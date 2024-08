Fume y Reno 871: Caminando a la luz de la Luna

Cae la Luna. Fume aprovecha el track para versar con un destinatario particular. “Brindo por la vida, brindo por la muerte, por mis hijos, mi familia y mi gente // Por mi hermano, el más grande, me disciplinó en el rap y me quitó lo delincuente”. Reno responde “haciendo honor al apellido y declarándose aprendiz” en el “Camino del Ermitaño“. Pedro y Benjamín. Fume y Reno. Los hermanos Luna de Torreón, Coahuila.



El mayor nació en el 88, y Pedro, quien hereda el nombre del padre de ambos, cinco años después. Los pósters pegados en la pared, los cassetes sonando en la grabadora, y los cuadernos con caligrafías en el suelo. “Crecimos en el mismo cuarto, carnal”, me dice el Fume por teléfono. “Todo lo que él iba aprendiendo me lo llevaba a mí. Así empezó nuestra historia en el hip hop”.

Desde ese momento, hace más de una década, los hermanos Luna se han convertido en miembros inamovibles de la escolta que porta la siempre cruda y subterránea bandera del hip hop de la Laguna a lo largo y ancho del país. Forman junto a Mime, AskOne –Nacidos Bastardos–, y un par de personajes más, uno de los colectivos con mayor relevancia en el entramado mexicano, en términos de la construcción de una identidad bien clara, de su aporte al mejoramiento en la calidad del hip hop nacional –a nivel lírico y de producción–, de la perdurabilidad y constante evolución de su producto, y de su contribución a otros aspectos de la cultura –blogs, productos audiovisuales, etcétera–: el honorable 871 crew.

A la distancia, me da la impresión de que Benjamín es más serio, más cauteloso, de alguna forma casi lógica, más maduro. Pedro me parece más despreocupado, más espontáneo y atropelladamente distraído. En el caso de Fume y Reno, conozco mejor las diferencias, aunque ahora me doy cuenta que hay una relación intrínseca con sus personalidades. El menor es más versátil, se acopla a diferentes juegos de ritmos, experimenta con las métricas y en ocasiones es hasta melódico. El mayor es chapado a la antigua. Frío como noche en el desierto lagunero, áspero como tequila sin limón, callejero como grillo brincando entre puntos. Maestro de la ejecución verbal.

No tiene mucho que dejaron la Comarca para mudarse a Guadalajara. “Tenemos un objetivo muy claro”, confiesa el Reno por la línea. Meterse de lleno, llevarlo al siguiente nivel, draftearse en las Grandes Ligas. La Perla Tapatía, uno de los sitios donde se ha concentrado de manera más efectiva la producción sonora y visual del hip hop latinoamericano en tiempos recientes, es el lugar indicado. Suman a esa intención su más reciente lanzamiento, “XL“, un track que camina por lares por donde pocas veces habían pasado. En lugar de lo que parecen ser vueltas en círculos, han salido de una zona de confort para experimentar con un ritmo que les permite ver con mayor claridad hacia otros horizontes, aunque ello haya traído críticas y confusiones en el mapa por parte de sus consumidores habituales.

A raíz del lanzamiento, le marqué a Pedro y Benjamín para platicar con ellos sobre su primer proyecto como hermanos, sobre su infancia juntos en la Laguna, sobre el estado actual de la secta del OchoSieteUno, y sobre un par de cosas más. Escucha “XL” abajo, y lee después la plática que tuvimos juntos.

NOISEY: ¿Cómo era la vida de los Luna antes del rap?

Reno: Creo que fue bastante, no sé si llamarle normal, pero sí como la de cualquier niño, carnal. Íbamos a la escuela, y ya sabes, ahí teníamos a los compas en el barrio y demás. Creo que la escuela fue una parte importante de nuestro pedo en el hip hop porque ahí lo topamos, ahí fue como nuestro entrenamiento, de alguna forma. Estuvimos en una oleada en la Comarca donde había un chingo de grafiteros, nuestra generación era de un chingo de grafiteros, entonces era normal que casi todos pintaran. Muy poco siguieron en ello, pero esas compañías sí influyeron mucho en las escuelas en las que estuvimos. Después yo terminé la escuela y estuve trabajando en un rato, tanto en mi carrera como en otras cosas, con tal de conocer otros lugares y llegar a más gente ¿no? Yo creo que tiene unos dos años que renuncié por completo a los empleos para dedicarme de lleno a la música.

Más allá de ese primer acercamiento al hip hop, ¿quiénes son ustedes en un aspecto mucho más personal y si se puede hasta familiar?

Fume: Somos una familia de cinco personas. Mi papá, Pedro, que se llama como yo, mi jefita, tenemos también una hermana mayor, luego está Reno que es el de en medio, y después yo que soy el menor. Tenemos también un medio hermano que es hijo de mi jefe y vive en los Estados Unidos, el Walter.

Supongo que crecieron muy pegados ¿no? ¿qué se llevan, cinco años?

Fume: Así es, mi carnal me lleva cinco años. Yo tengo ahorita 25, y mi carnal tiene 30. Sí había siempre una pequeña diferencia de edad, por ejemplo mi carnal tenía a sus compas que eran mayores, y yo tenía a los míos pues más acá, pero sí fuimos siempre muy unidos, la neta es que sí. Yo me acuerdo que estaba yo en la primaria, iba entrando, como en primero, y mi carnal pues ya estaba como en sexto, ya a punto de salir para la secundaria, y él ya escuchaba un poco de rap, ya se empezaba a influenciar un poco por el hip hop, y en ese entonces también era el rock ese de Korn, Limp Bizkit, Deftones, esa época. Mi carnal empezó a escuchar todo eso, y yo pues yo también lo empecé a agarrar, porque de alguna forma crecimos en el mismo cuarto ¿sabes? Entonces siempre escuché lo que él escuchaba, veía sus discos, sus cassetes, todo ese rollo y pues me empezó a gustar a mí. Ya cuando él entró a la secundaria entró a una secundaria que estaba medio, underground jajaja, entonces pues se hizo grafitero, empezó a rapear y se influenció en general más por lo que estaba pasando en la Comarca. Yo fui creciendo con lo que él iba aprendiendo, él lo aprendía y llegaba a la casa y me decía ‘checa wey, esto y lo otro’, y pues yo estaba bien morro y así fue como empezó la historia de nosotros en el hip hop.

Reno y Fume (Foto cortesía del artista).

Reno: Por otra parte también está mi carnala, Karla se llama, que cuando yo empecé a escuchar música y ese cotorreo, el skateboarding y el graffiti y todo ese pedo, ella justo a la par andaba con un vato, el Crimen, rayaba Crimen, muy buen grafitero de ahí de la Comarca. Me acuerdo que una vez le dije al vato ‘oye, qué onda we, enséñame unos estilos, unas letras’, y el vato me hizo una cita, haz de cuenta que fue un fin de semana que lo topé ahí en el cantón y le dije eso de que me enseñara, y para el martes ya me estaba echando una pinta en la escuela junto con él, porque él era mayor que yo. Entonces para mi edad pues fueron cosas que me volaron la cabeza, me volví loco cuando oí ese pedo, y pues todo eso se lo transmití a mi carnal de alguna forma porque como él te decía vivíamos en el mismo cuarto. En algún momento él agarró su rollo y yo el mío, pero siempre dentro de lo mismo, del urbano. Ya con el tiempo nos empezamos a juntar con la misma banda.

¿Ahorita están viviendo ya por completo en Guadalajara?

Reno: Sí, ya estamos instalados acá en Guadalajara carnal. Yo vivo en un cuarto por el Centro, y mi carnal y su morra viven igual acá en la zona, viven en Tlaquepaque y yo en Guadalajara pero pues es la misma zona metropolitana.

¿Llevan ahí poco o ya más rato? La verdad es que tenía la impresión de que seguían en la Laguna.

Fume: Yo llegué acá como en septiembre de 2017, entonces yo tengo acá como un año cuatro meses, y mi carnal como unos siete meses, más poquito. La idea de estar acá es que nos venimos con un propósito muy claro. Cuando veníamos a rapear a eventos y así, nos dimos cuenta que había mucho apoyo y muy buena producción de todo tipo, entonces nos gustó mucho eso y también que está barato el pedo de vivir acá y dijimos ‘vamos a darle, pero que ahora sí sea de lleno’. Y pues ese es el propósito, que por primera vez estemos de lleno metidos en esto.

Esto que me cuentan me aclara un poco de la siguiente pregunta, en el sentido de que se fueron de Torreón quizás en busca de algo más serio o más grande pero, ¿de qué forma dirían que ha evolucionado el hip hop en la Laguna? ¿cuál es su estado actual?

Fume: Sí definitivamente existe un movimiento, que ya existía de alguna forma desde que estábamos allá, y ahora parece que apenas comienza a hacerse una industria en Torreón. Sí hay muy buenos exponentes, productores sobre todo, de música y de video. Yo creo que Torreón que la verdad está en cuestión en calidad y no de cantidad a lo mejor, muy por encima de otras en México. Pero, otra cosa por la que nos fuimos de allá no tiene que ver necesariamente con eso de que hubiera algunos límites, también es por conocer otros lugares, a otras personas, extenderles la mano y que ellos nos la extiendan nosotros. Nosotros somos, por así decirlo, la cara de Torreón para el resto del país, y lo hacemos de la mejor manera para que vean como es la cosa por allá.

Fume (Foto cortesía del artista).

Sobre el 871, no sé si haberse movido a Guadalajara haya hecho cambiar algo, sobre todo con AskOne [Nacidos Bastardos], que es quien aún produce mucha de su música. En el caso de Mime chance menos porque él siempre ha tenido también su rollo muy bien elaborado por su cuenta. ¿Cómo está el crew actualmente?

Reno: Pues sí, estamos activos todos, ahorita seguimos siendo los cuatro, eso no ha cambiado. Hay más banda que hace cosas con nosotros pero los más activos somos nosotros, el AskOne, que ahorita también anda produciendo beats y encargándose de las mezclas y los másters, aparte de que también cuando uno de nosotros sale y necesita a un DJ para la presentación en vivo pues él es quien se aplica para la misión, y también está haciendo coros e incluso versos en algunas rolas. Igual él anda con el Mime ahorita en el proyecto de Headz MX. Por su parte Mime, está girando su disco, el L.I.B.R.E., y está preparando un Ep que va a llevar por nombre Nudillos. Mi carnal ahorita también tiene unas rolas en solitario ahí trabajadas que no ha soltado, y estamos preparando este proyecto juntos que es una cuestión alterna a lo demás que, no se va a llamar así, pero va a funcionar bajo el concepto de los Luna. Yo también ando trabajando en mi primer disco de larga duración que próximamente andará ya por ahí. Y pues andamos girando por ahí, cuando la banda puede juntarse para ir a tocar juntos pues bien verga, pero si no pues de repente solos o igual algo que está bien chido es encontrarnos en otras ciudades, porque a veces ya no nos vemos ni aquí ni en Torreón, sino que nos invitan a un evento y ahí nos encontramos. Ahorita a principios de marzo vamos a estar ahí en Veracruz todos y va a estar bien chido, y eso pasa afortunadamente también en otras ciudades.

“XL” es una cosa bien distinta a lo que ambos saben trabajar, a su zona de confort, por decirlo de alguna manera, y definitivamente parece ser el primer paso de su evolución no solo musical, pero también artística en un sentido más universal, lo cual ha sido complicado también para la costumbre marcada en sus consumidores. ¿Cuál es la intención de hacer algo con esta naturaleza? ¿Hacia dónde o hacia quiénes están apuntando?

Reno: Fíjate que hace poquito estábamos platicando de esos comentarios que nos dejó la banda, que en general hay algunos chidos y otros bien culeros, y la neta es que no nos creemos ni los mejores de ellos ni los peores. Sí definitivamente nos llama la atención la reacción, creo que ellos quieren que tú siempre actúes de una forma o que siempre hagas las cosas de la misma forma, y no digo que esté mal, a fin de cuentas les gusta escuchar algo específico y esperan eso mismo, si te gusta una banda en particular tú quieres que saquen cosas nuevas para escucharlos, creo que es completamente normal. Me ha pasado con mi grupo favorito, que sacan alguna rola o disco y no me gusta, pero no por eso los voy a satanizar de esa forma. Definitivamente no me parece eso de faltarle el respeto a otros artistas porque no me gusta lo que hacen, es tan fácil como no escucharlos y ya ¿no crees?. Y por otra parte, como artista, como rapero, no nos vamos a detener por lo que la banda critique, sea que les guste o no. Los artistas siempre buscamos evolucionar, sea lo que sea que hagamos. Siempre estamos buscando la forma de evolucionar, de pulir nuestros estilos. Yo no le pondría ninguna etiqueta a lo que soy, yo no diría que soy boombapero, o trapero, o algo así. Yo soy rapero y ya, rapear donde se pueda rapear y se acabó. Pueda rapear de cosas callejeras o que tengan que ver con violencia porque lo he vivido, pero pues también creo que todos alguna vez hemos estado enculados con alguna morra ¿no? entonces también puedo hablar de amor porque también lo vivo ¿no crees? No miento cuando hablo de una u otra cosa, así soy, y tampoco me voy a detener por no intentar cosas distintas, aunque me pongan otras cosas. Como te decía mi carnal, escuchamos un chingo de cosas, re rock y demás, y si en algún momento me topara con una banda de rock que me invitara a colaborar o a hacer una rola sin pedos la haría, ¡sí, a huevo que la haría! ¿Por qué no? ¡Es música!

Fume: En lo personal a mí me gusta siempre experimentar y estar siempre sacando flows que no conozco, lo que más me gusta del rap es precisamente eso, que se me hace como combos del pinche Street Fighter ¿sabes? jajaja, sacas algo nuevo y dices ‘ a la verga, este pedo no sabía yo que lo tenía. A mí me gusta un chingo eso, estar intentando cosas nuevas, flows mejores ¿sabes? Pero no tiene nada que ver, y con eso no estoy nada de acuerdo, es con las etiquetas, sacar una rola con un sonido particular no quiere decir que ya todo lo que vayamos a hacer tenga que ir por ahí. La neta es que la gente a veces es bien extraña, y no es mal pedo pero la verdad no les hacemos caso, nosotros hacemos nuestro trabajo de la manera en que nos gusta.

¿Al momento de hacer “XL” ya existía esa intención implícita de intentar algo distinto o fue algo que, digamos, se les cruzó?

Fume: Sí pues nada que ver, este proyecto, esta canción, yo la tenía, era mía. Agarré una instrumental de Internet y me monté sobre ella, fue algo así al momento, como improvisado, ahora sí que momentáneo, y la neta me gustó un chingo, dije ‘este pedo está bien verga’, a mí me gusta un chingo, te puedo decir que es de las rolas que he hecho que más me gusta. Pero no, nada que ver, hice mi parte y pensé en hacer el feat con alguien ¿no? Y pensé luego luego en mi carnal, y se la mandé y me dijo ‘a huevo, le damos’. Casi casi con eso fue que inició este proyecto nuevo, el de los Luna, que a partir de ese track pensamos ya en darle a algo más entero.

Reno (Foto cortesía del artista).

¿Qué significa que hayan pasado diez años, que hayan crecido, madurado, y de alguna forma aquí sigan juntos, haciendo rap?

Reno: Pues es algo bien verga, carnal. En algún momento le caí al cantón del Fume, nos echamos unas cheves, empezamos a hacer una rola, al otro día salió otra rola, y nos encontramos con una fórmula. Fue algo que estuvimos postergando mucho tiempo, por así decirlo, por alguna u otra forma, siempre habíamos tenido esa intención y de repente de manera natural aparecimos en la misma situación, es la misma ciudad y momento. Mi carnal casi al mismo tiempo que yo decidió dedicarse de lleno a esto, entonces sentimos como, ¿cómo te diré? ¿como la cosecha de algo que hemos sembrado por un rato tal vez? No sé, lo que sí es que esa fórmula de la que te hablo fue algo que se hizo a lo largo de todo este tiempo, no de unos meses, de muchos años. No es como que pueda sentarme ahorita con un rapper cualquiera y le diga ‘haber, vamos a hacer un EP’, porque se deben sentir las cosas, como tener cierta química con el otro, y entenderse el uno al otro, entonces no es fácil.

¿Ya llevan avanzado entonces este proyecto?

Reno: Sí, ya tenemos ahí unas rolas terminadas, estamos empezando a grabarlas, y al parecer este proyecto lo queremos trabajar con otro tipo de mezcla y máster, ya sea acá, o fuera, no importa, mandarlo a donde sea con tal de que salga algo chido. Estamos viendo si se va a tratar o no de un larga duración, yo creo que sí, pero primero queremos tener todos los tracks hechos. La neta es que esta temporada, este invierno, le estuvimos metiendo bien chido y ya tenemos como la mitad del jale terminado. Yo creo que en unos tres o cuatro meses más acabamos nuestra parte escribiendo y grabando lo demás, y lo demás ya lo que tarde. No tenemos una fecha contemplada, y el nombre tampoco, la banda sí nos reconoce en ocasiones como los Luna, pero no sabemos si sí se va a llamar así.

¿Y en ese sentido están abordando el concepto de los Luna desde esa perspectiva muy personal, muy íntima, muy familiar, o realmente va a ser algo más expandido?

Reno: Pues creo que es un disco que va a tener de todo, cada rola va a tener lo suyo. No es que estemos haciendo un nuevo crew ni nada, entonces cada rola tiene un tema. Te voy a contar un poquillo. Acabamos de grabar una rola que se llama “Página negra”, esa rola habla de un vato que ya está muerto, pero que le está diciendo cosas a la que era su mujer desde la muerte. Esa es una de las rolas, con un concepto medio rebuscado pero creo que lo logramos. Está también esa de “XL” que también es para una morra pero con un mood diferente. Luego hay otra que se llama “Los Luna”, que esa sí se llama así, y que habla de esa parte machista que a veces tenemos los hombres en las relaciones con las mujeres, poniéndonos a nosotros en ese papel. Si te fijas son temas distintos, pero siguen el mismo color, que la mayor parte de estas que te comento hablan para una morra, y hay otras más que no tienen que ver con una morra, pero tienen un mismo color ya cuando las escuchas juntas.

Fume y Reno (Foto cortesía del artista).

¿Y en cuanto a sonido se van a apegar más a ese estilo que ya entregaron en “XL”?

Reno: Creo que va a ser algo variadito, ahorita hemos trabajado ahí varios ritmos lentos de boom bap, y bueno, también está ahí el de “XL” que es ahí distinto, sin ser necesariamente trap. Hay otra rola que es igual para una morra que está enojada con nosotros por culeros, por infieles o lo que sea, y esa si va sobre un beat más traperón.

¿Alguna otra cosa que vayan a ir trabajando para el año?

Reno: Pues viene mi disco, que se va a llamar Pragma, ya lo estoy grabando, AskOne se está encargando de la mezcla y el máster de los tracks. Mi compa el Plether de Guanajuato se aventó la portada, vienen ahí varias colaboraciones interesantes. Me faltan unas tres o cuatro rolas por terminar, pero ya las tengo proyectadas.

Fume: Yo también ando trabajando en una especie de disco pero no me gustaría hacerle mucho ruido por ahora, aunque ya lo llevo por ahí medio avanzado. Y con eso, ahorita vamos a enfocarnos en esas cosas en solitario, en salir a tocar, y en presentar este proyecto de los Luna. Quédense atentos. Gracias por el amor.

