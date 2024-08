Hípster, el jazzista de hoy: Una charla con Antonio Sánchez

“Morfeo no me ha querido besar para componer”, bromea Antonio Sánchez, baterista mexicano y uno de los músicos de jazz más relevantes en México actualmente, sobre sus sueños más bizarros. Y es que el subconsciente nos transporta a donde menos imaginamos: varias ocasiones soñó con ciencia ficción e incluso con escenas de terror y no descarta en algún momento pasar esas imágenes al papel y hacerlas sonar.

Hablar con Antonio Sánchez es una experiencia: desde que ganó el Grammy en 2016 para Mejor Composición Instrumental por el soundtrack de Birdman, los reflectores están sobre él. Sin embargo, es la misma persona de antes: la que disfruta echarse un palomazo con sus ex-compañeros de escuela cada que visita la Ciudad de México, ir por una chela a la tienda de al lado del club en el que se presenta y pasar tiempo con la familia.

Lo de Sánchez es mostrar siempre su nacionalismo con la ropa que usa: playeras con calaveras a la mexicana. El estereotipo del jazzista ha cambiado con el paso de los años. No solo por cómo visten: en los años 40, sincopear era sinónimo de entrar al estudio a inyectarse heroína.

“Los músicos de jazz se han vuelto más saludables. Conozco muchos que corren, no fuman, toman muy poco y que comen muy sano. Claro, todos tienen un vicio u obsesión, pero parte de la razón de este cambio tiene que ver con la manera en que la mayoría de los músicos viajamos actualmente: estamos un día en cada ciudad tomando uno o dos aviones diario y si uno está crudo o indispuesto, puede ser mucho más complicado de lo que ya es por naturaleza”.

Antonio es muy activo en redes. Ahí siempre se muestra descontento ante el actual gobierno de Donald Trump. No queda solo en Twitter, también lo plasmó en su último disco, Lines In The Sand.

“Es una extensión de Bad Hombre (2017). El disco está dedicado a la gente que ha tenido que huir de su país, de su ciudad por hambre, violencia, guerra y cambio climático. Este tipo de migrante es por lo general de tez morena o negra y están siendo satanizados por gente muy poderosa como Trump, en el nombre de un nacionalismo completamente torcido”.

“A mi manera de ver las cosas, está erosionado el sentir empatía por otros seres humanos desafortunados. Así que ese disco está dedicado a su viaje: los dos primeros temas del disco se llaman travesía y en este material busqué ser muy literal. El disco comienza con un collage que hice de gente que ha sido detenida por policía migratoria y que muchas veces ni siquiera eran ilegales a veces solo eran ciudadanos norteamericanos que tenían un perfil racial”.

Violento es como define Antonio al material. “Lo que yo quería es dejar en shock a los mexicanos, que pusieran atención”. Escucha el disco abajo y lee el resto de la charla que nos regaló Antonio, hoy que se celebra el Día Internacional del Jazz.

Noisey: ¿Cuáles son tus vicios y obsesiones?

Antonio Sánchez: La música. Nunca hay suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero.

Ha cambiado la imagen que teníamos del jazzista, pero creciste con cómics, al igual que muchos de distintas generaciones. Si fueras un superhéroe, ¿a quién eliges y por qué?

Superman definitivamente. Mi encuentro con Morfeo más recurrente es volando.

Entonces, ¿cómo es el jazzista de hoy?

El jazzista de hoy es joven de edad y de espíritu hípster. Es saludable: le gusta la buena comida, el buen vino y el buen café. Está al tanto de lo que pasa en la política, la economía y en la sociedad. Es muy atento en los medios digitales.

La música instrumental es muy subjetiva, ¿cómo logras ser literal?

Hay un tema que se llama “Home”, en el que mi esposa la compuso letra y es acerca de la travesía que es salir de tu hogar y buscar uno nuevo, a donde sea que llegues o tengas que ir. También tiene versos de dos chicas que son mexicano-americanas. Ellas escribieron un poema de la desesperanza de gente cruzando la frontera, lo vi en YouTube, las contacté y lo puse sobre la música.

¿Qué opinas del pop en 2019?

La mayoría del pop se me ha hecho falto de imaginación y talento. Predecible y manufacturado. Hay algunos talentos que hacen cosas dignas de mencionar como Beyoncé, Lady Gaga y Adele. No se me ocurren más. Escucho más rock, soul e incluso música electrónica, que pop.

¿Te gustan las cumbias? ¿Las bailas?

¡Claro! Me encanta en especial la salsa y la timba. Todo tipo de música que tenga raíces profundas me parece interesante. Hay cosas que uno lleva adentro que uno no puede (ni quiere) negar.

