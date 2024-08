Hablamos de física cuántica con Mark Jasen de Epica

Mark Jansen es un tipo inquieto. No solo es el guitarrista, letrista y compositor principal de Epica, también ha hecho música para películas, en 2010 fundó la banda de death metal sinfónico MaYaN y tiene una maestría en psicología. A parte de todo eso está obsesionado con las lecturas relacionadas con la física cuántica, el comportamiento humano, la historia y la biología.

Este músico holandés es una especie enciclopedia andante que se apasiona por las complicadas teorías que intentan darle sentido al universo. Eso se nota en la elaboradas canciones de Epica. Esas sinfonías metaleras llenas de coros y distorsión que han cautivado a miles de personas. El más reciente álbum de la banda es The Holographic Principle, un trabajo de 12 canciones lanzado el año pasado que lleva el sonido de Epica a un nuevo nivel, mucho más complejo y perfecto. Probablemente es el mejor disco de la banda hasta ahora.

Una de las cosas más que más llaman la atención de este álbum es su temática. La cual es bastante complicada de explicar y puede ser un poco angustiante. Pero para resumir la cosa, este trata acerca de la posibilidad de que nuestro universo solo es una ilusión y un holograma de otra realidad que no podemos palpar o comprender. Algo así como el mito de la caverna de Platón o como Matrix.

Hablamos con Jansen y le pedimos que nos explique un poco más de que se trata esta compleja teoría y de paso le preguntamos por sus motivaciones para hacer música y sus estudios psicológicos.

Por favor explícame un poco el concepto detrás de The Holographic Principle.

La física cuántica nos muestra que cuando observas un pequeña partícula se comporta de forma distinta a cuando no la observas. Así que cuando nuestra consciencia ve al mundo que nos rodea, vemos las cosas de forma normal, pero si no estamos mirando todo es distinto. Si piensas en eso, estamos viviendo como en la película Matrix. O sea nuestra consciencia moldea el universo, lo cual tiene sentido si nos basamos en estas pruebas de la física cuántica. Ponte a pensar que la inteligencia artificial cada vez es más sofisticada, lo mismo pasa con la tecnología 3D. Ahora te puedes poner unas gafas y ver un mundo digital que es muy avanzado. En 30 o 40 años, cuando la tecnología sea todavía mejor, podrás ponerte una máscara y encontrarte en un mundo igual de real al universo en el que vivimos. En ese momento nos daremos cuenta que si esa simulación es tan real, entonces nuestro universo también es una simulación..

Creo que acabo de entrar en crisis

Jajaja. Cuando descubrí esta posibilidad también entré en crisis. Pero ahora lo he analizado más y lo relacioné con todas las preguntas que tenía de nuestro universo. Se supone que vivimos en un planeta que se mueve a toda velocidad en un universo que no tiene fin. Eso es angustiante, pero pensar en la posibilidad que estamos en un mundo como el de Matrix me reconforta.

Si todo es un holograma ¿cómo entiendes tu música? ¿Es también un holograma o es la única forma de sentir que algo es real?

Creo que cualquier emoción que sientes es lo que realmente estás sintiendo. Así todo sea una ilusión. Cuando escucho música hermosa y me pongo feliz, siento que ese es el propósito de la vida.

¿Cuál es el propósito que buscas cuando haces música?

Mi propósito es sentirme bien. Cuando estoy estresado hago música. Es genial tener esa posibilidad porque logra que mi ánimo cambie. En eso pienso cuando compongo y eso es lo más hermoso de estar en una banda.

¿Alguna vez aplicas tus conocimientos psicológicos en ti mismo?

No, la música es mi terapia. Cuando me siento mal hago música. No uso mis estudios conmigo mismo porque creo que los estudios no tienen sentido.

¿Analizas a tus compañeros de banda?

Con el resto de la banda no hablamos mucho de psicología pero tenemos un chiste interno. Siempre les digo que si esto fracasa el único capaz de conseguir un trabajo real soy yo.

¿Cuál es la diferencia entre hacer música para Epica y para películas?

Es como el día y la noche. Con Epica puedo hacer lo que quiera, pero para una película tienes que hacer lo que te dicen. Yo amo la libertad y me gustaría volver a hacer música para películas pero solo si es una gran película, un gran reto que traiga nuevas experiencias.

¿Algún tema en particular?

Me encantaría hacer música para un película tipo Gladiador. Algo histórico o algo de acción.

