Redescubriendo la trilogía: una charla con Moderat

La década del 2000 trajo consigo toda una oleada de experimentación aplicada a la música electrónica, retomando la senda que figuras como Aphex Twin, Autechre o Boards of Canada habían recorrido años atrás. Sellos como Border Community y BPitch Control entraron en escena, dejándole claro al mundo electrónico que se puede producir música inteligente y emocional al mismo tiempo.

Dentro de esta camada de exploradores sonoros, los nombres de Gernot Bronsert y Sebastian Szary, mejor conocidos como Modeselektor, junto a Sascha Ring, o simplemente Apparat, darían lugar a una de las propuestas sonoras y audiovisuales más innovadoras del circuito electrónico contemporáneo. Bautizado Moderat y fundado en 2002, el proyecto integrado por este trío de alemanes rápidamente elevó los estándares auditivos para convertirse en referentes y generar culto: su capacidad de entrelazar breaks, destellos de electro o tintes IDM al son de la emotividad impartida por las vocales de Apparat, conjugado además con las increíbles visuales a cargo del colectivo Pfadfinderei, han hecho tanto de las producciones, como del acto en vivo del proyecto, una de las puestas en escena más fascinantes e iluminadoras de los últimos tiempos.

Redescubriendo un amor inesperado hacia el pop y su estructura, hace un par de meses Moderat presentó su tercer álbum en conjunto, titulado III. Lo que parece ser la clausura del círculo iniciado por sus dos trabajos en largo previos – en 2009 y II en 2013–, nos muestra la faceta más accesible del grupo, con la consolidación de Ring como un excelso vocalista, lo suficientemente versátil como para manejar cortes personales e íntimos, al igual que ritmos más agrestes y enfocados al club.

Con motivo de la primera presentación del portentoso trío en el país, tuvimos la oportunidad de conversar con Gernot Bronsert por teléfono acerca de las historias y pormenores detrás del que, aparentemente, parece ser el trabajo conclusivo de este proyecto de ensueño.

Cuando Moderat publicó II, muchos medios y mucho público los aclamaron por el cambio que estaban escuchando, pero también muchos seguidores los criticaron por eso mismo. ¿Les está pasando lo mismo con III? ¿Cómo ha sido la recepción de este nuevo trabajo?

Uno nunca va a poder hacer feliz a todo el mundo. Cuando empezamos a producir como Moderat, empezamos sonando a música hecha por Moderat y Apparat, y ya en el segundo álbum empezamos a hacer música más como una banda y no como dos proyectos unidos. Pienso diferente a lo que planteas en tu pregunta, pienso que la retroalimentación que obtuvimos del segundo álbum fue abrumadora, e igual está pasando con este. Sin duda nuestro primer trabajo fue algo mucho más electrónico, mucho más enfocado en el club, en esa escena. Y pasamos de eso a tocar en venues gigantescos por toda Europa. Eso hace parte de los beneficios del mainstream, supongo…

Es muy cierto eso que dices: en los anteriores trabajos es muchísimo más visible la tensión entre dos sonidos. Sin embargo en este tercer álbum se identifica una coalición sonora limpia, que yo creo que es la clave del sonido de III. ¿Piensas que esta vez los tres encontraron más puntos en común musicalmente hablando?

No lo sé, creo que fue muy difícil hacer este último álbum. El éxito con el pasado fue muy grande y nos generó mucha presión a la hora de sentarnos en el estudio. Pero a pesar de eso ninguno se sintió realmente satisfecho con el segundo álbum. Obviamente tuvimos canciones muy buenas como «Bad Kingdom», pero hubo algo que no nos gustó del todo.

Por eso queríamos hacer algo nuevo, para finalizar la idea que seguíamos manteniendo en la cabeza acerca de ese segundo álbum, de cómo debería sonar Moderat en verdad, lo sentíamos como una gran misión. Para este tercer álbum fue… ok, esperen un momento, tengo a mi pequeña Sonia que no entiende que estoy en medio de una llamada telefónica. Decía que este álbum era la tercera parte del experimento Moderat. Nos gusta pensar en estos tres álbumes como una trilogía: el artwork es similar, el concepto, y siempre tuvimos esa idea de cerrar el círculo. Con III lo hicimos y ahora andamos de tour, que hasta ahora ha estado increíble; la experiencia ha sido abrumadora, no esperábamos viajar por todo el mundo y conocer toda la gente que hemos conocido… es increíble ver cómo hemos progresado con nuestra música, los tres estamos muy sorprendidos de cómo se han dado las cosas.

Vamos a estar en tour hasta el final del otro año y luego de esto cada uno se retirará hacia sus propios proyectos: habrá un nuevo álbum de Modeselektor el próximo año y también uno de Apparat, así que nos enfocaremos en eso para distanciarnos un poco. Es probable que este sea el único chance que Moderat tenga de presentarse en vivo en Colombia.

Eso sería terrible… ¿Pero al hablar de «cerrar la trilogía» te estás refiriendo al fin definitivo de Moderat? ¿Habrá más cosas después, o esto será todo?

Aún no lo sabemos, para serte honesto. No queremos decir que este sea el último álbum y que la trilogía se cerró, pero no podemos decirte con exactitud qué pasará. Moderat nunca fue un proyecto planeado, así que tendremos que ver.

No nos queda sino esperar. Devolviéndonos a III, ¿En qué parte del día fue grabada la mayoría del álbum? ¿Decidieron grabar durante el día o durante la noche? Lo preguntamos porque la mayoría del sonido de III suena reflexivo e incluso épico, hace pensar en un trabajo de grabación nocturno. ¿Fue así, o es algo en lo que ni siquiera se fijan?

Es algo que nos importaba antes, pero ya no. Hace unos años era muy importante para nosotros saber el momento del día en que debíamos hacer música. Por ejemplo, hay artistas que solo pueden escribir de noche, pero ya escucharon la voz de esta pequeñita por el teléfono… yo tengo hijos, Szary tiene hijos y Sascha empezó a tener una familia hace poco; eso hizo que el álbum se grabara en un 90% durante el día. Así que para este álbum no nos importó en absoluto la hora del día. Sin embargo, está claro que la música de III fue creada para ser escuchada en la oscuridad.

Con Szary nos conocemos desde la primaria, somos como hermanos y ni siquiera tenemos que hacer lluvia de ideas o incluso hablar cuando vamos al estudio. Con Sascha es mucho más complicado, porque él trae su mundo a colisionar con nuestro mundo para que entre todos creemos algo que nos guste a todos.

Eso se siente, totalmente. Nos gustaría saber también, ¿qué tanto influyó el accidente de Sascha durante la producción del álbum?

El accidente influenció totalmente el proceso de creación del álbum, sin duda. A Sascha le cambió la vida después del accidente. A veces en la vida necesitas algo más grande que un amigo diciéndote que no estás en el camino correcto. A veces necesitas un accidente de motocicleta que te ponga a pensar en perspectiva. Sascha cambió su vida totalmente durante su estadía en el hospital: la vida le puso una pausa para que repensara todo de nuevo.

Nuestra vida en Modeselektor con Szary siempre ha estado rodeada de familia: Szary tuvo hijos desde casi el comienzo de nuestra carrera, también tenemos mucha gente afiliada a nuestras empresas, estamos rodeados de amigos… siempre tenemos gente alrededor nuestro. El caso de Sascha es diferente, él siempre ha sido una persona muy solitaria y nunca ha sido muy sociable. Y cuando tuvo el accidente, creo que nuestro amigo pensó que hay más en la vida que él mismo, porque todos estuvimos muy pendientes de él. Creo que en general el accidente cambió mucho a la banda… es una buena pregunta, de hecho.

En una entrevista que les hicieron, Sascha afirmó que componer las letras se complicaba con el paso del tiempo, debido a que cada vez era más difícil buscar un terreno común entre los tres, algo que les pareciera interesante a todos. En el caso de III, cuál fue ese hilo que los unió a los tres como base para componer este trabajo?

Sascha fue el que más se ocupó componiendo las letras, porque esta fue la primera vez que lo vocal primó, y él estuvo muy dispuesto a cantar esta vez. Pienso que siempre tenemos un terreno en común que es el sonido, la manera en la que queremos sonar, eso es muy importante. Y es algo que no hablamos mucho, solo fluye naturalmente: sin planear nada vamos al estudio, hacemos un sonido que nunca habíamos escuchado, y muchas veces así nace una canción.

La química que tienen los tres es innegable. ¿En este punto de su vida se sienten más cómodos con el equipo que conforman al ser Moderat? ¿Cuando vuelven a ser Modeselektor extrañan algo de Sascha?

Pienso que no extrañamos nada de Sascha y al mismo tiempo extrañamos todo de él. Nuestro amigo es el que cede y exige cuando nos sentamos en el estudio, así que cuando producimos como Modeselektor el proceso es diferente, es más fácil. Con Szary nos conocemos desde la primaria, somos como hermanos y ni siquiera tenemos que hacer lluvia de ideas o incluso hablar cuando vamos al estudio. Con Sascha es mucho más complicado, porque él trae su mundo a colisionar con el nuestro para que entre todos creemos algo que nos guste a todos.

Esa es una de las razones por las que queremos, después de esto, abrirnos a nuestros proyectos, respirar nuestro aire. Cuando empezamos Moderat fue por eso mismo, no queríamos permanecer en un solo lugar que nos terminara aburriendo, ni tampoco quedarnos solo como artistas electrónicos: queríamos hacer música con amigos. Nunca se trató de ser una banda de rock o pop, y no sé lo que seamos en este momento, pero de eso no se trataba.

De hecho, ahora que lo pienso, la mayor motivación para crear Moderat fue que queríamos salir de tour, y en eso estamos. Luego nos apartaremos mucho del proyecto, de hecho el nuevo álbum de Modeselektor va a contrastar con el de Moderat de una manera inimaginable. Así deben ser las cosas: yo necesito hacer algo por mi lado con Szary y estoy seguro de que Sascha necesita hacer sus propias cosas como Apparat. Moderat es algo muy intenso, y se ha vuelto algo muy grande: los shows, la producción de todo lo que hacemos y de cómo nos presentamos… todo siempre es gigante, y nos pone bajo presiones muy altas. Por eso queremos en este punto hacer nuestras propias cosas.

Totalmente entendible. Incluso pensando en el formato de presentaciones entre un proyecto y otro debe ser muy diferente: el horario en el que tocan como Moderat comparado con el de Modeselektor, los sitios en los que tocan, el público…

Tienes razón, Modeselektor es una banda para cerrar festivales, Moderat no lo es.

Bueno, independiente del horario que tengan en el Sónar, esperamos disfrutar mucho de su show. ¡Gracias por la entrevista!

¡Muchas gracias por la entrevista! Esperamos estar un par de días en Bogotá, ¡así que allá nos veremos!