¿Enfermo de Trump? una extensión de Chrome puede convertirlo siempre en Prez T

Finalmente sucedió. Alguien que sabe más de computadoras que yo, por fin ha convertido esa broma que tus amigos cabeza de grime probablemente hicieron después de las elecciones de 2016 en EE. UU., en un complemento para tu navegador web. ¿Sabes que hay un tipo con un trabajo político realmente importante que twittea mucho, medio mierda y que haría bien en tener oficialmente un nombre estilo héroe de trap, digamos «Prezt T»? Por supuesto que sí.

Bueno, el lunes el equipo creativo Lee + Tomo lanzó The President We Deserve, un plug-in que reemplaza cada mención del presidente Donald Trump en artículos en línea con una de Prez T, incluida su foto o vídeo como buena medida.

De acuerdo, aún no es infalible. Pero como dicen los desarrolladores: «Esta extensión cambiará el nombre y la cara de Trump a la del presidente T, mientras intercambia videos de Trump, quien ladra, por videos del Prez T entrando a las habitaciones y rociando lo que le guste».



Ahora bien, hay obvias desventajas con respecto a esto. En su mayoría, el buen nombre de Prez T se empañará con el roce de cada cosa ridícula y titánica que el 45. ° presidente de los Estados Unidos haya dicho o tuiteado alguna vez. Me duele el corazón ver oraciones como «El presidente T rompe el silencio y dice no saber nada sobre Stormy Daniels» en el sitio del periódico The Telegraph, porque sé que el verdadero Prez T se mantendría alejado de ese tipo de desmanes



Pero este es un filtro Trump tan bueno como cualquiera que podamos improvisar en línea por el momento. No sé ustedes chicos, pero bloqueé y enmudecí su cuenta de Twitter hace un año e inmediatamente sentí que mi piel se aclaraba y mi presión sanguínea bajaba a niveles óptimos. Funciona por el momento aunque no solucione el show de mierda.

De cara al futuro, en lugar de hacer todo eso, podría simplemente lanzar de inmediato el nuevo álbum de Prez T, Stranger Returns, para ahogar las menciones de IRL del otro presidente cuyo nombre comienza con T. El álbum está lleno de «bangers». Y hay un 98 por ciento de posibilidades de que sea mejor que cualquiera de las noticias estresantes sobre Trump que alguien desearía compartir en persona. Maldita sea. Si tan solo supiera cómo programar eso como un plugin de IRL.



