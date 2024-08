La poesía está en la calle: The Guadaloops

“Quizá suene extraño lo que voy a decir, pero estamos buscando algo: invocar su espíritu en una especie de misa, de ritual”. Al habla está Franco Genel, conocido mundialmente como Tino El Pingüino y una de las piezas que integran The Guadaloops. El espíritu al cual se refiere es el de Mario Santiago Papasquiaro, el poeta mexicano que al lado de Roberto Bolaño fundara el movimiento infrarrealista en los años setenta, y cuyo precepto fundamental era “volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial”.

“Le haremos un homenaje el próximo 12 de diciembre en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, a las 19.00 hrs y, además de los Guadaloops, participarán los hijos de Mario Santiago, Nadja y Mowgli y, por si fuera poco, el escritor Juan Villoro, quien nos invitó a formar parte de esa fecha tan especial. Estamos muy honrados”, continuó Franco.

Los caminos de Mario Santiago y The Guadaloops comenzaron a trenzarse con “Telemaquia de los corazones rotos”, una composición del 2012 firmada por Tino El Pingüino donde se menciona a Ulises Lima, el seudónimo con el que se alude a Papasquiaro en la novela Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Sin embargo, hay más que eso entre los creadores de La viuda y el nacido en Mixcoac. Franco habla de cierta afinidad en el modo en que unos y otro usan el lenguaje, además del modo en que encaran la vida: con estridencia.

A propósito de la cita el día de mañana miércoles 12 de diciembre, que se antoja excepcional, la banda creó una pieza única, un tema que jamás volverá a ser ejecutado, actuando tal y como el homenajeado vivió sus días, según el mismo Franco comenta: “en rebeldía permanente”. Disfruta abajo del video para “Cornelia”, el último que estrenó la banda (y una de nuestras canciones del año), y lee después lo que nos dijo Franco sobre su cita el día de mañana en el FCE, sobre su relación con Juan Villoro y sobre la poesía de Papasquiaro.

NOISEY: Este homenaje tiene lugar gracias a la invitación que Juan Villoro les extendió. ¿Cómo ocurrió esto?

Tino El Pingüino: Villoro es un fan declarado de la música que hacemos, y coincidimos con él hace un par de meses, por medio de una amiga en común. De ahí salió la invitación que nos hizo para participar. Mario Santiago era muy amigo de Juan, quien realmente fue el responsable de que su obra se publicara póstumamente en México y España. De modo que este homenaje es un gesto que viene de la amistad y del cariño que ellos se tenían y que hoy continúa vivo gracias a sus hijos, Nadja y Mowgli, quienes también participarán en el tributo. Para nosotros esto es algo especial, por eso preparamos una pieza que solo tocaremos ese día: “Caoscrito” (en la poesía de Papasquiaro ocurre mucho que junta palabras para hacer una sola, algo que nosotros también hemos hecho, como en “Almanegra” y “Malaflama”), además de una breve selección de todo nuestro repertorio.

No pasa frecuentemente esto de que la literatura y la música se crucen.

Pues qué te digo. Para nosotros es una grata sorpresa que esté pasando. Guadaloops ha sido una banda bastante ñoña, por así llamarla. Jamás hemos estado apegados a la academia ni mucho menos, pero tenemos una afinidad con Mario Santiago, la de usar el idioma a nuestra manera con tal de enriquecer nuestras canciones. Por eso no queremos hacerle un homenaje cuadrado, en realidad habrá muchas energías circulando: la propia voz de Mario recitando poemas, Nadja disparado visuales y nosotros tocando. Quizá suene extraño lo que voy a decir, pero estamos buscando algo: invocar su espíritu en una especie de misa, de ritual. Porque también checa qué fecha es, el día de la guadalupana.

¿Te parece que el rap es una manifestación de la poesía?

Sería ingenuo creer que la poesía sólo existe en los libros, o que sólo una editorial es capaz de avalar el valor poético de lo que sea. No hay que ser prejuiciosos, la poesía está en la calle, en la tortillería, en el taller mecánico. Para mí, la poesía tiene un efecto inmediato en quien la escucha porque viene del corazón. Yo estoy por cumplir 31 años de edad y llevo involucrado con la escritura más de quince años, sé bien que no basta con tener pasión a la hora de escribir, también se necesita oficio, hacerse de un catálogo, acumular obra. Y vaya, así trabajo yo, así me gano la vida, intentado producir sensaciones intensas e inmediatas. Sí, la poesía forma parte de la música, para mí así ha sido desde siempre.

¿Qué viene para The Guadaloops tras este homenaje?

Apenas sacamos un disco, el 20 de julio, La viuda (y mira, justo se trata de una obra con una fuerte base lírica que podría operar como una obra literaria por sí misma), el cual presentamos ya en el Lunario, además de Querétaro, Mérida, Cancún, Monterrey y Torreón. Nos faltan Tijuana y Guadalajara y paralelamente haremos una sesión en vivo de La viuda; además, seguiremos trabajando en música nueva, sin presión de ningún tipo, sin prisa por entregar nada y con la certeza de que el siguiente año habrá material inédito. Porque la prioridad de la banda es esa, trabajar con libertad, tal como estamos haciendo para el homenaje a Mario Santiago Papasquiaro, al cual todos están invitados. Entérense: asistan a ver en acción a estos degenerados, porque además es el día de la guadalupana; así que será una fecha con tintes ceremoniales.