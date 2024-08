Entra al Mar De Sombra con un video de Esstro9 y un poema de Belafonte

Dijo Nietzsche alguna vez que si miras mucho al abismo, el mismo abismo te mirará de vuelta. La oscuridad a la que uno se enfrenta termina adentrándose en uno, absorbiendo la luz. El abismo que se menciona en la letra de “L’abîme” de Mar De Sombra alude a un vasto universo donde alguna vez las estrellas brillaron, visto en algún sueño que un día buscaba volverse realidad, pero al encontrarse en verdad solo había oscuridad perpetua. Esta caída al eterno vacío que una vida puede soportar se refleja en la música de este corte, al descomponer la hermosa y melódica canción de piano en tonos graves que poco a poco se desbaratan en fragmentos flotando fuera de la realidad; el piano permanece durante todo este tiempo como una nave a la deriva, moviéndose sin dirección.

L’abîme también le da su nombre al más reciente EP de este proyecto del cual está detrás Oscar Coyoli. Tras la separación de su banda Coyoli hace algunos años, Oscar ha experimentado con nuevas herramientas y maneras de expresar sensibilidad tanto bella como escabrosa, llegando a los actuales experimentos de Mar De Sombra en los que voz, piano y procesos digitales toman un lugar principal.



Mar De Sombra también es un proyecto donde Oscar ha buscado la colaboración en terrenos visuales, habiendo realizado con Galamot Shaku un video 360/videojuego para el track “El Mar Vaiente”. Ahora, “L’abîme” cuenta con un video realizado por el artista Esstro9, a quien anteriormente le conocimos trabajos visuales en conjunto con proyectos como Mondragón y Turning Torso. El video de “L’abîme” se desarrolla en tonos negros y grises, fracturas glitcheadas en el plano que algo orgánico se mueve a la vez que escuchamos la voz de Óscar. El abismo nos canta un canto de sirena.

Para su estreno, Coyoli buscó llevar el espíritu colaborativo a un nuevo plano, al invitar al mismísimo Belafonte Sensacional, Israel Ramírez, a interpretar la música, letra y video a su manera muy particular. El resultado es un poema que toma una mirada no solo al material artístico de donde partió su inspiración, sino a sucesos en su propia vida, al vacío que suena desde sus entrañas.

El abismo por definición absorbe, pero en esta ocasión ha desencadenado lo inverso: ha multiplicado el deseo y la unión para darnos más, nutriendo un sentir que parte de la desolación pero encuentra lazos de los que emanan belleza. Así que sin más, les dejamos abajo el poema de Belafonte Sensacional, y posteriormente el video de Esstro9.

abismo

ladrones de pan bimbo

abismo

“estado de ser

no es lo mismo

que a way of being”

abismo

yo parado, tú inclinado

abismo

albur nuestro de cada día mío

abismo

no es cayendo

sino para todo lado

abismo

si lo lees despacio dice vicio

abismo

medallas en el precipicio

abismo

la firma de zombra en la tiniebla

abismo

no estaba muerto andaba besando banquetas

abismo

decide tu muerte como un lazo que revienta

abismo

muere en manos de 2 hombres lejos de tu tierra sin quererlo en el contrato

abismo

pierde todo, quitado de todo, lo que se dice todo todo:

abismo

no te voy a perdonar no te voy a perdonar lo que tú hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar

abismo

a 40 minutos del centro en metro

un poco más como 35

abismo

deswesadero de a roberto de vochitos

abismo

memoria o falta de

abismo.

