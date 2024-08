Que le den al CIS: estos serían los resultados del 28A si solo votase nuestra audiencia

El año pasado, el filósofo y politólogo estadounidense Jason Brennan publicó “Contra la democracia”, un ensayo en el que exponía que nuestra forma de gobierno, la democracia liberal, se nutre de votantes o bien apáticos e ignorantes o bien fanáticos de un partido. Tan solo unos pocos, piensa y expone Brennan, piensan la política de forma racional y son ellos los únicos que deberían decidir quién gobierna.



Su propuesta, que choca con la sacralización de la democracia que llevamos construyendo durante mucho tiempo, pasa por lo que él denomina “gobierno de oráculo simulado”. Según le contaba a El Confidencial, el procedimiento sería el siguiente: “el día de las elecciones, aquellos que quisieran votar deberían presentarse en el colegio, dar su información demográfica, económica, religiosa, etc., para que no hubiera sesgos y someterse a un examen de conocimientos generales: ¿cuánto dinero dedica el gobierno a un tema determinado? ¿Conoces los indicadores económicos? ¿Sabes qué partido controla el Parlamento? ¿Conoces a tu representante en el Congreso? Así, se podría calcular qué habría decidido la población si estuviese bien informada”.

Pues bien, a nosotros nos la ha sudado Brennan y su epistocracia ideal y lo que hemos hecho ha sido aún más distópico: pensar en cómo sería España si solo votase la audiencia de VICE, si nuestros lectores, o sea, vosotros, formaseis una única circunscripción que decidiera el rumbo de nuestro país. Durante una semana, os preguntamos a quién votaréis el próximo 28 de abril y estos son los resultados. Así sería España si solo vosotros tuvierais derecho a voto. Y no. No habría nadie al volante.

Para empezar, muchos de vosotros, el 12,9% de las 883 personas que habéis participado en nuestro barómetro no iréis a votar. Y como aquí las reglas las ponemos nosotros lo que haríamos sería dejar 45 asientos en el Congreso vacíos, algo parecido a lo que propone el partido Escaños en Blanco, un gesto que contribuyera a acabar con esa falacia tan extendida de que no votar es necesariamente sinónimo de sudar de todo y de que la abstención activa no es una opción respetable porque “mevoyacagarentuestampacomosalgaVox”.

Si solo votarais vosotros, al contrario de lo que parece que va a ocurrir según el CIS, Unidas Podemos sería el vencedor de unas elecciones en las que, sin embargo, no habría mayoría absoluta. El partido de Iglesias conseguiría el 20,6% del pastel, lo que supondrían 72 escaños, uno más de los que consiguió en las elecciones de 2016 y muchos menos, 31 menos para ser exactos, del máximo que predice el CIS que cosechará, 41.

Por detrás iría el PSOE, con el 17,7% de los votos (62 escaños) y aquí viene (o no) la sorpresa: la tercera fuerza más votada sería VOX, con un 16,2% y 57 escaños. Si nos habéis troleado o habéis respondido de manera sincera no es el asunto que hoy nos ocupa ni nos preocupa, porque tampoco parece preocuparle al CIS, ¿no? Por detrás del partido de Abascal irían, en este orden, Ciudadanos, con un 8,2% de los votos (29 escaños), otros partidos, con un 7,2%, PACMA -estaba claro- con un 6,3%, lo que harían 22 escaños, ERC, con el 4,4% de los votos (15 escaños), el PP con 4% (14 escaños), JUNTSxCAT, con el 1,7% (6 escaños) y en último lugar, el PNV, con el 0,8% de los votos y 3 asientos en el Congreso.

Partiendo de que la mayoría absoluta son 176, la cosa con los pactos andaría bastante jodida. Bien es cierto que, de 350 escaños que se reparten, 45 quedarían desiertos (los correspondientes a los que no acudiréis a las urnas el 28), así que la mayoría absoluta se situaría en los 153 escaños. La cosa seguiría igualmente jodida. Podemos+ PSOE sumarían 134 escaños, así que no llegarían. A ellos se tendría que sumar PACMA para poder constituir gobierno con 156 escaños.

Si ERC entrara en el juego, Podemos y PSOE se quedarían a las puertas de gobernar, con 149 escaños, y la derecha se quedaría a todas luces lejísimos de poder formar gobierno (Vox+PP+Ciudadanos sumarían 100 escaños). Un distópico gobierno “a la italiana” (Podemos+VOX, ¿os imagináis?) sería imposible, no ya ideológica, sino también numéricamente: se quedarían en 129 escaños. Un pacto PSOE+Ciudadanos también se quedaría en agua de borrajas, con 91 escaños.

Así pues, de votar únicamente vosotros, nuestra audiencia, España sería un cuadro. Un sin Dios. Un poco como hasta ahora, vaya, pero con la posibilidad real de un gobierno de izquierdas. Ahora bien, tras preguntaros a quién votaréis también os planteamos otra cuestión: ¿quién va a ganar las elecciones? Y ahí, amigos, ahí los resultados cambian. Vuestro vaticinio es que el PSOE se alzará con la victoria (un 42,2% lo pensáis), seguido de el PP (16,6%) y VOX (13,8). Un 9,5% albergáis la esperanza de ver gobernar a Pablo Iglesias, seguido de un 6,6% que cree que Albert Rivera se irá a vivir a La Moncloa con Malú.

En cuanto a vuestras principales preocupaciones, cosa que también os pedimos que nos dijerais para entender un poco más la orientación de vuestro voto, el ranking quedó así: para el 23,9% la mayor preocupación es el paro, seguido de un 15,9% cuya mayor preocupación son los derechos sociales y las minorías. El 15,3% concibe la corrupción como su mayor preocupación y, tras ellos, un 14,6% escoge la vivienda y un 14,2% la sanidad.

En fin, amigos, llegados a este punto solo podemos deciros que muchas gracias por participar, por ser realistas a la manera de Marcuse (la de pedir lo imposible, ya sabéis) y a la de la RAE, mucho menos poética, que define el término como “ajustarse a la realidad”. Nos vemos —o no— en las urnas.

