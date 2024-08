Tenemos mucho más por explorar: Una charla con Novalima

Vieron el letrero, como un oasis, sobre la carretera-espejismo que ascendía sobre sus ojos, como una serpiente enrollada en los cerros, donde nace la favela. Premonición más que simple información geográfica. Novalima, en grandes letras blancas, sobre el verde reflector. Novalima. Habían entrado a Minas Gerais, pero también habían avanzado un paso más hacia el futuro. Procedencia y destino. Novalima. Novedad y raíz. Nova, Novus, Nueva. Un nuevo horizonte para resignificarse. Bajaron del auto e hicieron la fotografía al lado del letrero, y el futuro es ahora.

Es la fusión perfecta de la electrónica, el global beat y la música de Perú. Conceptos como el Grammy Latino, la eufonía moderna, la colectividad, el mapa musical internacional, la creatividad y la ecléctica escena subterránea son sinónimos de esta banda peruana fundada en Lima en 2001. Novalima se adentra en las raíces africanas de la música afroperuana y las renueva, con influencias de estilos tan variados como el reggae, el dub, la salsa, el hip-hop, el afrobeat y el son cubano.

Hoy Novalima está celebrando quince años de carrera musical con un nuevo disco y una gira internacional. Se trata de Ch’usay, con el que recorrerán parte de Europa y Estados Unidos.

Charlé para Noisey en Español con Novalima, al respecto de este disco, su gira y en general su carrera artística.

NOISEY: ¿Cómo se juntan diferentes músicos peruanos, que trabajan en diferentes ciudades como Hong Kong, Londres, Barcelona y Lima, para formar el Colectivo Musical Novalima?

Novalima: Nosotros los productores veníamos de haber formado varias bandas de rock cuando vivíamos en Perú. Una vez que cada uno emprendió viajes fuera, para seguir con los estudios, seguimos haciendo música, cada uno por su lado, y con nuevas influencias, donde todos empezamos a experimentar con lo electrónico, básicamente reemplazado la batería (lo mas difícil de grabar) por beats. Al año contábamos con temas como para sacar un disco de estudio, y fue así que emprendimos este nuevo proyecto experimental, con el único fin de seguir haciendo música juntos aunque la distancia fuera una barrera.

Nova es una estrella que aumenta enormemente su brillo de forma súbita, y después palidece, pero puede continuar existiendo durante mucho tiempo. ¿A qué se debe el nombre y el concepto de la banda?

El nombre surgió luego de varias propuestas, y básicamente queríamos mostrar la nueva música que se venia haciendo desde la ciudad de Lima, así que juntamos ambas palabras (Nova provenido del latín novus al portugués antiguo nova que quiere decir “nueva”) “Novalima” ¡y le pusimos nombre propio al proyecto! El nombre también corresponde a una ciudad en Brasil, pero en palabras separadas: Nova Lima.

¿”Música afroperuana” o “música electrónica”, cómo definirían su sonido?

Es la nueva música afroperuana. En realidad, la electrónica se puede interpretar de muchas maneras. En nuestro caso, la usamos como un instrumento más, donde básicamente reemplazamos la clásica batería acústica por beats electrónicos, que tuvimos que armar de cero, ya que muchos de los ritmos afroperuanos son en tripletes y fue un reto descifrarlos y armarlos en las plataformas que usábamos en esos tiempos. Casi todas las cuadraturas venían en 4/4, ¡el triplete no se había contemplado aun!

Foto: Yayo López

Leí que Novalima ha creado un “movimiento inspirador y revolucionario en la escena musical. Cerrando la brecha entre la corriente principal y la minoría de la comunidad afroperuana, que viene luchando contra la discriminación y la disolución cultural, generación tras generación”. ¿Cómo ha sido esa gran labor?

Ha sido un camino con muchas sorpresas y satisfacciones. Definitivamente hemos podido aportar mucho y con mucho orgullo en la escena musical peruana, no solo en el genero afro sino también en general, como inspiración de nuevas bandas que han salido a buscar oportunidades en el extranjero. El hecho de haber podido grabar con los músicos más representativos del genero afroperuano, e incluso con algunos que ya no nos acompañan en vida, ha sido muy alentador, retador y motivante. Por otro lado, hemos logrado acercar nuevamente a generaciones jóvenes a esta cultura que estuvo mucho tiempo en su estado tradicional, lo cual la encasilló por mucho tiempo y dejó de ser atractiva a las nuevas generaciones. Aún queda mucho por hacer con la música del Perú y no solo en el genero afro, ¡tenemos mucho más por explorar!

¿Qué representó musical y emocionalmente para ustedes Planetario (Wonderheel Recordings, 2015)?

Fue un momento en el que anduvimos de gira por muchos países (2013-2015) y logramos plasmar muchas inspiraciones de lugares y amigos que conocimos en los tracks del álbum, así como ritmos e instrumentaciones experimentales que concebimos durante los viajes, de ahí el nombre del álbum. Para este disco logramos varias colaboraciones de músicos amigos de varias partes del planeta también. Fue un paso más en la evolución del sonido de Novalima, tanto en creación, como en mezcla final, ya que habían pasado mas de diez anos desde la creación del proyecto, y no habíamos parado por un instante de crear música y seguir saliendo de gira. Creo que marcó el fin de una etapa para Novalima, en el sentido de investigar nuevamente y renovar sonidos para lo que nos depararía el futuro con Ch’usay.

¿Cómo fue ser parte del OST de Machete (2010) de Robert Rodríguez?

¡Una grata sorpresa! Nunca nos imaginamos ser parte de la selección musical para un filme de Robert Rodriguez, un tanto propicia en cuanto al entorno y la trama de la misma, que sarcásticamente pone en evidencia la realidad que viven los hispanos (mexicanos en este caso) en los EEUU, contado con mucho humor negro y para un mercado muy especifico allá. De hecho, una gran puerta para la difusión del track, ¡pero no sé cuánta gente sepa que es peruano! [Risas].

¿Qué es lo que Milagros Guerrero aporta a Novalima?

Sin duda Milagros aporta lo mejor de su talento artístico con Novalima. Ella viene trabajando en el proyecto desde casi sus inicios. Con ella grabamos muchos temas de todos los discos desde Afro. Su voz nos cautivó desde un inicio y siempre ha sido parte esencial de los músicos de sesión de Novalima así como la banda en vivo, donde su espectacular dominio de escena y conexión inmediata con el público enciende las pistas de baile de cada escenario en donde tocamos.

Ch’usay es su nueva producción discográfica, cuyo título proviene del quechua: “viaje”, la lengua de los incas. ¿Qué nos pueden decir de este álbum?

El titulo nace tratando de describir la esencia y concepto del álbum. En esta ocasión, Novalima se inspira en viajes dentro del Perú, investigando sonidos de la montaña, así como de la selva. Es por eso que quisimos romper con lo usual, utilizando el idioma Quechua, y otras sorpresas que verán en el lanzamiento conjuntamente con ritmos y sonidos de los Andes y La Selva. Siempre con el objetivo de explorar algo nuevo y mas allá de la musicalidad negra del Perú, sin abandonarlas, nuevamente viajando a raíces más antiguas (Andes) y modernas (cumbia) de la música en el Perú para re-descubrir sonidos y reinventar el sonido propio. Este viaje continuará mas allá del lanzamiento (8 tracks) ya que quedan unos temas que iremos lanzando durante este año, como parte de Ch’usay.

¿Cómo es ser editados por Wonderwheel Recordings, el también sello discográfico de Sorceress, Ghalia, The Pimps Of Joytime y Brooklyn Gypsies?

Tenemos una gran amistad de muchos años con Nico Simone a.k.a. Nickodemus ––productor, DJ y dueño del sello de Brooklyn. Por el año 2012, durante el lanzamiento de Karimba, que salió con el sello ESL Music (de Thievery Corporation) , estábamos trabajando en el disco de remezclas del Karimba, conjuntamente con Rob Garza (Thievery Corp) y Nico, quienes se pusieron de acuerdo en lanzar el Karimba Diabolic Remixes a través de Wonderwheel, y esta fue nuestra primera aventura con el sello y con muy buenos resultados. Desde entonces hemos seguido en el sello y ha crecido mucho en artistas. Hemos lanzado el Planetario, ademas de 3 EPs de remixes de Planetario, re-editado Afro, Karimba y Coba en una serie limitada de vinilos de colores por nuestro 15 aniversario, y en unos días Ch’usay. Wonderwheel llega a muchos públicos que gustan y buscan este tipo de música. Como plataforma de distribución logran una muy buena difusión en Europa y en EEUU. También impulsado siempre por Nickodemus, en sus Dj Sets y donde pasa casi 300 días del año tocando por todo el mundo. De los que formamos parte del sello, compartimos muchas similitudes en cuanto a los géneros, el tipo de música, raíces, propuesta, bastante afinidad y por supuesto, amistad. Formamos parte de una escena underground ecléctica, si se quiere llamar, de música contemporánea y de vanguardia, de todos los rincones el mundo que poco a poco va creciendo y conquistando mas adeptos.

¿Además de su nuevo disco, qué manera celebrarán sus quince años de carrera musical?

Lo venimos celebrando desde el 2018, con giras internacionales por Europa, EEUU y Latinoamérica. Así como con la edición en vinilo a color de tres de nuestros discos clásicos: Afro, Coba y Karimba.

Háblenme con exhaustivo detalle del su nuevo sencillo “El regalo”, ya disponible en todas las plataformas digitales.

“El regalo” es el segundo single de nuestro disco Ch’usay. El regalo que nos ha dado esta vida es la música y la oportunidad que nos brinda al permitirnos viajar por el mundo a conocer ciudades y gente increíble. Es un estilo de vida duro, pero de mucha retribución emocional.

¿Qué estaba leyendo Novalima en el estudio de grabación cuando estaban haciendo Ch’usay?

La biografía de Keith Richards y el especial de Mojo sobre David Bowie.

