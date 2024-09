Ensalada de calabacín asado y frijoles

Serves at least 8 (or 2 stoned greedy bastards like me).

Porciones: 6

Preparación: 10 minutos

Total: 30 minutos

Ingredientes

5-6 zucchini (calabacitas) medianos, cortados por la mitad verticalmente

5 cucharadas de aceite de oliva

sal y pimienta negra recién molida, al gusto

15 anchoas, picadas

2 cucharadas de vinagre de sidra o cereza

4 limones, su ralladura

2 (400 grs) latas de frijoles cannellini, escurridos y enjuagados

3 echalotes, muy muy finamente rebanados, carajo

5 rábanos, finamente rebanados

un puñado de cada hierba: albahaca, menta, perejil y orégano, picadas gruesamente

Direcciones

1. El truco para hacer esta ensalada es prepararla en las brasas del carbón después de haber hecho otros platillos. Cubre los zucchini con 3 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta y ponlos en las brasas. Permite que se tuesten, pero mantenlos ligeramente crudos, de 2 a 3 minutos aproximadamente.

2. Pica los zucchini en una tabla para cortar, realiza cortes de 2.5 cm, mezcla los trozos con el resto de los ingredientes. Revuelve bien para combinar y sazona con sal y pimienta.