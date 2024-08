La voluntad del poder de Arch Enemy

Cuando una persona empieza a caminar por las oscuras sendas del metal, se puede decir que en la mayoría de los casos arranca con una base de grupos que la introducen a los distintos sonidos extremos. Y sin duda, Arch Enemy es uno de esos primeros nombres que se empiezan a reconocer. Ya sea por su estilo death metal melódico que mezcla la agresividad y la melodía, por su extensa discografía que cuenta con once álbumes, o que para muchas personas fue la primera banda que escucharon en la que canta una mujer, este grupo sueco creado en 1995 ha dejado una huella en muchos corazones metaleros.

El año pasado, después de que en 2014 la banda viviera una serie de cambios provocados por la partida de la vocalista Angela Gossow ––quien fue reemplazada por Alissa White-Gluz––, y de que Jeff Loomis entrara a la segunda guitarra, Arch Enemy publicó Will To Power, su décimo álbum de estudio. Este trabajo mostró una nueva fase de la banda en la que suena más sólida, atreviéndose a explorar un lado un poco más melódico, pero que no deja de lado su característico sonido agresivo.

Este mes, Arch Enemy comenzará una nueva gira latinoamericana que arrancará el 26 de octubre en la primera edición del festival Knotfest Colombia, llevándolos luego por Bolivia, Chile, México, Costa Rica, Paraguay, Argentina y Brasil. Antes del inicio de este tour, hablamos con Daniel Erlandsson, baterista de la banda, sobre el nuevo disco, los primeros años del death metal melódico sueco y de cómo le va leyendo filosofía.

El año pasado Arch Enemy lanzó Will To Power. Supongo que se puede decir que este disco marca el final de un proceso que empezó en 2014 cuando Alissa White-Gluz y Jeff Loomis entraron a la banda, pero al mismo tiempo se puede decir que este álbum abrió un nuevo capítulo en la historia de Arch Enemy. Háblame un poco de todo este proceso.

Creo que tienes razón en la descripción del nuevo álbum. Cuando hicimos War Eternal no estábamos seguros de para dónde iba la banda, porque tuvimos un montón de cambios, especialmente cuando Alissa entró a la banda. Creo que si escuchas War Eternal, puedes notar que de verdad queríamos dejar una marca. Ahora con Will To Power la situación es un poco distinta, ya que la alineación se siente mucho más sólida, y eso se refleja en el material. Siento que la banda suena más confiada y en general el sonido es menos denso que en War Eternal.

Este disco también muestra una especie de nueva faceta de la banda en la que experimentan con ritmos más melódicos e incluso voces limpias.

Creo que es verdad, pero de todas formas no es tan distinto a como ha sido siempre. Todavía combinamos las influencias que tenemos y es muy mezclado, pero al final hay un montón de metal clásico ahí. Aparte bandas como Judas Priest, Scorpions y la mayoría de las bandas en las que nos hemos inspirado tienen baladas, esa es la razón de una canción como “Reason To Believe”. Y claro, es una especie de experimento que Alissa cante con una voz melódica, eso es un gran paso para nosotros, pero sigue siendo una canción muy pesada y creo que funciona muy bien.

En War Eternal y Will To Power trabajaste como coproductor, ¿cómo fue esa experiencia de formar parte de la composición y producción de estos discos?

En el proceso de crear nuestra música, Michael Amott ingenia la mayoría de las ideas, siempre ha sido así. En Will To Power trabajamos juntos un montón y toqué un poco la guitarra, lo que ayuda mucho cuando estás escribiendo ideas. Creamos demos juntos y esos demos se convirtieron en canciones. Cuando llegó la etapa del estudio y la grabación de War Eternal y Will To Power, grabé las baterías en un estudio aparte en Suecia, y el siguiente paso fue grabar las guitarras y el bajo sin la colaboración de nadie más. Ahí es cuando me convierto en productor y me siento tras un computador a grabar. La mayoría de los álbumes los hemos hecho de esta forma, pero en los últimos años nos hemos vuelto más independientes y casi todo lo hacemos nosotros mismos.

¿Cuál es la importancia de trabajar de forma independiente?

Más que nada, porque después de 23 años de trabajo sabemos exactamente cómo queremos sonar. Como nos conocemos desde hace tanto tiempo, tenemos una lenguaje entre nosotros que nos facilita comunicarnos en el estudio. Cuando traes a alguien de afuera, es una persona nueva con la que tienes que intentar comunicarte. Sentimos que nosotros nos conocemos mejor que nadie y está funcionando bien.

Tengo entendido que el nombre de Will To Power está inspirado en Friedrich Nietzsche. ¿Eres un lector de filosofía?

Intento leer filosofía, no sé si la entiendo bien (risas). Sí, Will To Power es un concepto tomado de Nietzsche, pero esto es algo que de alguna forma está en todos los discos de Arch Enemy. Es algo que encaja bien en Arch Enemy y también suena muy metalero.

Suecia es un país que ha visto nacer a varias de las mejores bandas de metal de los últimos años. En su opinión, ¿a qué se debe esto ?

Creo es una combinación de varias cosas. Una de ellas es que en Suecia, antes de que el internet llegara y cambiara todo, en el invierno todo se volvía muy oscuro y no había muchas cosas para hacer. También la música es apoyada por el gobierno y es fácil encontrar un cuarto de ensayo o puedes aprender con facilidad un instrumento. La verdad es un país que te da muchas oportunidades.

De adolescente tuviste la oportunidad de vivir el nacimiento del denominado “sonido de Gotemburgo”. Incluso tu hermano, Adrian Erlandsson, es parte de At The Gates. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir esa época?

Esa fue una época genial para mí. Con mi hermano vivíamos en el campo a las afueras de Gotemburgo, después él se mudó, se unió a At The Gates y a la par yo también formé una banda llamada Eucharist. Fueron tiempos muy inspiradores porque podías escuchar los casetes de ensayos de las bandas. Cuando mi hermano me pasaba grabaciones de At The Gates, podía pasar semanas escuchando ese casete. Y luego en el 94 me invitaron a tocar en un par de canciones con In Flames y fue genial. Luego, eventualmente me presentaron a Michael Amott y nació Arch Enemy. Fueron buenos tiempos.

¿Qué planes hay para el futuro de Arch Enemy?

Ahora estamos preparándonos para nuestra próximo tour por Latinoamérica. También tenemos planes de girar el próximo año por varios festivales. Y en el 2020 ––ese número suena como de ciencia ficción––, vamos a empezar a trabajar en un nuevo álbum. No vamos a parar, estoy seguro que seguiremos trabajando.

¿Qué ha sido lo mejor de dedicarle la vida al metal?

He tenido mucha suerte de formar parte de una banda exitosa como Arch Enemy, y el poder ver el crecimiento del grupo es genial, sobre todo después de 23 años de carrera. Y todo el que esté metido en el metal sabe que es algo especial, sientes que eres parte de algo que la gente común no puede ver.

¿Es algo como espiritual?

No sé. Cuando escuchamos Reign In Blood de Slayer, solo piensas: “esto es increíble”. No sé si es espiritual, pero es algo muy genial.

Arch Enemy se estará presentando junto a Judas Priest en la primera edición del festival Knotfest Colombia este próximo viernes 26 de octubre. Si deseas conocer más detalles relacionados a este festín del metal en Bogotá, puedes pasarte por acá.

