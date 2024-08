Tampoco vamos a matar delfines: Cupido, la boyband del momento

Los últimos años parecieran ser el momento menos indicado para tener una banda. Y cuando digo “banda” me refiero al viejo señalamiento rockero de lo que significa ser un grupo de músicos adolescentes: esos chicos con guitarras, teclados, batería y bajo que hacen pruebas de sonido. Rockstars. Es complicadísimo tener una banda. La atención de la gente ya no es la misma. Los gastos operativos son groseros y hacen casi imposible cubrirlos para cualquier promotor. La economía de mierda. El reggaetón y su dominio absoluto. Condicionantes de la época en la que vivimos.

Pensar que pueden nacer unos nuevos Beatles en esta época es ridículo. Hoy peleamos por feminismo y Game Of Thrones (al mismo tiempo) en Twitter. Nuestros oídos están más acostumbrados al Auto-Tune que a un acorde en la Stratocaster. Esa es la clave de lo que hoy quieren las masas: más Bad Bunny que Oasis. Y ahí es en donde entra Cupido; una banda de cinco españoles que viven entre Barcelona y Madrid y cobran gracias a esos mismos acordes de toda la vida, pero en Auto-Tune.

Videos by VICE

Cupido es la unión de Pimp Flaco, un trapero relevante de la escena española y Solo Astra, una banda indie también de España. Desde que estrenaron “No sabes mentir” hace apenas seis meses, pueblan cotidianamente montones de tuits y stories en Instagram. El 14 de febrero editaron Préstame un sentimiento, su primer disco, y le ha ido muy bien. Estos chicos están teniendo ese tipo hype que te dice que tu proyecto tiene futuro. Y se denominan una boyband. Se ponen del lado de los Jonas Brothers. Con su cabello teñido y sus ropas coloridas. “Es que claro, nadie tiene bandas. Pero yo creo que volverán. Alguien tenía que decir ‘lo tomo yo’ y hacer una banda”, me dijo Pimp Flaco.

Cupido es una contradicción continua. Son una banda con guitarras pero ética de calle. Y son muy buena onda. Mucho más que yo. Sus letras dan ganas de volverlas un tatuaje que en un par de años vas a lamentar. O transformar en mensajitos de texto para esa persona que quizás nunca te ha prestado atención.

Platiqué con ellos en una tienda de ropa hermosa en Ciudad de México sobre su primer disco, Bad Bunny, Auto-Tune, el indie, y su primer concierto en la capital mexicana, mañana 16 de mayo en Galera.

VICE: Creo que fueron la primera banda que escuché haciendo una especie de indie pop con Auto-Tune y guitarras eléctricas. No recordaba la última banda de indie nueva que me hubiese gustado. Imagino que así le pasó a mucha gente. ¿Creen que el Auto-Tune es la razón por la que están calando tanto?

Pimp Flaco: Yo creo que más que el Auto-Tune (que también), es un poco todo lo demás. Las canciones. El lenguaje de la calle. El indie desde mi punto de vista (yo no me entero de nada del indie, conozco cuatro grupos como mucho), no funcionaba porque los chicos jóvenes no entendían lo que estaban diciendo. No estaban en esa onda. Estaban en la calle. Necesitaban bailar. No necesitaban esas palabras que regularmente estaban en el indie. El sonido. Creo que es más eso. Pero sí también es el Auto-Tune. Aunque si cantas cosas que los chicos no entienden o es el lenguaje de gente de 40 años pues no va a funcionar.

¿Les gusta que les digan “boyband”?

Pimp Flaco: Totalmente. Somos una banda de chicos.

En algún momento las boybands eran Backstreet Boys y N’Sync.

Tony D: Y One Direction, Jonas Brothers. Al final es más por el concepto o el producto.



Luichi: Nosotros nos queríamos llamar boyband porque cada uno tiene el mismo protagonismo. No ser una banda con Pimp Flaco y ya. Queríamos dejar claro que esto era Tony D, Luichi Boy, Al García, Danel y Pimp Flaco. Estamos juntos en esto.

Danel: Era un punto de diferenciación con relación a otras bandas. Además es bastante divertido. Podemos interactuar con nuestra estética y eso ha funcionado muchísimo hasta ahora.

Están con Universal Music. ¿Es atractivo para una disquera que sean una boyband en el 2019?

Pimp Flaco: Pues hasta ahora nos dejan hacer lo que queramos [risas]. Era una de las condiciones. Tampoco nos vamos a poner a matar delfines.

Luichi: Al final nosotros tenemos muy claro lo que estamos haciendo y por eso suena tan fresco. No nos dijeron “hagan esto”.

Pimp Flaco: Si este barco se hunde que sea por nosotros.

Tony D: Esto lo producimos nosotros mismos y por esto suena así. No estamos trabajando con los mismos tres o cuatro productores que todos trabajan en España.

Sí tienen ese sonido de “bedroom pop”, creo que lo llaman.

Tony D: Sí. Este fenómeno de DIY y bedroom pop al final son chicos y chicas haciendo cosas en sus cuartos. En sus casas. Como en su momento Mac DeMarco. O sea, esto es de gastarte 400 euros en equipos y ya. Y esto a veces deja en evidencia a los pesos pesados que no saben a dónde ir con los recursos que tienen gracias a las major labels. Nosotros firmamos con una major, pero queríamos tener el concepto de que así hacemos las cosas. Claro, nos ayudan y los escuchamos, pero lo mantenemos bastante true.

Luichi: Por eso dicen que lo que hacemos ya “suena a Cupido”. Eso es clave.

Pimp Flaco: Hemos enseñado canciones nuevas a amigos y todos nos dicen que suena a nosotros, llevamos muy poco tiempo juntos para haber encontrado nuestro sonido así de rápido. Eso es muy difícil para cualquier artista. Nuestra música es súper simple: una pedalera de Auto-Tune, una guitarra. No tenemos una inversión gigante en instrumentos o lo que sea. Una producción increíble.

Las letras hoy en día tienen que conectar con la gente de una forma distinta a que hace 20 años. Si tus letras no son tuiteables o instagrameables la gente las va a olvidar. Y yo veo que sus letras parecieran creadas precisamente para eso. ¿Es adrede?

Pimp Flaco: No lo pienso así desde ahorita con Cupido. Desde Pimp Flaco he visto cómo la gente ponía mis frases en sus redes y me gustaba. Pero me preguntaba “¿por qué ponen esta frase en específico?” Ya luego vas entendiendo que se sienten identificados y necesitan compartirlo. Con el tiempo entiendes que no hay que escribir por escribir. Cada frase que escribo tiene que ser buena. No puede haber relleno. Porque si hay relleno ya se convierte en una canción más y ya. Y todas las canciones y todas las frases tienen que hacer que la gente diga “qué cabrón”. Cada frase es importante. Si haces cuatro frases buenas y dieciséis malas esa canción no vale para nada. Y sí: pueden haber dos frases no tan buenas en una canción para que todo lo demás haga sentido. Cuido mucho mis frases desde siempre. Tengo un tema que se llama “<3” y no hay una frase en él que no puedas usar en Twitter. Todas son buenas. Siempre lo intento, a veces no lo consigo; pero siempre lo intento.

Ustedes basan todo su concepto, letras y música en el sentimiento y fuerza más importante de la historia: el amor. No hay otro más presente. ¿Qué es el amor para ustedes?

Pimp Flaco: Todo. Todo es el amor. Siempre lo digo. Una persona que hace ropa sin amor va a hacer ropa fea. Y un cocinero que cocina su comida sin amor va a hacer comida mala. No sé por qué nos han educado que el amor es solamente dos personas que se aman, no es eso nada más. Somos células que están juntas todo el rato. Todo es amor. No sé ni explicártelo porque al final del día yo soy un analfabeto. Pero el amor es el mundo.

¿Creen que luego de ver lo que están haciendo ustedes hayan más traperos uniéndose a bandas con batería, bajo, guitarra? En español, digo.

Pimp Flaco: Ya las hay. Estamos orgullosísimos que eso esté pasando. Todo lo que sume a la música es bienvenido. Ya en Estados Unidos había pasado. Tyler, The Creator, por ejemplo.

Luichi: La diferencia es que todas esas son colaboraciones y nosotros hemos tenido el atrevimiento de hacer de esto un proyecto. Al final una colaboración suena a eso y ya. Tiene cosas de un artista y el otro. Esto es más uniforme.



Tony D: Creamos un sonido. Las demás colaboraciones que puedes encontrar no han creado un sonido como nosotros. Por más que estén muy buenas esas colaboraciones. Nosotros hicimos un grupo. Nos la jugamos. Acá hay un empaque y un concepto que estamos explotando.

Pimp Flaco: Yo venía de hacer giras con mi proyecto solista. Llenar salas. Yo podía haberme ido a la mierda. Porque el trapero que tenían los chicos en su cabeza, el trapero Pimp Flaco, esa imagen se podría haber jodido por el solo hecho de hacer una boyband. No sé si me entiendes. Podría haber creído toda la credibilidad con un solo tema. Podría haberme ido muy mal y por suerte ha salido muy bien. Pero le podía ir muy mal a la banda y Pimp Flaco haberse ido a la mierda. ¿Qué hubiese hecho entonces?

Hoy es raro tener una banda de música pop con guitarras. Parece tonto decirlo pero sí es raro. ¿En qué se diferenciarían ustedes de Jonas Brothers o The Beatles? O sea, los Beatles eran una banda de pop en los años 60 que le cantaban al amor. Ustedes también.

Pimp Flaco: Sí que lo es.

Tony D: Realmente creo que no nos diferenciamos tanto. A ver, no me estoy comparando con los Beatles ni nada, pero creo que somos muy parecidos. Especialmente con los Beatles, nos fijamos mucho en ellos, sobre todo en la manera de interactuar con la gente. Al final ellos eran cuatro amigos que empezaron a hacer música.

Pimp Flaco: Yo creo que hacía falta esta música otra vez. Hacía falta que una banda estuviera de moda. Lo que pasaba es que tampoco nadie se atrevía. Si un chico de cualquier barrio se animaba a hacer una banda no llegaba a triunfar porque no tenía apoyo alguno. Y si alguno que estaba arriba se le ocurría la idea tampoco se atrevía. Si Bad Bunny mañana hace una banda se convierte en la banda más importante del mundo. Por ejemplo, la que dice “odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar”. ¿Cómo se llama esa?

Esa es “Tenemos que hablar“. Punk.

Pimp Flaco: Sí. Eso es una banda detrás.

Tony D: Es Blink 182.

Pimp Flaco: Para mí Bad Bunny es de los mejores del mundo. En letras, música, todo. Si él se hace una banda ahorita pues revienta el mundo. Pero como les va de puta madre ya no se ponen a pensar en complicarse la vida. Creo que hace falta. Creo que volverán las bandas

¿Para ti va a volver el concepto de “bandas de música”?

Pimp Flaco: Sí. Es que tiene que volver. Tiene que haber gente que diga “va, lo hago yo”. Es como si ves que todos los coches son iguales pues te inventas uno distinto va a funcionar. Y el que lo haga se lleva el pastel. Es que repito: cuando alguien como Bad Bunny, con reconocimiento, le de por hacer una banda, esa banda va a ser gigante. No hay más bandas. Y el festival que quiera una banda de puta madre va a contratar a esa banda porque no hay más.

¿Sienten que ya está desaparecida la diferencia entre los sonidos del pop y la música urbana?

Tony D: Sí, siento que esas barreras ya casi se van. Mucha gente está haciendo eso. Es que qué es el pop y la música urbana? El pop es la música popular, que escucha la gente.

Pimp Flaco: En España la música que suena en las radios es música mala. Y la música mala está sonando porque no queda de otra.

¿Ustedes han sonado en la radio de España?

Pimp Flaco: En las principales no. Por el momento. Solo radios locales. Pero es que tampoco es nuestra meta.

Tony D: Allá suenan los sencillos de David Bisbal.

¿Y ustedes por qué sacan un disco en vez de lanzar sencillo tras sencillo? Como los Beatles en su época. Como J Balvin. Como todos, la verdad.

Pimp Flaco: Fue un riesgo. Nos arriesgamos y salió bien. Es que se oía bien: “boyband, disco”. Eran como los pasos lógicos a seguir. Y la gente se sabe todas las canciones en los conciertos. No hay preferencias por canciones con video o algo así. “Autoestima” es una de la que más le gusta a la gente Lo de Cupido ha sido al revés todo: tema sin videoclip, banda en vez de solistas, disco en vez de sencillos. Y estamos muy contentos que todo ha salido bien.

Puedes seguir a Diego en Instagram.