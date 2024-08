El monstruo son los otros y ‘La Gardenía de los 400 Nombres’

Entre toda la oferta musical que existe en la Ciudad de México, cuesta trabajo encontrar cosas con un trasfondo. Tal parece que las bandas ya nacen solo para ser bandas, no para contar historias.

En su libro Estrategias sobrenaturales para montar una banda de rock Ian Svenonius dice que una banda se desarrollaba con el fin de protestar o usar este proyecto como una vía para comunicar situaciones, como el descontento de un grupo determinado de personas en una sociedad.

Videos by VICE

En la capital de México, sin embargo, tomando en cuenta todas las desventuras y los problemas que enfrentamos como sociedad, hay pocas bandas independientes que usen su convocatoria y el hecho de estar sobre un escenario para tocar temas que nos preocupan y aquejan día y noche en la ciudad.

Pero hay bandas, las menos, que sí buscan contar una historia, un descontento, un algo más allá de tocar muy cabrón sus instrumentos. Entre ellos se encuentran, Belafonte Sensacional, La Era Vulgar y El monstruo son los otros, de quienes hablaremos el día de hoy.

La verdad no sabía dónde demonios tenía puestos los oídos antes de escuchar a tremendo bandón, y no sólo por el hecho de que sean lo suficientemente buenos para robar tu atención, sino que si prestas atención, hay mucho trasfondo en la lírica de sus creaciones musicales.

Algunas historias disparatadas, otras más clavadas, unas muy fumadas y algunas más tocando temas que nos competen a todos como individuos. Aquí les dejamos esta pequeña entrevista que le hicimos a El monstruo son los otros, para conocer de primera mano y en estreno para Noisey, lo que hay detrás de su recién estrenado EP La Gardenia de los 400 Nombres.

NOISEY: De manera conceptual, ¿en qué forma se entrelaza La Gardenia de los 400 Nombres con sus dos EPs anteriores?

El monstruo son los otros: Este EP forma parte de un ciclo de canciones sobre Nueva Tenochtitlán del Temblor que comenzó con El Ave de los 400 Claxons y La Ciudad de las 400 Bandas en 2017, y que terminará en 2019 con este EP y otro más que todavía no sabemos cómo se va a llamar, aunque ya tenemos todas las pistas grabadas (seguro será algo así como La/El _______de lxs 400 ______).

Si en los primeros dos EPs nos enfocamos en presentar tradiciones y costumbres de Nueva Tenochtitlán, en este todas las canciones giran en torno a los diversos significados que le eran atribuidos a la flor de gardenia en esta civilización. Por mucho, esta es la triada de canciones más conceptuales de la banda.

El contenido lírico es uno de los puntos más fuertes de su música. ¿Cuál es la importancia de contar historias de manera narrativa en sus canciones?

Contar historias es primordial en El monstruo son los otros. La narración de Nueva Tenochtitlán es el único eje que atraviesa todas las canciones de la banda y que permiten que puedan ser entendidas como parte de una unidad, sobre todo porque a nivel musical experimentamos con muchísimos géneros (punk, funk, jazz, balada romántica, bolero, son y hip-hop [próximamente], etc.).

¿Cómo describirían a la Nueva Tenochtitlán?

Nueva Tenochtitlán fue una ciudad que existió en estas mismas coordenadas pero en un universo paralelo. Fue una ciudad glamurosa y viciosa. Bella y peligrosa. Tóxica e irresistible. Por desgracia, o designio divino, la ciudad fue destruida en su totalidad por un terremoto y de ella no queda nada más que nuestras canciones. Por esta razón es imperativo que sigamos contando su historia, para que al menos la ciudad exista en la memoria.

¿De dónde surgió la idea de colaborar con Luisa Almaguer y el Coro Gay CDMX en “Moderna Música Bailable”?

El monstruo son los otros ha sido la banda de apoyo del Coro Gay de la Ciudad de México desde 2016, poquito después de que llegamos a esta dimensión. Cuando se dió esta alianza supe que algún día encontraría una canción para ellos. Por otro lado, como la CDMX es una nueva ciudad para mí, me dediqué a explorar su música y encontré a Luisa Almaguer. Quedé fascinado por su voz. Y cuando ví que uno de sus proyectos paralelos era La Virgen del Sexo sentí que varias piezas empezaban a encajar. Fue entonces que vino a mí que estas voces podían ser las indicadas para cantar sobre el antro más famoso de Nueva Tenochtitlán del Temblor, el Dragatitlán. En esta canción se narra la historia de una persona con el corazón tan destruido que la única manera que encontró para sobrevivir la zozobra fue salir a bailar. Al llegar al Dragatitlán, la persona en cuestión consume éxtasis y tiene una epifanía en medio de la pista de baile.

Este EP viene acompañado de 2 tracks más. En “Sobre la reencarnación en gardenia”, Zazil Collins (poeta y locutora) y la cantante Georgina Equihua hacen uso del verso para contar la historia de un misterioso árbol, donde renacían como flores de gardenia todas las mujeres asesinadas en la ciudad, un eco a la terrible realidad que vivimos.

¿Por qué debería de interesarse la gente por El monstruo son los otros?

No lo sé realmente. Si después de todo lo que he contado necesitan que les explique por qué deberían interesarse por nuestro trabajo, significa que no prestaron suficiente atención.