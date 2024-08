Encuentran la página 25 del Informe Gateway de la CIA sobre proyecciones astrales

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

La página 25 del “Análisis y Evaluación del Proceso Gateway” de la CIA llegó una noche a la bandeja de entrada de mi correo electrónico. Un archivo digital adjunto se sintió como una presentación poco solemne para un documento escrito hace 38 años que había sido buscado desde su desclasificación en 2003. Durante años, la gente había solicitado este documento mediante la Ley por la Libertad de la Información (FOIA) y especulado sobre el contenido de esa página faltante, perteneciente a un informe alucinante sobre una investigación militar de la proyección astral y otras dimensiones. Ahí estaba el archivo, descargado en mi computadora, mirándome fijamente en silencio. Mi reacción inmediata fue frenética; no pude relajarme el tiempo suficiente para leer correctamente el texto solitario. Llamé a algunos amigos para asegurarme de que mi realidad estaba sincronizada correctamente, una especie de pellizco telefónico para verificar que estaba despierto. Todas las señales lo confirmaban. Entonces abrí el archivo.

Veamos qué contiene.

Screengrab: CIA

Un trasfondo vertiginoso

Recientemente publiqué un desglose del Informe Gateway de la CIA. El documento clasificado, redactado en 1983 y desclasificado en 2003, fue elaborado por Wayne M. McDonnell, teniente coronel del ejército de Estados Unidos, con la ayuda técnica de Itzhak Bentov, ingeniero biomédico israelí-estadounidense. El informe incluye una investigación magistral sobre la posibilidad de lograr la proyección astral en 28 páginas hiperdensas. Sin embargo, un espectro se cierne sobre el informe desde entonces. A la versión publicada por la CIA le faltaba una página extremadamente crucial.

IMAGEN: DISEÑO ESPECTRAL A TRAVÉS DE GETTY IMAGES

Para los no iniciados, la proyección astral es prácticamente intercambiable con los fenómenos psicofísicos de las experiencias extracorporales y la visión remota. Las personas que realizan proyecciones astrales creen que con la orientación y las tecnologías adecuadas podemos entrenar nuestra conciencia para ir más allá de los confines de la dimensión espacio-temporal. Esta habilidad libera nuestras mentes humanas para viajar a través del universo, explorando una variedad infinita de realidades y dimensiones normalmente imperceptibles.

McDonnell afirma al principio del informe que su objetivo era “construir un modelo científicamente válido y razonablemente lúcido de cómo funciona la conciencia” para describir “los estados extracorporales con el lenguaje de la ciencia física para eliminar el estigma de sus connotaciones místicas”.

Las ambiciones del Departamento de Defensa quedan claras en la conclusión del documento: McDonnell sugiere que si los militares experimentaran con la proyección astral, podrían encontrar una “aplicación práctica”, pero también señaló que deberían “estar preparados intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente, no corpóreas, cuando se exceden los límites espacio-temporales”. Esto hizo que el Ejército de Estados Unidos intentara durante años entrenar soldados psíquicos para llevar a cabo misiones de “visión remota” en distintas regiones de todo el mundo.

Imagen: CIA

Un misterio cósmico

El informe es un vicioso laberinto mental. A lo largo de 24 páginas, se abre paso a través de los fundamentos espirituales y científicos de la trascendencia espacio-temporal, las técnicas para lograrlo y sus posibles aplicaciones. Introduce marcos de referencia metodológicos como la hipnosis, la meditación trascendental, los sistemas de creencias espirituales, la biorretroalimentación, la física cuántica y los hologramas universales solo para que el público al que estaba destinado —los altos mandos de la CIA— pudieran empezar a comprender su (y nuestra) razón de existir. Al final de la página 24, McDonnell alcanza un crescendo existencial completo, abordando la naturaleza de la realidad misma, pero abruptamente se corta en un momento de suspenso:

Imagen: CIA

Y luego… el informe pasa a la página 26.

Como si no hubiera omitido revelar los secretos de los cielos, McDonnell enlista una serie de “aspectos motivacionales” pragmáticos de por qué la CIA podría emplear el Gateway en lugar de otros métodos para lograr la proyección astral.

Imagen: CIA

¿Estás hablando de la conveniencia, Wayne? ¿En serio?

Desde la desclasificación del informe se han presentado innumerables solicitudes FOIA exigiendo la publicación de la página 25. En todos los casos, la CIA ha negado haberla tenido en su poder en primer lugar. La página 25, entonces, ha sido el santo grial no solo para las personas que aspiran a realizar proyecciones astrales, sino también para los teóricos de la conspiración, los activistas en pro de la transparencia del gobierno y las personas que simplemente han leído el informe y están interesadas en obtener esta información faltante.

Imagen: Respuesta de la CIA a una solicitud FOIA

Una teoría fantástica de internet sostiene que McDonnell omitió la página intencionalmente. Si alguien pudiera realizar una proyección astral con éxito, podría contarle a McDonnell lo que había en esa página.

Contacto

La CIA no inventó el Informe Gateway ni la Experiencia Gateway por sí sola. Se basó en las enseñanzas de un hombre llamado Robert Monroe, quien más tarde fundó una organización llamada Instituto Monroe.

Cuatro días después de que publicamos el primer artículo sobre el Informe Gateway, recibí un mensaje del Instituto Monroe. Tenían algunas ideas para un artículo posterior que abordara el tema. Sin embargo, ahogados en respuestas al artículo, no pude contestarles el correo electrónico. Entonces me contactaron de nuevo. Esta vez su mensaje fue más concreto: enterrada en los archivos del Instituto Monroe en Faber, Virginia, se encontraba la página 25 del Informe Gateway. Pero no fue fácil que la obtuviéramos.

Nuestra primera llamada telefónica iba a incluir al director ejecutivo, la directora de operaciones y la división de marketing del Instituto Monroe. En compañía del editor en jefe de Motherboard, Jason Koebler, tuvimos una conversación en Google Hangout.

En esa llamada, el Instituto dijo que poseía la página 25. La gente había estado tratando de obtener el informe de la CIA y no había tenido suerte. Pero nadie se había molestado en pedirle el informe al Instituto Monroe; lo habían tenido todo este tiempo. Nos dijeron que el documento había estado “en un granero”, sin que nadie lo examinara durante todos estos años. Con excepción de esta información, la llamada fue un tanto aburrida. El director ejecutivo no se presentó. Después de una hora de diálogo, fue evidente que el Instituto Monroe no iba a entregarnos la página 25 sin un plan de marketing cuidadosamente orquestado. Las palabras de la directora de operaciones, Lori Jacobwith, dejaron en claro su propósito: “Estamos intentando sacar provecho del entusiasmo en un mercado que no es nuestro grupo de edad habitual”.

El instituto esperaba aprovechar la popularidad de nuestro primer artículo, así como algunos TikToks virales sobre el informe.

La llamada terminó con “Han mencionado algunas cosas de las que no estamos hablando en este momento”.

Y luego se quedaron en silencio y pasó el tiempo.

Una noche, la directora de marketing y comunicaciones del Instituto Monroe, Jenny Whedbee, nos contactó de nuevo por correo electrónico. No había hablado durante nuestra última llamada. El correo electrónico contenía el Informe Gateway completo, incluida la página faltante. Simplemente nos dijo que “habían pasado por un cambio importante en la organización”. El director ejecutivo y la directora de operaciones ya no estaban en la empresa. Whedbee estaba dispuesta a hablar, después de que hubiéramos leído la página 25.

La página perdida

Abrazando el verdadero espíritu de descubrimiento, me complace presentarles el informe completo e ininterrumpido en todo su esplendor.

La página 25 abre con la palabra “Absoluto”. Está situada al inicio, como si estuviera protegiendo la puerta que contiene el resto del texto. En el contexto del informe, el término se aplica tanto a los sistemas de creencias espirituales como a la física cuántica. Es una palabra importante.

Los físicos definen el tiempo como una medida de energía en movimiento. De esta manera, el tiempo es realmente una medida de cambio. Sin embargo, para que ocurra ese movimiento, debe estar limitado dentro de un patrón vibratorio más grande. Dentro de este marco es limitado y está contenido en una ubicación específica. Ese confinamiento lo hace distinguible de otras ubicaciones en el espacio. La energía que no está contenida es una fuerza sin límites. Imaginen una entidad sin forma que se desplaza a toda velocidad por la galaxia, sin fricción que le impida estar en todas partes. Como dice McDonnell, “No hay un ‘aquí’ para diferenciarlo de un ‘allí’”. Y esto, amigos míos, es un estado absoluto o “el Absoluto”.

Según el informe, el Absoluto es esencialmente la energía que gobierna el Universo. Alimenta el holograma universal que es la totalidad en su conjunto. El documento hace múltiples intentos de visualizar este holograma universal o “huevo cósmico” como una gran espiral que fluye constantemente.

Captura de pantalla: CIA

Entre la realidad que conocemos y el Absoluto hay innumerables dimensiones intermedias, escribe McDonnell, lo cual es bastante extraño para un informe del gobierno. El Absoluto es el techo (hasta donde lo conocemos). Es el final del camino. También es una forma increíble de abrir una página faltante.

McDonnell observa que una “representación estilizada” de esta espiral está presente en todos los sistemas religiosos de la historia. Cita los ejemplos específicos del Espíritu Santo del cristianismo, el laberinto del mundo para los griegos, el Árbol de la Vida hebreo, su contraparte hindú y la Espiral de los Cuatro Poderes en China. Este pensamiento ha logrado llegar a las enseñanzas de cada sistema.

La distinción crucial entre los avances de la física moderna y las epifanías de los pensadores religiosos es la forma en que encontraron el Absoluto. Mientras que la física se apoya en la investigación cuantitativa, las religiones se basan en la intuición. Fue entonces que la Experiencia Gateway apareció justo a tiempo: una ruta holística para “interactuar” con el holograma universal, liberándonos de las limitaciones de una cultura basada en la lógica del hemisferio izquierdo del cerebro.

La tercera sección de la página tiene un enfoque que debería resultar familiar a los seguidores de la psicología moderna. El universo, el Absoluto, el huevo cósmico. Todo es irrelevante y ciertamente inalcanzable, hasta que poseamos conocimiento de nosotros mismos. Cuando vi por primera vez la página 25, mis ojos se posaron en “el Absoluto”, pero luego se lanzaron con rapidez al aforismo que McDonnell muestra aquí: “Conócete a ti mismo”. Más impactante aún que lograr una autocomprensión psicológica, según McDonnell, es el sentido de autopercepción que se alcanza cuando uno logra alterar su estado de conciencia hasta el punto en que se puede percibir el holograma universal.

Según McDonnell, la Experiencia Gateway promete esa posibilidad.

Imágenes: Instituto Monroe

Lograr el Hemi-Sync

Una de las claves del informe, que involucra una técnica para lograr la proyección astral, es una tecnología de audio desarrollada por Robert Monroe, un ejecutivo de radiodifusión que, en la década de 1970, construyó una división de investigación y desarrollo dentro de su empresa únicamente para estudiar los efectos del sonido en la conciencia humana.

En una serie de experimentos en los que se expuso a frecuencias de audio cuidadosamente calibradas mientras dormía, Monroe logró en repetidas ocasiones alcanzar estados elevados de mente y cuerpo. Su libro de 1971 Viajes fuera del cuerpo documenta esas primeras investigaciones y acuña oficialmente el término “experiencia extracorporal”.

Libros de Robert Monroe

La división corporativa de investigación y desarrollo de Monroe finalmente se convirtió en el Instituto Monroe, que produce cintas que contienen técnicas de audio para estimular las funciones cerebrales y lograr el “Hemi-Sync”, que es la abreviatura de sincronización hemisférica y es fundamental para lograr un estado de conciencia en el que los patrones eléctricos de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro son iguales en amplitud y frecuencia.

Esto se logra combinando dos técnicas. La primera es la Respuesta de Seguimiento de Frecuencia, donde se introduce una reconocida frecuencia externa a través de audífonos, lo que hace que el cerebro “intente imitar la misma frecuencia ajustando su salida de ondas cerebrales”. Por ejemplo, un cerebro en reposo que escucha un nivel Theta saldrá de su nivel Beta. La segunda técnica es la frecuencia de pulsos, en la que se introducen frecuencias contrastantes a cada oído. Luego, el cerebro “elige” escuchar “la diferencia entre ellas”. Un cerebro que recibe 100 hz por el oído derecho y 104 hz por el izquierdo puede detectar el delta, en este caso una frecuencia de 4 hz. Después, la técnica abre el cerebro a “una variedad de frecuencias que se reproducen a un nivel prácticamente subliminal y marginalmente audible”.

Según el informe, con el hemisferio izquierdo del cerebro relajado y el cuerpo en un estado virtual de sueño, las condiciones son ideales para promover salidas de ondas cerebrales de amplitud y frecuencia cada vez más altas. Cuando el patrón de onda de una conciencia cae por debajo de una frecuencia de oscilación de 10 a la potencia de -33 centímetros por segundo, por un breve instante “sale” del espacio-tiempo y se une al infinito. Las teorías de Monroe sostienen que si logramos darle continuidad a esa “salida”, podemos comenzar a dialogar con otras dimensiones.

Imagen: CIA

El ingeniero en jefe del Instituto Monroe en la actualidad es Bob Holbrook, un antiguo productor de eventos que afirma que las ofertas de audio del Instituto Monroe lo ayudaron a recuperarse de un trauma en la cabeza sufrido en un brutal accidente automovilístico. La tecnología Hemi-Sync presentada en el Informe Gateway fue vendida a una empresa que ahora se llama Hemi-Sync®. La tecnología de audio que ahora produce el instituto, denominada colectivamente Monroe Audio Support (MAS), es una versión enormemente evolucionada de la técnica original basada en pulsos binaurales. Como dice Bob, “los pulsos binaurales eran solo una tecnología, ahora tenemos 50”. Esto amplía el espectro de experiencias de los participantes. “El MAS toma la idea de los pulsos binaurales y utiliza muchos otros ‘colores’ y tecnologías para crear experiencias más intensas en diferentes niveles de conciencia”. Un ingrediente clave del MAS es la sincronía gamma. “Nos permite conectarnos mucho más fácilmente con ‘todo lo que es’”, dijo. Dos innovaciones adicionales juegan un papel central: la modulación de fase y la modulación de amplitud. La modulación de fase cambia la dirección de la percepción de un sonido. Bob compartió una animación audiovisual que ilustra la oscilación de la fuente de sonido.

La modulación de amplitud brinda a los técnicos la capacidad de sumergirse en el paisaje sonoro al momento y manipular aspectos específicos del volumen.

El instituto compartió una muestra de 30 minutos de su programación más reciente para este artículo. Usar audífonos es esencial para obtener resultados completos.

https://soundcloud.com/thobey-campion-213983793/the-monroe-institute-spindrift-3

Las cintas del Instituto Monroe combinaron estas frecuencias con sugerencias subliminales del propio Monroe. Un archivo titulado “The Explorer Series” contiene grabaciones de los experimentos de la división de investigación del Instituto Monroe, en los cuales los sujetos “se comunican desde estos entornos que no son físicos”.

Hasta la llegada del COVID, todas las personas interesadas en esta meditación viajaban físicamente a la sede palaciega del Instituto Monroe en Faber, Virginia, para someterse a una serie de pruebas cada vez más desafiantes. El curso de siete días ofrece la posibilidad de hacer que la conciencia navegue por el espacio, el tiempo y más allá. Es decir, si tienes lo necesario.

Estas cintas y sus posibles aplicaciones llamaron la atención de la CIA y provocaron la comisión del informe.

El Instituto Monroe en la actualidad

Después de leer la página 25, volví a llamar a Jenny Whedbee.

Me dijo que Monroe es una organización que estaba tratando de encontrar su camino en un mundo en constante cambio. “Hay una parte de esta organización que definitivamente necesita crecer, pero necesita hacerlo a un ritmo que preserve los principios de quiénes somos”, señaló. La importancia de escuchar de dónde viene una organización antes de decidir su futuro fue un tema recurrente en la llamada. “Si no cuentas con la participación de las personas que han estado aquí por un tiempo, entonces realmente no te estás manteniendo fiel al instituto”.

Un aspecto primordial para mantener ese rumbo es la influencia del fundador, Robert Monroe. “Hemos tenido muchos ejecutivos yendo y viniendo. Sé que Robert Monroe todavía está aquí y aún está tratando de manejar las cosas”, dijo.

Esta energía pionera impulsa su entusiasmo. En referencia a sus clases más nuevas, explicó, “El Viaje Gateway es el mismo programa que desarrolló Robert Monroe. Y también Lifeline, Exploration 27 y Guidelines. Realmente trabajó y desarrolló esos programas centrales”.

“Te sitúa en una experiencia directa con estados expandidos de conciencia donde puedes explorar y hacer preguntas y recibir respuestas y visitar vidas pasadas”, explicó. “Puedes viajar astralmente”.

Estos programas son agotadores. Los participantes realizan cinco o seis ejercicios al día durante cinco días seguidos. “Es como correr un maratón”, dijo.

Jenny se unió a la empresa sin tener mucha experiencia en la elevación de la conciencia, pero rápidamente realizó los ejercicios. “El curso hizo exactamente lo que prometía”, explicó. “Experimenté vidas pasadas. Me dio una visión muy amplia de mi vida. No solo de esta, sino de las anteriores y las futuras”.

“Si quieres abordar la nave espacial donde tu vida estará iluminada para siempre, no la obtendrás de ninguna manera, salvo viniendo aquí”, dijo.

La conversación con Jenny finalmente pasó a la página 25.

“Tengo mi propia interpretación”, dijo. “No sé si fue accidental o intencionalmente retirada [la página]. Como dije, hay gente que trabaja en este lugar que está en otro plano, no necesariamente en el físico”.

Para Jenny, la página apareció en el momento y lugar adecuados. “Siento que hace 20 años el mundo no estaba listo para escuchar. Pero esta generación está lista”. Dice que el instituto le cambió la vida.

“Uno crece, va a la escuela, se casa, tiene hijos, va a la iglesia, muere”, señaló. “Y tu vida continúa a través de tu familia. Es algo valioso. Pero en un nivel mucho más profundo, se trata de las relaciones y los recuerdos que creas, no de todas estas cosas que estamos recopilando. Entonces, ¿qué pasa si esa página se publicó hace 20 años? ¿Pudo haber provocado críticas negativas? Porque habla de la religión y que todas las religiones son iguales. ¿Y si la gente siente realmente que no todas las religiones son iguales? Siento que las generaciones de hoy en día ya no están tan confundidas”.

Jenny dijo que en la actualidad, los jóvenes están luchando por la justicia social y están más abiertos a diferentes percepciones de conciencia y diferentes formas de vivir. “La gente está despertando”, dijo. “La gente se vuelve más consciente, se despierta más. Ya es suficiente. Esto ha ocurrido en un momento en que tu generación tiene preguntas y quiere saber y está lista para escuchar las respuestas sin juzgar”.

“TikTok sucedió, tú sucediste, todo esto sucedió por una razón muy importante que no pertenece a este plano físico”, advirtió.

Jenny concluyó nuestra conversación de una hora con una sugerencia sobre cómo manejar la página 25. “Haz algo con ella. Incluso si solo estás diciendo lo que significa para ti”.

[Sostengan mi cerveza]

Un loop de retroalimentación de la conciencia

El Informe Gateway es tan denso en algunas partes que compromete su propia accesibilidad. El objetivo de mi síntesis inicial fue crear una experiencia escrita y visual que podría ayudar a las personas sin un doctorado en física cuántica a beneficiarse de sus ideas poderosas.

Tocó una fibra sensible.

En el transcurso de un período de tres semanas, millones de lectores se abrieron paso a través de una carrera de obstáculos editoriales ciertamente ardua. Los estudios me contactaron.

Dos días después del lanzamiento del artículo, insertamos una invitación:

“¿Has tenido una experiencia con el Instituto Monroe, Hemi-Sync o has tenido una experiencia extracorporal? Contáctanos: ex0gene5i5@substack.com”.

Recibimos miles de correos electrónicos de personas de todo el mundo que describieron sus experiencias extracorporales. Para mí, marcó la posibilidad de que muchos de nosotros estamos buscando algo más de lo que parece estar disponible actualmente. Para describir mi experiencia al contar esta historia y la búsqueda en muchos sentidos, realicé una reinterpretación visual de la página 25.

El Gateway. Imagen: Thobey Campion

‘El Gateway’ es una imagen digital de alta resolución de una impresión de la página 25 del Informe Gateway de la CIA. Contiene 659 microinscripciones digitales de recuentos de experiencias extracorporales que solo se vuelven visibles con un aumento de más del 300 por ciento.

Solo miren más de cerca.

Thobey Campion es el antiguo editor de Motherboard. Puedes suscribirte a su substack aquí.

Thobey Campion es el antiguo editor de Motherboard.