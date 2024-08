Algoritmos para músicos y el valor de un tutorial: Charlamos con Baltra

Nuestro cuerpo es un vehículo, y cada quien elige qué ruta seguir y cuál fuente de energía te va a impulsar en el recorrido. Para Baltra, la música siempre ha sido lo que ama y aunque ha sido un “camino largo”, lleno de aciertos y errores –y tutoriales de YouTube–, el DJ y productor está a punto de publicar su primer disco de larga duración, que apunta a ser la obra más significativa de su carrera.

Baltra reside desde hace 15 años en Nueva York, y de esta ciudad extrae las influencias que se impregnan en su obra. Según él, la música que actualmente hace es un reflejo de Chrystie St., una calle que atraviesa el corazón del Barrio Chino en Manhattan hasta el Lower East Side.

Baltra considera que ambos barrios tienen su propia personalidad y autenticidad. Para él, son un emblema de cómo se quiere expresar a través de su música. Esa combinación de lo moderno con lo crudo y áspero que se observa en estos sitios es la misma textura de su música: ruidos de diferentes épocas conviviendo en cada esquina, la terraza de un edificio gentrificador que cruza miradas con el patio de una vieja tienda de abarrotes.

Se suelen referir a Baltra como una de las figuras clave del género musical y fenómeno virtual conocido como lo-fi house, un abanico de estilos que gracias a su estética, afín al lenguaje de Internet y una serie de algoritmos, ha contado con gran número de streams y se ha convertido en un nicho culturalmente significativo.

Baltra es el invitado especial para la primera edición de MDMX, este sábado 11 de mayo en el centro histórico de la CDMX. Lo buscamos para hablar de su nuevo álbum Ted, el rol que tuvo Internet en el house que él hace y lo que nos espera en la pista en un par de días.

https://www.youtube.com/watch?v=q2UbLN1K_Vk

NOISEY: ¿Cuáles son los instrumentos y herramientas con las que comenzaste?

Baltra: Logic Pro y sigue siendo el software que uso. Muchos de mis colegas trabajan con Ableton. Parece como si cada vez más las personas usan Ableton. Me sorprende y alegra cuando alguien más usa Logic [risas]. Un amigo mío fue quien me introdujo a Logic, él lo había comprado para unas cosas que tenía que hacer en la universidad y fuimos descubriendo la herramienta juntos. Yo apenas estaba aprendiendo a ser DJ, entonces el siguiente paso más natural era empezar a crear mi propia música.

Me eché un clavado a la herramienta de Logic, pero lo que me ayudó bastante fue consultar tutoriales en YouTube. Por cierto, saludos a YouTube porque ha sido increíble todo lo que sirvieron esos materiales de consulta. Tengo mucho respeto a la gente que se da el tiempo de grabar y subir esos videos. Siempre he intentado ser abierto a mis objetivos y metas para ver qué puedo mejorar, que de alguna manera influye en mi música. Por ejemplo, en el nuevo álbum hice un esfuerzo muy consciente de incluir diferentes aspectos que estaban quizá carentes en mi música y que quiero expandir, como usar más grabaciones de campo y composición.

¿Qué rol crees que tenga Internet en este fenómeno llamado lo-fi house?

Creo que el tipo de consumo de arte, música y moda que hay en la actualidad provoca que sea difícil retener la atención del escucha. También la tecnología ha permitido que sea mucho más accesible; que más gente (como es mi caso) haga música y pueda hacer una carrera de esto.

Me parece que hoy en día con Internet y la manera en que se almacena la música como información, géneros como el lo-fi house pueden ser considerados de “nicho”, aunque llega a una gran audiencia a través de la facilidad del share, al igual que los diferentes algoritmos que están corriendo en espacios como YouTube, que van agregando y enlazando canciones en listas de reproducción. Eso les da un empujón notable para llegar a muchas más personas. No diría que sin el Internet no hay lo-fi house, pero definitivamente ha tenido un papel importante para amplificar y difundir la música a una gran audiencia. Te podría decir que yo, al igual que muchos de mis compañeros, estamos muy agradecidos por esto.

Vas a publicar Ted, un álbum con capas de significado y una pérdida personal como hilo conductor. Cuéntanos del proceso.

Sigue siendo un proceso. No puedo creer que han pasado casi dos años de trabajo. Creo que ha sido toda un recorrido y es un disco en el que varias personas se pueden sentir relacionadas acerca de una pérdida, en el sentido amplio de la palabra; sea en términos de muerte, el final de una relación, o lo que sea. Estoy muy contento de compartir esta travesía personal con ustedes. Es un disco muy personal y vulnerable pero tiene mucho significado.

Me alegra que contiene muchos estilos, ideas y sentimientos aunque tenga una misma temática. He sido muy consistente para tratar esto como un LP: tiene varios tracks con intros largas, y capas construidas a partir de grabaciones de campo; hay dos tracks que considero esencialmente interludios; también hay presencia de electrónica, broken beat, break beat, techno, ambient. Casi todo lo que amo está ahí.

https://www.youtube.com/watch?v=d5nnLzeBZK0

Tocas este sábado 11 de mayo en Ciudad de México, en la primera edición de MDMX. Dinos de tu set sin que se vuelva un spoiler.

Será un DJ set con varias de mis influencias actuales. También suelo tocar algunos de mis tracks. Sé que a algunos DJs no les gusta tocar su música pero yo lo disfruto. Voy a compartir nuevo material que aún no ha sido escuchado ni publicado. Les puedo decir que va a ser un viaje. Me gusta crear una experiencia inmersiva para la audiencia.

***

Baltra toca este sábado 11 de mayo en el Glory Club, ubicado en Donceles 88 en el centro histórico de la Ciudad de México.

