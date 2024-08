«Mis clientes son del top de DJ Mag»: Hablamos con un ghost producer colombiano

Encerrarse durante horas en un estudio de grabación, trabajar minuciosamente en una canción capa por capa, imaginarla convertida en un hit, darle los últimos retoques y por último venderla al mejor postor por Internet, como si fuera una hamburguesa de McDonalds o un celular usado. Esa es la vida de los ghost producers, productores de música electrónica que se ganan el pan vendiendo los créditos de sus tracks por una buena paga, sin necesariamente buscar tener su propia carrera artística o trabajar (con sus créditos respectivos) de la mano de algún artista.

Tal vez el caso más conocido en el mundo del ghostproducing es el de Maarten Vorwerk, un productor holandés detrás de la música de nombres grandes en el EDM como Dimitri Vegas & Like Mike e Yves V. Pero aunque el EDM ha sido el género más ligado a este oficio, lo cierto es que los ghosts se dedican a hacer temas que cobijan todo el ámbito de la electrónica «comercial», y en páginas como edmghostproducer.com se ofrece tropical, deep o progressive house, entre otros, por precios que van desde los $200 hasta los $1000 dolares por canción.

¿Es una práctica que afecta el valor artístico de la música? Probablemente. Lo cierto es que cada vez es más común, e incluso en Colombia ya hay productores dedicados a ser ghosts. Uno de ellos es Camilo Celis a.k.a. Christian Krayz, un DJ, ingeniero de sonido, asesor de la academia DNA Music, violinista y productor empírico de 27 años que desde un estudio que adecuó en el altillo de su apartamento en Teusaquillo, se dedica a hacer los próximos hits para DJs de Nueva York, Madrid, Amsterdam y algunas ciudades colombianas.

Celis, que hace unos 9 años se lanzó al ruedo con el alias de Camilo C y fue el primer DJ en tocar con violín, tuvo su momento más álgido cuando sonó con uno de sus tracks en el programa ClubLife de Tiesto en el año 2012, «yo duré medio día saltando de alegría, ese día chillé de la emoción», cuenta. A partir de eso se conocería con el productor caleño Moska y el paisa John Dish, y en medio de una carrera en ascenso, le cayó la tragedia: «Lo tuve que dejar porque mi mamá se me murió en el 2014 y me tocaba trabajar. Era comer o seguir mi carrera».

Para no tener que volver a «comer mierda» en trabajos que no lo llenaban, cuenta que le aceptó la propuesta a su colega John Dish, que llevaba desde el 2010 de ghost producer y lo invitó a meterse al negocio, que prometía una buena plata por hacer lo que le gustaba. De ahí que ya lleva unos tres años vendiendo su música por Internet a la vez que da clases de producción en la Escuela de Audio y Música Fernando Sor y hace las mezclas y el master para artistas afines a su estilo como Moska, Cato Anaya y Argüello, que fue estudiante suyo.

Mis canciones han estado en el top 10 de Beatport general y mis clientes son del top de DJ Mag.

Para entender un poco más de cómo es ser y como funciona el mundo del ghostproducing, nos sentamos con Camilo en su estudio, donde nos contó sobre su oficio, las razones por las que no puede decir quiénes con sus clientes y la división entre la electrónica under y comercial en la escena colombiana.

¿Cómo definiría el oficio de un ghost producer?

¿Que es ser prostituta? A uno le pagan por un servicio, un servicio que a nadie le gusta pero a la final llena al cliente. Uno es como una puta, a uno le pagan por un servicio, pero si la gente se entera, lo van a criticar. Van a decir «¡ay ese man usa ghost producer!». Pues hermano, todo el mundo usa ghost producersen estos días. Incluso en la parte del techno y el tech-house también se utiliza muchísimo productor así. Es una buena manera de trabajar y de retroalimentarse a uno mismo haciendo tres tracks semanales con un nivel pro o si no, simplemente no le compran.

En el caso que un productor quisiera comenzar a camellar como ghost, ¿qué tendría que hacer para entrar al negocio?

Hay varias formas. En este momento existen páginas en Internet que brindan mucho la posibilidad a los pelaos para trabajar. Una es EDMGhostProducer.com, ellos son como la más grande, pero hay otros que son de Holanda que se llaman Ghostproduction y había otra página también holandesa, pero no es tan grande. Pero si quieren ser ghostproducers bien pagos, la mejor forma es volverse famoso y el mismo entorno los va a llenar de clientes, de gente que quiere una canción suya firmada a nombre de ellos.

Como me decía, incluso en el techno hay ghosts, pero ¿por qué el EDM es el género en el que más ha pegado este tipo de productores?

Eso es cierto, pero también entre nuestros clientes tenemos DJs underground. Hay de todo, pero sí, el EDM es en el que más se trabaja porque es el que paga mejor. Una canción de techno y tech-house, y sin demeritar a los productores, es un poco más fácil de hacer porque en el underground vos manejás más de osciladores y automización. En cambio, el EDM es más de hacer una melodía que sea un hit, y en eso se demora uno mucho y por eso se cobra más. El EDM paga mejor y vende mucho más. Eso sí, tiene que sonar igual a Justin Bieber, tiene que competir en grandes ligas para que le paguen a uno bien.

Estos DJs residentes de clubes como Baum y estas vainas que se la pasan criticando, ¿qué han hecho? Si no estuviera Baum, ¿que estarían haciendo?

Muchas veces da la impresión que la escena colombiana tiene una división muy marcada entre techneros y los que se dedican, como usted, a hacer una electrónica más comercial tipo EDM, tribal e incluso los guaracheros. ¿Esto lo sienten mucho ustedes?

Por fuera, Richie Hawtin se toma fotos con Steve Aoki. Aquí en Bogotá, ¿algún technero se tomaría una foto con Moska? Esa es la vaina con los artistas en Colombia, que aquí no son artistas sino gente llena de ego. Un ego de pinchar y levantarse viejas en una fiesta de seis horas y les pagan $200-500 mil pesos. Se creen la verga y con el derecho de criticar a los que han hecho algo. En el mundo de la música comercial todos se apoyan. Moska nunca va a hablar de un technero y los grandes del under nunca van a hablar mal de los de comercial. Son hasta panas. Pero estos DJs residentes de clubes como Baum y estas vainas que se la pasan criticando, ¿qué han hecho? Si no estuviera Baum, ¿que estarían haciendo?

¿Qué opina de que el tema del ghostproducing sea tan tabú dentro de la escena?

Yo sé que está mal visto y estoy de acuerdo con la ghostproduction porque es lo que me da de comer. Pero hombre, yo no tengo reconocimiento de muchas cosas. Dónde yo hubiera sacado todos mis ghosts a mi nombre, seguro ya no estaría en Colombia. Estaría dando un tour quién sabe por donde. Mucha gente la tiene satanizada, pero no están viendo lo que hay detrás de ese ghost.

Económicamente hablando, ¿le va mejor siendo ghost producer que trabajando en su propia carrera artística? ¿Cuánto gana por tema?

Esto es secreto, pero se vive bien. Se puede vivir perfectamente, comprar un apartamento, un carro, salir a viajar y solo se lleva uno la laptop y ya, trabaja por fuera. Pero ya si uno es Maarten Vowerk que es el ghost producer más famoso del mundo, o si eres KSHMR, ya tienes para comprarte un yate o una mansión. Ellos cobran $10,000 dolares por track y tienen el trabajo que quieras, es otro calibre. Pero claro que me encantaría ser un artista como Moska o como Arguello, ganar ese reconocimiento por el trabajo que no da ser ghost.

Claro, debe ganar bien y en su caso entró por un tema de necesidad económica, pero ¿no le duele ver que sus canciones están pegando y alguien más se lleva el reconocimiento?

No es que yo haya querido comenzar a producirle a otros artistas, fue por un tema de necesidad y poder vivir de lo que me llena. Mis canciones han estado en el top 10 de Beatport general y mis clientes son del top de DJ Mag. Claro que quisiera que mi nombre estuviera ahí, pero esta fue la forma que encontré para vivir de la música. Ahora voy a lanzar mi propio proyecto y sé que me va a ir bien.

Me imagino que por la exigencia de vender producciones de alta calidad, ser ghost le ha ayudado a pulirse mucho en su oficio…

Como todos comencé haciendo música maluca, pero hasta este momento tengo más de 300 canciones hechas, y eso es un jurgo. Ya un cliente me pide una canción y yo al otro día ya se la tengo, de una vez se vende. Uno ya sabe, le ha cogido el tiro y hacer un hit es más sencillo. Aunque me vaya a lanzar de artista, pienso seguir porque gracias a la ghostproducción aprendí a hacer música de calidad, metiéndole de a 12 horas diarias en el estudio.

No hay que satanizar al ghost producer, es alguien que simplemente está buscando su forma de vivir y no trabajar en un callcenter o una vaina que a uno no lo llene.

¿Usted me puede decir a cuáles artistas ha producido como ghost, o contractualmente existen cláusulas de confidencialidad en esto?

Casi siempre hay, por eso no le puedo dar nombres, me metería en un problema. La vuelta es con contrato y todo. Si el cliente quiere se le hace contrato, pero si no, igual existe un contrato verbal y ellos le piden a uno que todo bien, que les guarde la confidencialidad. Es mi trabajo y yo respeto mucho eso.

¿Cómo manejan ustedes el tema de los clientes? ¿Cómo hacen para venderle una canción a uno en Colombia y al otro día a uno en Holanda?

Hay gringos, españoles, colombianos, holandeses… Mejor dicho. El contacto es una vaina muy normal, como si mandara a hacer unas gorras con especificaciones de colores y cosas así por internet. Me llegan los clientes por mail, me preguntan cuanto cuesta y yo les respondo explicándoles todo el tema de mi servicio. Cuando ya está el contacto hecho, les pido que me manden tres canciones de referencia del género que quieren y el estilo que la quieren, entre más información den, más va uno a la fija con lo que quiere el cliente.

¿Y qué pasa cuando al cliente no le gusta el resultado final?

Muchas veces me han dicho que no les gusta, que suena una mierda y toca volverlo a hacer. La vaina es que para vender un tema hay que hacer por lo menos tres versiones, y si al cliente no le gusta una, pues uno le manda otra y guarda la que sobre para otro cliente que quiera una con el mismo estilo. Una persona normal se demora un día entero haciendo un tema, yo me demoro seis o siete horas, y en tres días ya tengo las versiones para mandarle al cliente.

¿Cómo funciona el tema de la transacción con el cliente? ¿Escuchan la canción y si les gusta se la pagan, o cómo se maneja?

Al comienzo uno les muestra un preview de la canción en mp3 y cuando ya pagan, se les envían todas las partes en canales separados. Los previews se mandan en 196k, entonces si se ponen a ponerlo por ahí, eso les suena una mierda. Una parte buena es que si sabemos que es europeo se le cobra en euros, y si es gringo, en dólares, aunque aquí en Colombia también se cobra en dólares a veces. Digamos que los más grandes ligas como KSHMR cobran $10,000 dólares, pero la tarifa normal está entre $500 y $1,000 dólares.

Mucha gente desiste del EDM porque no les suena bien, mientras que el under es más de repetición o loops.

¿Dependiendo del género los precios cambian?

Claro. Si es más underground es más barato, pueden ser $200 0 $300 dólares porque es más fácil de hacer y más complicado de mover porque en el mundo hay más productores de under que de EDM por la complejidad. Mucha gente desiste del EDM porque no les suena bien, mientras que el under es más soniditos raros en repetición.

¿Cuántos ghost producers hay en estos lados del mundo? ¿Existe algún tipo de asociación entre ustedes a nivel global?

Hasta donde yo sé, solo somos dos con John Dish. Como nos llegan clientes de todo lados siempre a nosotros pensamos que tal vez no hay más. Tampoco nos conocemos con nadie de otro país. He querido conocer a KSHMR, pero toda la vuelta del ghostproducing de acá lo manejamos nosotros.

¿Qué opina de sus clientes? ¿Qué valor les otorga a ellos como artista?

Ellos son igual que uno, también van por un sueño. Todos tenemos metas, nadie puede ser envidioso con nadie ni puede ponerse en plan de tumbar al otro. Solo uno puede juzgarse a uno mismo, y uno no sabe que necesidades tiene el otro. ¿Que les da una facilidad extra para salir? Obvio. ¿Que no han comido la mierda que uno ha comido? Obvio. Pero ellos también quieren cumplir una meta y yo no soy quién para juzgarlos. Les agradezco porque por ellos vivo cómodo y tengo salud.

Por último, me llama la atención que usted sea tan abierto con el tema de que es ghost producer y lo diga públicamente, sin importarle lo que se pueda decir de usted como productor.

Uno a la final tiene más respeto como ghost producer porque los duros de la vuelta lo buscan a uno para que les ayude. Cato, Ortzy, Moska… Todos tienen algo que ver conmigo. Es una vaina que a mi me satisface demasiado, que me busquen así sea para que les de un feedback. No hay que satanizar al ghost producer, es alguien que simplemente está buscando su forma de vivir y no trabajar en un callcenter o una vaina que a uno no lo llene. Yo igual he comido mucha mierda en vainas que no tienen nada que ver. Todos los artistas grandes han tenido que comer mucha mierda.