes una idea de lo que quieres para tu próximo trabajo”, explicó.

Creo que me van a despedir. ¡Ayuda!

El primer paso es determinar si tu despido es realmente inminente, o si solo tienes miedo porque las cosas son muy diferentes y el futuro luce como un gran signo de interrogación.

St Fleur sugiere tener una conversación con tu jefe sobre tus inquietudes, pero toma con reservas lo que te digan.

“Ten en cuenta que tu jefe podría no decirte la verdad o la historia completa. Pero una vez que tengas esa conversación y evalúes la probabilidad de que te despidan, actúa en consecuencia. Si te sientes incómodo con la respuesta que recibiste, entonces continúa con la búsqueda de empleo. Aprovecha tu red de contactos para que en cualquier momento puedas abandonar el barco”, dijo.

Busca otras pistas, como lo que está sucediendo con otras personas de tu campo laboral. Si te encuentras en un campo que no se ha visto tan afectado o está creciendo debido a la pandemia, intenta no preocuparte. Sin embargo, St Fleur reconoce que es difícil estar en tu mejor momento si estás estresado y preocupado por el porvenir.

Schawbel sugiere comunicarte mucho más con tu jefe y asegurarte de que incluso si no tienes visibilidad porque no estás en la misma ubicación física que él o ella, no estés lejos de sus pensamientos. También aconseja estar preparado para ser despedido, incluso si eres un empleado modelo.

“Hay cosas que están fuera de tu control y si tu departamento está realizando recortes, considera que podrías ser despedido sin importar qué hagas por la empresa”, advirtió.

¿Cómo abordo la búsqueda de empleo si me despidieron?

Debes de concentrar toda tu energía en buscar trabajo si actualmente estás desempleado. St Fleur dice que lamentarte por tu trabajo anterior y tu vida es importante, pero si no puedes desprenderte, podrías obstaculizar tu capacidad de buscar y ser contratado. “Controla tu actitud aunque sea tentador darle vueltas al asunto. Tómate el tiempo que necesites para procesarlo y luego sigue adelante”, dijo.

La competencia es dura en este momento, pero la solidaridad con la situación actual de la gente desempleada también está en su punto más alto según Schawbel. “En este momento hay más empatía que antes de la recesión, es como si no tuvieras que contar la historia de por qué estás desempleado, hay un entendimiento de que todos estamos pasando por algo sin precedentes”, aclaró.

Un enfoque efectivo y relativamente nuevo que está viendo cada vez más es anunciar tu despido en las redes sociales, junto con una descripción de tu conjunto de habilidades y lo que estás buscando.

“Podrías no conseguir empleo mediante tu principal red de contactos. Haz una publicación y en los comentarios alguien etiquetará a algunos amigos en su propia red y estarán conectados y comenzarán a hablar. El estigma ha desaparecido en este momento con tanta gente desempleada, así que debería darte la confianza para intentarlo”, dijo.

St Fleur recomienda unirse a grupos de Facebook de la industria, y asistir y conocer gente en eventos virtuales. Estar activo en Twitter, Instagram y LinkedIn para mostrar tus habilidades y experiencia también ayuda.

Ella sugiere hacer una prueba de lo que los reclutadores o tu próximo jefe podrían aprender sobre ti, pidiéndole a tus conocidos que busquen tu nombre en otros dispositivos. Si no surge nada, ella sugiere reforzar tu presencia en internet creando un perfil sólido de LinkedIn y un sitio web personal. Si aparecen imágenes de una despedida de soltero tumultuosa, o cualquier cosa que no te haga ver profesional, ajusta tu configuración de privacidad.

Debes enfocar tu búsqueda de empleo en los puestos adecuados para ti en lugar de solicitar todo lo que esté disponible, ya que eso te generará frustración. St Fleur sugiere revisar las publicaciones y buscar palabras clave que coincidan con tus intereses, habilidades y experiencia. También aconseja tener en cuenta las habilidades transferibles.

“Un actor de teatro se siente cómodo hablando en público y captando la atención de la gente. Dado que no pueden llevarse a cabo eventos con oradores presenciales, hablar en eventos virtuales es una actividad que está en aumento”, explicó. “Quizás un escritor pueda ser un tutor. Si alguien me puede ayudar con la educación remota, me encantaría. Conozco a un terapeuta de masaje que se dedicó a enseñar a otros terapeutas cómo desarrollar negocios que no requieren de contactos como el yoga a través de Zoom”.

Schawbel sugiere reducir tus expectativas, estándares e incluso tus ambiciones salariales. En circunstancias normales, trabajar de forma gratuita puede conducir a que las empresas se aprovechen de los más vulnerables, y es algo a lo que debemos estar atentos. Pero debido al estado actual del mercado laboral, debes considerar el trabajo no remunerado si te da experiencia y te conduce a un empleo.

Unos cuantos trabajos freelance o proyectos pequeños pueden ayudarte a sostenerte durante algún tiempo y se verán bien en tu currículum. Para este propósito, Schawbel sugiere sitios como Upwork.

St Fleur también recomienda usar este tiempo para aprender nuevas habilidades o actualizar las que ya sabes. Dice que sitios como Udemy y Coursera ofrecen opciones gratuitas o de bajo costo.

¿Debo conformarme con cualquier trabajo ahora?

Un trabajo que no odias, que te da un sueldo constante o te provee con un flujo de ingresos suficiente para superar lo que podría ser uno de los mercados laborales más duros de tu vida, es suficiente por ahora.

“Deberías tener una o dos condiciones no negociables, ya sea en torno a la remuneración, el ámbito o la cultura laboral del empleo”, dice St Fleur. Podría significar trabajar para una compañía a la que no te habrías unido antes de la pandemia, o recibir un fuerte recorte salarial. “Pero también ten una estrategia de salida para cuando vuelva a haber más oportunidades y cómo vas a volver a donde necesitas estar”.

Schawbel sugiere replantear el concepto de “conformarse” como una oportunidad para probar otras cosas. “Mi mejor consejo profesional en general es hacer lo más que puedas, lo más pronto posible en tu vida. Averigua qué te gusta y qué no. ¿Quieres ser emprendedor o freelancer, qué industria te gusta? comentó. “De los 20 a los 30 años tuve que ir descubriendo todo eso y es una razón para que la gente sea optimista. Experimentar y probar cosas nuevas conduce al descubrimiento de uno mismo y a tener una mejor concentración”.

