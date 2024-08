A los González, aquí estoy: Charlamos con Hispana sobre su disco nuevo

Cuando una serpiente muda de piel, lo hace porque encuentra necesario, forma parte de su naturaleza, y no sabe cómo dejar de transformarse. Primeramente, en cuestiones de madurez y crecimiento, porque la piel no crece al ritmo del resto de su alargado cuerpo y tienen que dejar aquello que la encubría en el camino. Y en segunda, porque explora otros territorios, más húmedos o secos, que hacen que su cuerpo tenga que adaptarse a esa clase de condiciones para subsistir.

Patricia Polet González, la Mamba Negra, así lo ha hecho. Ha mudado de piel. Se ha transformado. La Hispana que escupía coraje y rabia hace siete años, que se encendía ante el menor de los chispazos, que veía en el bombo y la caja su hábitat más cómodo, ha ido avanzando por el suelo, por el subterráneo donde las serpientes hacen temer, hasta encontrar ecosistemas más diversos.

Videos by VICE

A lo largo del último año y medio, la nacida en Monclova, Coahuila ––afincada desde hace un rato en Guadalajara tras vivir parte de su vida en Puerto Vallarta–– ha trabajado la placa de estudio que da muestra máxima de su metamorfosis. Los González surge como un tributo a su familia, un testamento que marca su presente y un “aquí estoy”, un vínculo renovado a su ser, a sus raíces y a su identidad, que parece contraponerse a la sangre de esa Patricia Problemas autárquica e independiente que tira veneno frío, serio, paralizador. A la vez, el disco muestra que el filo de sus colmillos es igual de versátil y peligroso en otras laderas sonoras que van más allá de lo que le resultaba cercano, serpenteando entre trap y ritmos clásicos para buscar encantar a tantas personas como le sea posible.

Con el que es su tercer disco de estudio saliendo del horno, le marqué a Hispana para platicar más al respecto. Abajo lo que me contó.

NOISEY: ¿Quienes son los González? ¿Cómo es tu familia?

Hispana: Pues es una familia muy cotidiana, somos muy normales. Mis hermanos y yo tenemos una conexión muy fuerte, entonces de alguna forma el disco es como intentar darle un tributo a ellos, como decirles “aquí estoy”, porque también yo paso mucho tiempo lejos de ellos y casi no los veo. Entonces es eso, decirles “aquí estoy y esto es lo que hago”. Somos una familia unida, muy normal.

¿Tu familia vive en Guadalajara contigo o se quedaron en Monclova o Vallarta?

Mi familia vive ahorita en Puerto Vallarta, mis hermanos y mi mamá que de repente ellos son como mi familia directa.

Y con el resto de tu familia, o sea primos, tíos, abuelos, etc., ¿qué tal la llevas?

Pues sí tengo contacto con parte de la familia de mi papá, con los González, que ellos si viven todavía allá en Coahuila, en Monclova. Y con la familia de mi mamá también, con mis primos, sí tengo comunicación con ellos y todo pero no sé, yo siempre he dicho que mi familia son mis hermanos y mi madre, y el resto de mis familiares pues también, tengo buena relación con ellos.

Me parece curioso que abordes este concepto porque siempre me has parecido una figura desapegada, independiente, autorreferencial, la Mamba, y de alguna forma ahora vuelves a trazar vínculos, con tu familia, con tu mexicanidad, con Patricia.

Pues es creo que es algo necesario. Siempre he sido alguien efectivamente muy independiente, es parte de mi personalidad, pero con este disco particularmente me sentí con la necesidad de que viera la gente que hay algo más allá de mí, que no soy solo yo, que tengo atrás a toda mi gente, a la gente que me sigue, que escucha mi música, que está conmigo. En “La Mexicana” quise reflejar mucho eso, lo que somos, lo que soy yo y toda esa gente que me rodea ¿no?

A la vez, creo que antes protegías más este personaje lleno de ira, de coraje, que en su momento fue muy necesario en el rap mexicano, especialmente encarnado en una mujer, y ahora más bien caminas por un tramo que parece ir por otro lado, ¿no?

Creo que ha sido cosa ahora de disfrutar lo que estoy haciendo, no que antes no lo hiciera, pero sí cuando empecé a hacer esto tenía mucha rabia, muchas cosas qué decir, y obviamente son cosas que se reflejaban. No creo que eso haya cambiado mucho, porque son parte de mí también, lo que creo que ha pasado es que he aprendido a disfrutar esto de maneras distintas, y también he aprendido a hacer cosas nuevas, a decir cosas nuevas, a intentar ir más allá, a hablar de temas de los que a lo mejor antes no hablaba tanto, de temas fuertes, de temas de sociedad. Sin embargo, creo que ese tipo de cosas aún están en mí, y se pueden dar cuenta según vayan escuchando el disco completo. Aunque sí, definitivamente he intentado hacer cosas diferentes, experimentar, si ya me cansé de hacer lo mismo, pues ahora intentar algo distinto. Personalmente lo tomo bien, me siento bien con esta clase de evolución, con lo que he estado haciendo todo este tiempo.

Si se nota totalmente, la Hispana de ahora no es la de hace seis o siete años. También creo que se trata de un juego de identidades, como te decía, circular entre Hispana, Patricia y la Mamba. ¿Cómo ha sido para ti esto de irte moviendo entre distintas facetas de tu personaje artístico?

Creo que lo más conveniente para mí es ir jugando con todo esto, con todas las formas de mi identidad. Hay muchas personas que lo hacen de maneras más enteras, Eminem y mucha gente más, jugar con alter egos distintos. En mi caso creo que es algo que quizás no pueda evitar, pero tampoco es que lo esté buscando como tal, si me encuentro con algo nuevo, lo voy a tomar. Voy a tomar todo lo nuevo que venga, pero tampoco significa que me olvide completamente de todo lo que soy, porque ya es parte de lo que he hecho y de mi pasado, si se puede ver así. Pero ya rapear en estas maneras distintas, poder ser Hispana, Mamba Negra o Patricia es algo que disfruto, me siento a gusto.

De los adelantos que fuiste presentando, la mitad fueron trap, que son experimentos en los que no te había visto hasta ahora. ¿Por qué tomar esta dirección? ¿Hay algún fin particular?

Realmente no fue sentarme a buscar cosas que fueran trap. Escuché los beats de “Smoking” y de “Mato Por Ti”, me gustaron y dije “lo voy a hacer”. No me puse a pensar en que fuera trap o no, simplemente fueron beats que me gustaron y ya. Ahora, sí está bien hacer esto y me gusta hacerlo porque es otro juego, me calo en otro juego y veo que tanto puedo hacer. Lo que sí puedo decir es que con todo y todo no hay tanto trap en el disco jajaja, es bastante boom bap que es realmente donde más a gusto me siento. El fin también es intentar llegar a otra gente, sacar cosas distintas, cosas nuevas o que no acostumbro, tiene como fin llegar a otro tipo de gente. Creo que ya he podido abarcar algo de espacio entre la gente que escucha boom bap, que sigue un rollo más estricto de vieja escuela, entonces también es eso, acercarme a otro tipo de público.

Vi por ahí que el video de “La Mexicana” tiene más de 4 millones de views, que ya supera cualquier otro de tus temas, y bajo esos parámetros tal vez bastante simplones, podríamos decir que es tu canción comercialmente más exitosa. Desde tu termómetro personal, ¿qué representa y cómo influyó quizás en el resto del material?

La verdad que si es algo que esperaba con “La Mexicana”, yo desde que escribí esta canción sabía que iba a llegar a más gente y que posiblemente iba a ser la canción con más alcance en lo que he hecho porque así es, la canción mía que más alcance ha tenido, y desde el principio alcanzó ese estatus, subió muy rápido. Me siento muy contenta, obviamente que haciendo una comparación con otros compañeros pueden ser pocos, tener 3 o 4 millones contra lo que ellos acumulan.

Pero es que igual y no es tan poco jajaja. Son 4 millones, que no imagino en más de diez actos de rap nacional. Además, creo que tus alcances se miden en otros sentidos.

Sí, la verdad es que estoy contentísima con lo que se ha alcanzado, es un muy buen número, y lo que más contenta me pone de esto es que esa canción es una clase de himno, a pesar de ser muy boom bap. La verdad es que tal vez no sabía que iba a tener ese alcance siendo una canción tan boom bap, quizás sabía que iba a gustar, pero no que iba a tener ese alcance, que en dos meses iba a lograr juntar casi dos millones de plays.

(FB @hispanamambanegra)

Háblame del proceso material de manufactura del disco: dónde lo hiciste, con quiénes, cuánto tardó, etc.

Fíjate que es un disco en el que me tarde bastantito haciéndolo, como un año y medio, casi dos años, yo creo que año y medio, que es lo que tiene que subí el primer sencillo que fue “Siéntelo” con Bipo Montana, que salió en un home studio que teníamos y que fue en donde grabamos esa canción. Ya el resto se grabó en Inalcanzables Records acá en Guadalajara, está mezclado por DJ Phat, y las colaboraciones son de varios beatmakers, hay varios beatmakers que metieron mano. Fue bien divertido, porque todas las canciones fueron saliendo y quedando a su tiempo. A mí personalmente me gusta que cuando voy a escribir algo salga, no me gusta forzarlo, que cuando llegue el momento de escribir aprovecharlo, que me lleguen las canciones. También por eso es que tardo un poco más, porque siempre me ha gustado que fluya así, naturalmente. Y así fue con Los González, que vuelve a salir con JB Entertainment, ya la gente puede escucharlo completo, aunque realmente son ocho tracks los que no se habían escuchado, doce en total sumando los cuatro adelantos. Los feats son solo ese sencillo que salió con Bipo Montana, y otro más con Fume871.

¿Y de qué manera trabajaste el concepto alrededor del disco, de Los González, esto que me contabas de marcar presencia con tus hermanos?

Pues realmente fue algo que salió ya para el final, cuando el disco estaba prácticamente completo, fue en ese momento que decidí que quería que se llamara así. Al principio siéndote sincera sí estaba dudando un poco, sobre el nombre que el disco iba a llevar, pero decidí que fuera así, que fuera Los González por todo lo que pasó en el transcurso de hacer el disco, todo lo que tuvo que pasar en cuestiones familiares y demás. Creo que es cosa de escuchar el disco completo para darse cuenta, definitivamente tomará sentido una vez que lo escuchen entero.

Ya con el disco fuera, ¿cómo va tu plan para lo que queda de año?

Quiero seguir trabajando, estar en muchos shows, presentando el disco, estamos esperando propuestas buenas, propuestas grandes. No quiero adelantarme a nada, pero sí me veo trabajando mucho, yendo a festivales chingones, que es una cosa de la que tengo muchas cosas, entrar a festivales grandes donde va gente que escucha otro tipo de música. Personalmente me gusta mucho eso, ir a lugares donde no se escucha mucho rap y gustar, eso hace que te ganes otro tipo de gente. Mi visión ahora mismo es ir sobre eso, poder ingresar a esa onda de los festivales pronto, pero es cosa de seguir trabajando, de ir abriendo esos caminos.

Conéctate con Noisey en Instagram.