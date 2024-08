Entre crudas de exceso, ocio y desamor: Ellos son los Honey Rockets

Hace varios días me contactó una chica por medio de un amigo. Me platicó de una banda de punk y me pasó su nuevo EP. Los escuché y me pareció chido. Después leí su presskit y vi que habían pisado ya escenarios bien serios, lo cual de una llamó mi atención por los alcances de un acto con su naturaleza. Y después me di cuenta que la chica, quien tiene el papel de la manager, pues, se llama Jasmina y es la tecladista del proyecto, lo que de alguna forma terminó por darle maldito sentido a todo.



Veo su video dirigido por ella y también me entregan un cassette de su EP con un arte interesante creado también por ellos. Los Honey Rockets. Son, entre comillas, “nuevos”, pero ya tienen un bagaje extendido de manera individual, en bandas como la Gusana Ciega, los Yetis o las pipas de la Paz. Meten en una licuadora un trozo de punk con pedazos de garage y le dan un toque de esencia psicodélica a un licuado que entrega como resultado un proyecto que rescata aspectos primarios del rock. La distorsión, el trabajo autogestivo, el antiglamour, y desde luego, el desmadre, la cruda y los excesos.

Ya han estado en el Freakout de Seattle, en El Sonido de KEXP, en el Marvin, en LATV, en The Liquor Store, en la Capilla de los Muertos, y en muchos –de verdad es una lista larga– lugares más. Además ya se van de gira a Europa y Sudamérica. Todo en menos de tres años. Siendo una banda de punk. ¿La receta? “Somos bien pinches necios”. A huevo.

Ese EP que me presentaron se llama Asco en el Escenario y es su segundo material de estudio tras un homónimo que lanzaron hace un par de años. Recibo a Alex, Jorge y Jasmina porque Mauricio, el baterista, vive en Puebla y no pudo venir. Nos sentamos en el patio de la oficina a platicar largo y tendido sobre su cortometraje sonoro, y sobre ese proceso catártico y lisérgico de escuchar su música plagada de ocio, desamor, náusea, irreverencia y caos. Escucha el epé abajo, y lee después la charla que tuvimos.

NOISEY: Empecemos por lo primero, por su segundo EP, Asco en el Escenario. ¿Cómo y bajo qué concepto nace?

Jorge: Pues empezamos sin tener un concepto, en realidad. Simplemente por tocar y ya.

Jasmina: Somos una banda de tocar en vivo. Giramos, tocamos todo el tiempo.

Jorge: Y creo que ya con eso te contamos los últimos cuatro años jajaja.



Jasmina: Sí, tenemos tres años con esta alineación, y no paramos de tocar ni de girar, por eso es el segundo EP que sacamos, porque nos faltó el tiempo, pero sí, es que todo se va reflejando en el disco. Nuestra vida de gira, de rock.



Entonces empezaron sin tener la idea del EP, pero ya dos o tres canciones las habían trabajado antes ¿no? Al menos “Ajolote” ya la había escuchado por ahí.

Alex: Ajá, “Ajolote” ya tiene más rato.

Jasmina: Sí, ya la teníamos.



Jorge: Básicamente creo que todo empezó a partir de Alex y de mí, los dos éramos semivecinos, cada uno andaba en su propia banda, y yo me iba así a su azotea a pasar el rato y tocar algunas cosas. Así empezamos con algunos covers, hasta de The Clash. Y ahí empezamos también a hacer canciones, pero todavía muy primitivas.

Alex: Hicimos una canción que se llamaba “Walking Like a Zombie” jajaja, ¿te acuerdas?

Jorge: Jajaja sí, fue de las primeras.

Alex: Sí, pero quién sabe dónde quedó.



Jorge: Se perdió en la nube.

Jasmina: Aunque la primera canción que se grabó fue “Eternamente resignado”, que viene en nuestro primer EP, pero igual en el segundo EP vienen canciones que ya tienen tres años o más.

Jorge: No sé, más bien fueron saliendo en el proceso.

Jasmina: Sí, pues más bien son canciones que las hemos tocado desde hace mucho y ahora ya por fin las grabamos.

Alex: Estas canciones ya existían, ya las tocábamos, y por fin las pudimos grabar. Fue un poco difícil, no la grabación sino los tiempos de grabación porque nos mudamos de estudio, entonces las baterías se grabaron en una parte y otras cosas en otros lados. Aparte fue análoga la grabación, en cinta de media pulgada, entonces también ese proceso de pasarlo a digital, la edición y demás fue complicado.

Jorge: Fue un híbrido.

Jasmina: Estuvo la mudanza.



Alex: Ajá, en eso de mudarnos perdimos un tiempo, luego hubo una gira por Estados Unidos, después por Puerto Rico, y en general fue que el año pasado estuvimos viajando mucho.



Jorge: Entre eso y las chambas de cada quien también.



Jasmina: Sí, pero también siempre fue un pendiente de nosotros, ya lograrlo y tenerlo ahí.



Este proyecto es de una naturaleza punk auténticamente, ¿cuáles dirían que fueron sus primeros acercamientos al género por su cuenta?

Jasmina: Pues sí, cada quien tiene su historia.

Alex: Tenemos gustos muy similares en el gusto del punk y de la música en general.



Jasmina: nos encontramos por la música.

Alex: Sí, por ahí fue. Yo vengo de una banda bien punk, y por ahí el George igual ¿no? Sus inicios con Guillotina también eran de distorsión absoluta.



Jorge: Ajá, amplis, horrible jajaja.

Alex: Jas no venía del mundo de la música, más bien del arte, pero tiene cosas bien agresivas visualmente, entonces también iba por ahí.

Jasmina: Sí, y pues yo crecí también con el punk rock alemán, que es bien agresivo jajaja.

Jorge: Aunque siendo honesto yo estuve también en una banda que se fue convirtiendo muy pop jajaja.

Alex: Sí, ya después.

La Gusana, sí, un poco.

Jorge: Exacto, La Gusana.

Jasmina: Pero en sus inicios era muy grunge ¿no?

Alex: El Superbee tiene buenas distorsiones y demás.

Jorge: El Correspondencia también es bueno, en general las experiencias fueron buenas.

Jasmina: ¿Y de Mau saben más o menos cómo fue?

Alex: Pues de Mau su familia es de melómanos, son amigos de la banda.

Jasmina: La familia trabaja en la música ¿no? Sus hermanos hacen varias cosas.

Alex: Ajá, y obviamente el Mau también, que ahorita se fue a vivir a Puebla. En realidad él ya tiene más ese tema de estudiar todo eso, y se rifa mucho.

Jasmina: Es mi baterista favorito, es muy bueno.



Alex: Sí, es súper bueno el Mau. Pero pues sí, es rabioso el wey, y borracho de vez en cuando jajaja.



Se me hizo bien chido que tú [Jasmina] me contactaras directo, sin manager ni prensa ni nada. Además esto de que sacaron el disco en cassette y que ustedes hacen sus propios videos. A lo punk, a lo DIY, a lo autogestivo.

Jasmina: Sí, hacemos todo nosotros. De la producción, al audio, al arte, a los videos, todo.

Alex: Sí, nosotros nos encargamos de todo.

Jasmina: La prensa, las giras, todo.

Alex: Aunque por ahí hay algunas agencias que a veces nos apoyan a veces, normalmente nosotros nos encargamos de movernos.

Y un poco sobre eso creo que siempre parece existir una barrera de crecimiento en actos de punk autogestivos, porque de alguna forma son parte de escenas muy reducidas, y salir de ahí puede terminar por ser complicado. En su caso veo que a pesar de ser una banda joven ya han pisado escenarios bien importantes y ya hay gente en muchos lados hablando de ustedes, ¿cómo lo han hecho en tan poco tiempo?

Alex: Yo creo que es porque somos muy pinches necios jajaja. Es de decir “tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir”.

Jorge: Como militar jajaja.

Jasmina: Jajajaja. Al contrario, creo.

Alex: Jajajaja sí, no tanto, pero al final sí es necesario un poco de disciplina.

Jasmina: Yo creo que viene de que giramos tanto, tocábamos cualquier cosa en cualquier lugar, en un boliche o en fiestas privadas o lo que sea, e hicimos muchos contactos, que nos ayudaron ya para cosas más grandes.

Alex: Sí, y también el tema de las horas de no hacer música es importante. Contestar correos, llevar redes sociales aunque las nuestras no son tan invasivas, y ese tipo de cosas que son necesarias y en las que debes estar muy activo. Hoy platicaba con Mau y me decía “vamos a sacar fechas, es necesario” y yo le decía que no, que ahorita estamos enfocados en esto de medios. Es estar activos en todos estos aspectos y actividades de la banda.

Jasmina: Y es que nos encanta tocar, siempre le damos al cien, no importa si llegaron dos personas o cientos, nos encanta.

Todos viniendo de contextos distintos, tanto personales pero también artísticos, ¿cómo fue llegar a este sonido de los Honey Rockets?

Alex: Creo que mucho tiene que ver con el George que yo siempre lo he dicho, es un experimentado músico, compositor y arreglista. Es un cabrón que tiene –perdón que te diga cabrón George jajaja– un oído privilegiado, sobre todo en el tema de cómo pueden sonar las cosas. A veces tenemos ya algo armado, y dice “no, creo que sonaría mejor así” y lo cambiamos y suena mejor. Creo que con ese tema de que somos medio melómanos y escuchamos mucha música, no nada más punk, muchísima música, y creo que llegamos a tener nuestro propio sonido. Lo que les decía, yo tengo un Precision Bass y un Rickenbacker, y personalmente uso el Precision porque tiene un sonido muy diferente. Grabo con tres líneas de bajo, tres preamplificadores, dos amplificadores y así, porque es el sonido que me gusta.

Jasmina: Nos gusta experimentar.



Alex: El George sí jala con su amplificador para arriba y para abajo.

Jasmina: Yo tengo ya siete teclados jajaja, porque me gusta experimentar con varios sonidos. El sonido como banda creo que lo encontramos en el ensayo, palomeando, básicamente.

El otro día en la fumadera con unos amigos empezamos a pensar en el debraye del riff y las posibilidades que existen de componerlos, y un wey decía que ya se habían agotado las posibilidades y que por eso ya no se hacían riffs buenos. Aunque creo que no es así porque la infinidad de opciones hacen imposible que se acaben, sí creo que el riff es ya un tesoro, igual y porque cada vez es más difícil prestarle atención a más de diez segundo de una canción. ¿Qué opinan?

Jorge: Sí, creo que tienes razón, la inmediatez lo ha hecho así. No sé si ahora ¿los jóvenes?

Jasmina: Jajajaja.

Jorge: Pues sí ¿no? Los jóvenes, no sé si ahora lleguen a sus casas como cuando nosotros llegábamos y poníamos el disco para escucharlo. Yo era de los que a primera escucha no los notaba tanto o no los asimilaba tanto, así que lo volvía a poner, y ya después si quizás terminabas poniéndole atención a algo. Siento que se perdió por esta cuestión de lo inmediato, de Spotify y Youtube.

Alex: Nosotros intentamos que nuestra música sea pegajosa. Nos pasa en el escenario y nos gusta que empecemos a tocar y la gente en chinga se empiece a prender, que se hagan un desmadre las tocadas. Creo que eso tiene que ver con el tema de los riffs.

Jasmina: Un riff que sea repetitivo, poderoso.

Alex: Ajá, repetitivo, sencillo, porque por ahí dicen que entre menos más. Normalmente nuestros ensayos empiezan con un pequeño jam entre nosotros, y de caca a lo mejor sale algo bueno que después terminamos grabando y se van quedando.

Jasmina: Para nosotros quizás no es tan importante encontrar un riff, es más la forma y la energía en que algo se siente para nosotros. Es más como si nos emociona a nosotros, nos lo quedamos.

Jorge: Yo por ejemplo sí siempre he sido guitarrista, y me gusta experimentar con melodías, es muy divertido, y es hasta terapéutico, que te salga algo. Porque aparte yo ni siquiera soy cantante jajaja, soy gritón, y en ese sentido pues sí ha sido para nosotros un encuentro afortunado de los cuatro lograr estar a gusto con nuestras rolas y con nuestros temas.

Jasmina: No se trata de un riff bonito, más bien que sea un riff pegajoso, violento jajaja.

Jorge: Ajá, que nos divierta, porque en vivo creo que somos una banda que divierte, no somos una banda payaso tampoco jajaja.



Jasmina: Jajaja, “banda payaso”.

Alex: Pero sí, esa es la idea, que la gente salga emocionada, y eso es lo que intentamos desde los ensayos, ahí andamos andamos brincando a veces, hay mucha energía en ellos, y eso buscamos plasmar también en vivo.

Sobre toda esta discusión del “rock está muerto” muchas veces he llegado a pensar que quizás el punk es su única membrana del todo viva. ¿Qué piensan?

Alex: Sí, yo creo que la industria musical mató, o intentó matar al rock, y con el pop o ahora con el reggaetón lo ha ido enterrando.

Jasmina: Creo que el rock se hizo underground, más underground.

Alex: Que es de donde salió.

Jasmina: Tuvo sus momentos de gloria, pero volvió a ser muy under.

Alex: Ajá, en los 60 o 70, hasta en los 80. Después apareció el hip hop y otros géneros y pues fue escondiéndose de nuevo. Yo creo que en Estados Unidos todavía hay más público, en México ya no mucho. En este disco tuvimos la fortuna de trabajar con Cintas, que es el sello con el que trabajamos este EP y quien distribuyó todo nuestro material en cassette. Ellos se dedican mucho a la distribución de bandas de rock, bandas distorsionadas, y tienen una selección bien perra. Me acuerdo que yo le escribí por un lado a uno de los dueños de Cintas y George por otro a otro de los dueños, y nos tardamos en entrar porque hay un proceso de selección y demás, pero ya cuando hicimos click, lo entendimos.

Jasmina: Y van creciendo mucho ahora.

Alex: Sí, creo que tienen a 120 artistas en su catálogo, pero van creciendo.



Jasmina: Y aparte empezaron hace poco ¿no? ¿Hace unos dos años?



Alex: No, yo creo que más, como unos cuatro. Pero sí, todo ese catálogo se dedica a la distorsión y al rock, entonces hemos convivido ahí con unas bandas que están en el medio como los Carrion Kids, las Pipas de la Paz, los Navaja, los Sex Sex Sex, etc. Bandas que están ahí, y que están haciendo resurgir un poco la distorsión, ver en los medios que se vuelve a hablar de esto es buenísimo.

Jasmina: Sí, es un label que está intentando apoyar a toda esa escena que se hizo underground.

Jorge: Sí, de alguna manera pasó a ser otra vez under el rock, en esos términos.

Por ahí vi el video de su sencillo más nuevo, “Mujer Violenta” y me pareció bien chido estéticamente, aparte lo dirigió Jasmina ¿no?

Jasmina: Gracias, sí, lo hice yo. Que chido que te gustó, aunque me hubiera encantado trabajar con esas bailarinas en la vida real jajaja. Sí, es un video de los 80, lo reedité, y la intención fue hacer algo muy hipnótico, que se repitiera mucho,y creo que sí funcionó.

Alex: Y también es muy irreverente, que creo ese también es un tema de la banda, que somos algo irreverentes, entonces hablas por un lado de una mujer violenta, y por el otro ves en VHS a unas chicas haciendo aerobics, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ella lo empató perfecto.

Yo creo que sí tiene mucho que ver, el punk es el ejercicio más eficaz de la Tierra. Y los aerobics pues también jajaja.

Jasmina: Jajaja a huevo, sí.

A propósito del nombre del EP, ¿alguna vez que hayan pasado algo bien asqueroso en un escenario?

Jorge: Pues yo la última que me acuerdo es la del baterista de los Vigilantes, el Rafa, que acabó de tocar y yo creo que ya estaba bien pedo y tiró la consola. Y creo que igual una vez Alex ya se andaba vomitando.

Jasmina: Sí, hay muchas.

Alex: Más que un tema de asco y náuseas, tiene que ver con todo el desmadre de una gira, de tocar. De tener que ir a Puebla y hacerte cuatro horas por el puto tráfico, llegas hecho mierda a hacer el soundcheck, no tienes donde quedarte más que ahí en el lugar, te echas unos tragos, ya cuando acabas de tocar estás a lo mejor bien pedo, te vas a dormir y al otro día lo mismo. Eso a lo mejor es a lo que nos referimos con el nombre.



Jasmina: Y también creo que tiene que ver con las letras de las canciones, porque hablamos de asco, de desamor, de exceso, eso es lo que expresamos, el asco.

Alex: Y al final es eso, el antiglamour del rock, que puede ser contrario a lo que se piensa. Dormir ahí cuatro en un cuarto con las patas apestosas o lo que sea. Es eso, todo lo que arrastra y no se ve. De repente vemos documentales de bandas viejas donde ya no se aguantan, se llevan de la chingada todos, entre grabaciones, salidas y demás, y pues sí es complicado, hemos hecho giras largas y a veces sí es de “ya estuvo” jajaja. 24 horas con las mismas personas, sí es mucho a veces.

Jorge: A mí me gusta dormir en sillones jajaja.



Alex: Jajaja yo no quepo, ese es el pedo.



¿Algo más que deseen agregar?

Jasmina: Pues como dijimos, somos una banda de tocar y tocar, entonces espero nos veamos por ahí en algún toquín, los esperamos.

Jorge: Sí, vayan a vernos, a nosotros y a las demás bandas que andan en esto que habemos varias, sobre todo en estos lugares y espacios donde crecen como hongos. Entonces pues ahí apoyen esa oferta, de repente se pueden encontrar buenas sorpresas también.



Jasmina: Vayan a las tocadas de punk, se pone chingón jajaja.



