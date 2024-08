En la playa con Jungle

Artículo publicado originalmente por Noisey Dinamarca.



Por lo general, cuando una banda dice: “ahora les vamos a tocar una canción nueva” a mitad del concierto, es motivo de preocupación. En este punto, el espectador promedio no espera nada más que entretenimiento continuo, que es casi imposible de ofrecer como intérprete si decides tocar material nuevo: la gente no se sabe la letra o la melodía, y corres el riesgo de perder la atención de tu audiencia. Podrían empezar a distraerse con Instagram, irse a la barra a tomar una copa o a platicar sobre sus aburridos trabajos.

Videos by VICE

Pero incluso en un mundo donde “TOQUEN ALGO QUE NOS SEPAMOS” se ha convertido en una filosofía de vida, hay bandas que aún así llaman la atención de la multitud. Y Jungle es una de esas bandas. El grupo londinense empezó con dos amigos de la infancia, Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland. En 2014, lanzaron su álbum debut homónimo, lo que hizo que miles de personas se volvieran locas con su estilo neo-soul. Para crear un show en vivo adecuado que coincidiera con esa energía, formaron una banda de cinco amigos. Aunque seguro ya los conoces, los has visto en vivo o disfrutas sus increíbles videos. Se han ganado la reputación de producir videos musicales extremadamente buenos, y tienen el famoso single “Busy Earnin’” incluido en la banda sonora de FIFA 15. En otras palabras, lo han hecho muy bien.

Ahora preparan una gira que esperan los mantenga ocupados la mejor parte del 2019. Para preparar los debidos motores, charlamos con Josh y Tom junto al mar. Esto fue lo

NOISEY: Hola chicos, ¿cuánto tiempo llevan de gira?

Josh Lloyd-Watson: Cinco años [risas].

Tom McFarland: En realidad no tiene fin. Siempre quieres seguir dando conciertos, así que dices que sí a todo. Porque es a lo que te dedicas. Esa es tu pasión.

Josh: Este fin de semana va a estar intenso porque nuestra agenda está muy apretada. Espero que algún día la cosa se ponga glamurosa.

Tom: Nos estamos quedando en un hostal donde tú mismo tienes que tender la cama. Entonces nos bajamos del escenario a las 11:00 de la noche y mañana tenemos que pararnos a las 4:30 o 5:00 de la madrugada. Básicamente, es como si en lugar de sangre tuviera café en las venas en este momento.

Entonces, ¿cuándo creen que se ponga glamuroso el asunto?

Josh: Cuando seas solista y vendas millones de discos. Como Drake que tiene miles de fans que adoran su música por todo el mundo… Pero es muy divertido. Nosotros somos como una familia y eso es lo que nos gusta.

Tom: Cuando éramos niños, las celebridades no estaban de moda. Crecimos viendo a chicos que estaban en bandas y decían, “a la mierda, esto es lo que queremos hacer. Queremos irnos de gira en autobús por América, hacerlo de la manera correcta”. ¿Me explico?, ahora la cultura de las celebridades significa que las personas nada más quieren ser ricas o tener un Lamborghini o ir a un club en una ciudad y que los vean en Instagram. Y eso no es algo a lo que aspirar, porque ¿qué es lo que estás logrando en realidad? A la mierda todo eso.

¿Cómo le hacen para no volverse locos en el camino?

Tom: Creo que todavía no lo logramos. Como decíamos, es nuestra familia.

Josh: Con marihuana.

Tom: Sí, la marihuana ayuda.

¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan Dinamarca?

Tom: Pues, siempre que tocamos aquí la pasamos bien. Pero lo que no entendemos -siendo sus amigos Europeos- es, ¿cómo es que se broncean mucho más rápido que nosotros? Porque nuestros patrones de clima son los mismos, su invierno probablemente es peor que el de nosotros, entonces, ¿cómo?…

Josh: Creo que es porque como hace mucho frío, todos salen en cuanto hay un poco de sol.

La cosa es que, cuando pasamos de los 20 grados es básicamente como estar de vacaciones aquí. Todo el mundo sale corriendo.

Josh: Pensé que dijiste, “cuando una chica pasa de los 20 grados de guapa”. Así deberían de medirlo.

Tom: Acabo de ver a un chico que estaba adelantado por 50 grados.

Josh: Pero no, en serio, todos son muy hermosos. Y eso va para toda Escandinavia, en realidad.

¿Qué hay de el Reino Unido?

Josh: Somos feos, ¿no? Ignorantes, feos y sarcásticos.

Sus shows en vivo son muy dinámicos. ¿Cómo le hacen para mantenerlos frescos cuando están de gira todo el tiempo?

Josh: Porque cada quien toca diferente. Dependiendo de la adrenalina, tal vez toque muy bien una canción, o si antes me fumé un porro o todos fuman se pone más…Todo depende del humor de la gente y su actitud.

Tom: La única constante es el cambio.

Josh: Es el lugar ideal para aprender a no controlar todo. Cuando empezamos, sentíamos que tenía que sonar exactamente como en el disco y a veces te retienes en lugar de dejarlo ser. Esta vez será interesante porque tocaremos un disco que no ha salido en vivo. Entonces la gente habrá escuchado versiones en vivo de cosas que no suenan así porque es más electrónico en el disco.

¿Qué hay de diferente en las nuevas canciones? “House in LA” , en especial, parece una nueva dirección para ustedes.

Josh: Mientras que en el primer disco éramos nosotros en nuestra habitación jugando GTA y algo como imaginar estos lugares, esta vez tenemos la suerte de viajar por todo el mundo, enamorarnos, y tener la libertad de ir y conocer gente. Hemos tenido las experiencias que ayudaron a formar la dinámica de este disco. Y como resultado, este disco es mucho más autobiográfico. Este disco es como, “nunca me vas a cambiar, yo ya estaba cambiando”. Y creo que más gente se identificará con el por eso, es un poco más inmediato en sus letras. Cada canción en este disco es sobre una maldita emoción.

Mucha gente con la que he hablado sobre ustedes me dicen sobre “Busy Earnin” , ‘ah, es la canción de FIFA. ¿Les dicen mucho eso?

Tom: Claro, y nos encanta esa mierda porque jugamos FIFA todo el tiempo. Está muy cool, ¿no?

Josh: Lo increíble de eso es que me di cuenta de que hasta el frente del show en Nueva York habían cinco sudamericanos enormes que parecían gánsters, y todos parecían estar pasando el mejor momento de sus vidas.

Tom: Después del show fui a fumar y todos ellos estaban ahí, y me dijeron, “escuchamos su canción por FIFA y ahora nos encanta todo lo que hacen. Escuchamos el disco todo el tiempo”. Y es increíble que nuestra música pueda trascender en culturas, edades, situaciones sociales.

Bien, solo tengo un par de preguntas más. Si tuvieran que tocar en un evento apocalíptico, como la banda del Titanic, ¿qué evento sería?

Tom: Me gustaría dar un concierto en el meteorito que azotó la Tierra.

Josh: Ok, déjame pensar.

Tom: No te pongas tan oscuro.

Josh: Algunos momentos son oscuros en mi cabeza. Otros son muy oscuros. ¿Cuál era ese volcán masivo que explotó en tiempos romanos? ¿El Vesubio? Estar cubierto de lava y luego salir corriendo con mi bajo en la espalda.

Buenas respuestas. La última: si su música fuera una droga, ¿cuál sería?

Tom: Tiene que ser marihuana.

Josh: Este siguiente álbum tiene que ser algo más como hongos o LSD.

Tom: Es cierto.

Josh: Entonces, marihuana con ácido.

Suena bien.

Josh: Cool, ¿quieres comprar un poco?

Conéctate con Noisey en Instagram.