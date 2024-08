Enlistamos las marcas con los plugins más eficaces a la hora de producir

La música electrónica actual, mutada y adaptada a habitaciones para dormir y espacios muy reducidos necesita de múltiples herramientas para satisfacer las necesidades de un productor musical o un músico. Hoy en día el hecho de que las cosas sean hechas bajo una filosofía DIY no significa que tengan que estar mal hechas o tener un sonido poco profesional, si no todo lo contrario, grandes artistas han creado obras impresionantes con una cantidad sumamente limitada de herramientas tecnológicas.

Arturia

Arturia es una marca de instrumentos para producir que destacó en el mercado inicialmente con sus plugins, y posteriormente se dio a conocer en todas partes gracias a sus sintetizadores análogos de precios razonables. Si bien la marca no es la mejor en su rama, si es la más empática con los jóvenes productores, ya que pone al alcance de sus manos una infinidad de herramientas para generar sonidos y ayuda a destacar su intelecto sonoro. Los ingenieros de Arturia diseñaron versiones fantásticas de grandes sintetizadores clásicos que a veces son de suma ayuda para el quehacer musical, copias fieles del famoso Mini Moog D, el ARP 2600, Jupiter 8, un Fender Rhodes, y el famoso Prophet 8. Son grandes herramientas de trabajo con un sonido espectacular, las cuales a pesar de todos los prejuicios sobre los plugins, le callan la boca a cualquier «geek del gear» siendo bien y sinceramente utilizados.

TAL

TAL es una marca ya añejada y con un prestigio destacable dentro del mercado de los sintetizadores digitales y nativos del ordenador, su trayectoria marcó a músicos de generaciones primarias en las andadas de la producción musical casera; y no por nada algunos artistas siguen haciendo uso de algunas de estas herramientas, ya que como en cualquier rama o disciplina artística, lo que importa es el leñador y no la leña. Los plugins de TAL van desde audio efectos hasta copias de sintetizadores icónicos en la historia de los instrumentos electrónicos, y es por ello que cualquier músico con alguna de estas herramientas en sus manos puede expresarse mas allá de la mera técnica y experimentación, ya que si bien, estos no se asemejan quirúrgicamente a los grandes sintetizadores ochenteros, son una herramienta con un carácter cálido y potente. El U-NO-29, U-NO-LX, SYNTH 1, y el BASSLINE 101, entre otros, son muestra clara del compromiso de la marca con los flujos creativos al alcance de cualquiera.

Native Instruments

Native instruments es una de las marcas de mayor prestigio en el mercado, hablando de fuentes de sonido y de herramientas profesionales de mezcla. Esta marca siempre ha destacado por su gran variedad y versatilidad en las herramientas que ofrece. Desde híbridos como la Maschine o el Kontrol, hasta plugins de cabecera como el RC-24 y el RC-48, Native Instruments ha dado desde siempre grandes herramientas a los músicos para seguir de lleno en sus proceso creativo, sin la necesidad de utilizar hardware en exceso, es por eso que Artistas como Objekt e incluso en México; Egroj, siguen utilizando con gran entusiasmo y es parte fundamental de su proceso creativo. El Razor, Molekular, y el Monark entre otros, son plugins de altísima calidad que no pueden pasar desapercibidos en tu librería.

Fab Filter

Fab Filter es una de las marcas que más es utilizada por músicos y productores de gran exigencia sónica y que cuenta con una versatilidad muy amigable en su interfaz. Son herramientas de un detalle impecable y un arreglo quirúrgico para mezclar y masterizar, pero también son creadores de sintetizadores memorables y de algunos otros generadores de sonido que están en mas de un álbum que hayas escuchado. Son fáciles de implementar y su alcance a nivel productividad es bárbaro, ya que no sólo hacen un buen trabajo sabiendo usar las propiedades básicas de estos, si no que además, un gran plus que tiene esta marca a diferencia de otras es la gran calidad en su sonido. Una gama de muchos armónicos y frecuencias que no se ven distorsionadas a la hora de comparar, mas bien lo contrario, tiene un brillo y una traslucidez máxima en herramientas como el Pro-Q, el Pro-DS y el Pro –MB entre otros.

Ya tienes varias herramientas que pueden ser de gran utilidad a la hora del quehacer de producción musical o edición de audio, el jugo que les puedas sacar, sólo depende ahora de que tanto te claves y te dediques a aprender a hacer uso de estas grandes herramientas que están a tu alcance y que al usarlas, esta y otras tecnologías, recuerdes bien que la técnica no hacer al artistas, pero si lo ayuda en demasía.