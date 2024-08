Objekt: La ingeniería del detalle

Al otro lado de la pantalla está parloteando sin pausa Timothy Jose Hertz desde Berlín. Es jueves 26 de julio, y mientras dan las 5 de la tarde, el estilizado DJ y productor británico cuenta que está haciendo un calor brutal, casi 35 grados centígrados en uno de los días más calientes del año en la capital alemana.

Al fondo se ve parte de su casa. En una esquina está un mueble negro tipo Ikea en donde reposan cientos de discos. Al costado derecho se encuentra una mesa donde tiene dos tornamesas, un Allen & Heath 92 y un poco más arriba unos monitores KRK. TJ acaba de llegar de tocar en Tbilisi y Turquía, y se prepara para cerrar uno de los escenarios principales de la edición 2018 del festival Dekmantel. En unas horas se volverá a montar en un avión hacia Moscú para una doble fecha el mismo día en Propaganda y el Present Perfect Festival.

Es innegable: Hertz está en un momento altísimo de su carrera. El que prensó en PAN, Hessle Audio, y ha hecho de su sello homónimo una referencia casi de culto, ahora se encuentra preparando un trabajo que, según él, será una antípoda en relación a sus últimos cortes. Dice que es bastante probable que por fin, el próximo año, visite Colombia y otros países latinoamericanos. Por lo pronto, aquí está, por primera vez en español, el versátil TJ Hertz aka Objekt.

¿Todo bien?

Está haciendo mucho calor.

¿Quieres comenzar ya?

Hagámoslo.

Hace poco vi un post de Instagram muy emotivo de Call Super en donde contaba cómo ustedes dos comenzaron en esto hace ocho años. Me gustaría que me contaras con más detalle cómo fueron esos primeros días en Berlín, ¿fue como ese cliché de la búsqueda de un sueño?

Sí y no. Él se había mudado a Berlín esencialmente por la música. Yo me mudé a Berlín en primer lugar por un trabajo en Native Instruments, pero también porque sabía que aquí estaban pasando muchas cosas con respecto al tipo de música que me gustaba. Supongo que ambos estábamos aquí para perseguir un sueño en diferentes grados, aunque ciertamente en esos años no esperaba que todo llegara tan lejos.

Salíamos mucho juntos, vimos tocar a mucha gente, desarrollando muchas opiniones en paralelo el uno con el otro. Esos años, definitivamente, fueron bastante formativos para lo que después vendría.

https://open.spotify.com/embed/album/5BzpwdX5ow6qAXrOCJKd4Z

Es una locura ver los niveles que la industria ha alcanzado por estos días. ¿Hay hoy cosas de tu trabajo que te decepcionen terriblemente?



Siento que tomo medidas para tratar de evitar los aspectos de la industria que me decepcionan, así que no hay mucho que pueda responder aquí específicamente…

¿A qué tipo de medidas te refieres?

Oh, pues, por ejemplo, soy bastante selectivo con las presentaciones como DJ, soy selectivo con los sellos en los que saco música, con los amigos que hago y las personas con las que salgo. Filtrar definitivamente te ayuda a sentir que las personas con las que te relacionas con mayor frecuencia están más o menos en esto por las mismas razones que tú, o al menos que tienen una visión del mundo similar a la mía.

Si estuviera tocando regularmente en shows mucho más grandes sería más fácil desvincularme un poco de la escena, de los promotores más pequeños y las personas que son realmente apasionadas por esto. Obviamente hay mucho dinero por hacer en la música electrónica y creo que cuanto más subes en la escalera, más te alejas de la razón por la que empezaste a hacerlo en primer lugar.

Sin embargo estás tocando bastante. Cuando estás saturado e inmerso en ese vórtex que es salir de gira por meses, ¿cuál es tu salida, tu escape o quizá, cuál es tu fórmula para mantener el equilibrio?

Todavía no lo he resuelto (risas).

Entonces, ¿aún la sufres mucho?

Mi agenda ni siquiera es tan extrema en comparación con la de muchos DJs que viajan. Generalmente me tomo al menos un fin de semana de cada mes y normalmente hago dos shows por semana, no suelo hacer tres o cuatro como otros artistas. Aún así, eso no me deja una gran cantidad de tiempo para tener una vida hogareña, una vida social, tiempo en el estudio o cualquier otra cosa así que, no sé, es un asunto constante y es un problema sin resolver. Ahora, organizarse ayuda, no beber demasiado ayuda, intentar mantenerse saludable y aprovechar al máximo el tiempo libre que sí tienes ayuda; pero, de nuevo: hay que ser selectivo, esto significa que el tiempo que pases viajando, tocando y trabajando valdrá la pena, y terminarás sintiéndote renovado y recompensado, en lugar de cansado y harto de todo.

Foto: Kasia Zacharko.

¿Cómo fue la transición de dejar tu trabajo en Native Instruments para dedicarte por completo a tu vida como artista? Para muchos es como un gran salto hacia el vacío…

Fue muy gradual y muy orgánica. Trabajaba tiempo completo mientras vivía en Berlín hace 9 años y luego, aproximadamente después de que salió mi primer disco en 2012, comencé a hacer más shows en el extranjero y reduje mi trabajo a tres días y medio a la semana. Un tiempo después me tomé un año y medio sabático no remunerado para escribir mi primer álbum, así que ya estaba haciendo música a tiempo completo. Luego volví al trabajo haciendo dos días y medio a la semana y luego, unos dos años después, me di cuenta de que estaba intentando abarcar demasiado y era imposible dedicarme a la música y al trabajo a la vez. Realmente me encantaba el trabajo y realmente me encantaba perseguir la música profesionalmente, pero tuve que hacer una elección y decidí que prefería hacer música. Tomé un año sabático y fue al final de ese sabático que decidí renunciar.

Esperé tanto como pude antes de irme porque realmente disfrutaba el trabajo, lo encontraba estimulante, ejercitaba una parte de mi cerebro que no estaba siendo ejercitada en la creación musical, así que definitivamente estaba haciendo cosas que eran un poco mentalmente desgastantes de una manera muy diferente y realmente lo apreciaba. También me gustaba el hecho de que no tenía que depender de un ingreso fijo de la música, lo que significaba que podía hacer tantos conciertos como quisiera, así que en ese sentido me siento muy feliz de haberme quedado tanto tiempo como lo hice porque me dio mucha libertad para hacer las cosas de la música a mi manera, aunque a costa de no tener mucho tiempo.

¿Te preocupas por investigar sobre las culturas musicales que visitas? ¿Tienes una forma especial de acercarte a las escenas o los productores de los países que visitas?

Siempre encuentro que lo más interesante es simplemente hablar con las personas que me llevan y con las personas que conozco allí, aprendes más de lo que puedes aprender en Internet, y muchas veces lo que puedes leer en línea es fácilmente superado por lo que te enseñan allí y las personas con las que tienes conversaciones en estos lugares.

También siento que necesitas encontrar el equilibrio entre tocar para satisfacer a una multitud, que puede tener diferentes expectativas musicales porque son de otra parte del mundo, y seguir ofreciendo lo que te caracteriza. No siempre tiene sentido que los músicos que van de gira se adapten 100% a las ciudades y países a los que viajan porque más valdría dejárselo a los músicos locales y, por lo general, han sido contratados por el tipo de música por la que ya son conocidos.

Tengo mucha curiosidad acerca de si en el pasado o tal vez hoy en día estás interesado en algo de música latinoamericana en cualquier nivel…

Soy completamente omnívoro en lo que respecta a la música, desenterraré y tocaré lo que sea, pero en escenas específicas de América Latina realmente no he profundizado tanto. Cosas como NAAFI, por ejemplo, están en mi radar, pero no diría que busco particularmente ese tipo de música.

¿Hasta qué punto has dominado tu técnica como DJ? Te pregunto esto porque me gustaría saber si eres de los que necesitan estar en constante evolución, siempre probando cosas nuevas…

Esta es una historia continua, ya sabes, estoy aprendiendo cosas todo el tiempo. No sé si exista ese momento en el que aprendes todo lo que necesitas saber. Siento que llegué a un punto hace ya unos tres años, en el que tenía la confianza técnica en lo que estaba haciendo y en mi capacidad para ofrecer un set sólido en el que generalmente no cometiera muchos errores. Pero más allá de eso estoy intentando cosas nuevas con frecuencia con diversos grados de éxito, como hacer un poco de scratching aquí y allá; en estos días estoy haciendo bastantes mezclas a tres y cuatro decks… o haciéndolas polirítmicas. Más que cualquier otra cosa, mi propio interés me permite desafiarme a mí mismo para hacer algo nuevo.

Después del hit masivo que fue “Theme From Q”, recuerdo que posteaste algo chistoso en Facebook que decía como “nunca pensé que un track mío iba a ser top en Ibiza, creo que mi próximo EP tendrá que ser lo más raro o experimental que haya hecho”. ¿Cómo va eso? ¿Cuándo llega el Objekt #5? ¿O tienes alguna idea o concepto en desarrollo para el próximo álbum?

(Risas) Estoy trabajando en algo en este momento y no tomará mucho tiempo en ver la luz. No puedo decir mucho ahora, pero será raro… muy raro (risas).

No quiero involucrarme mucho en las áreas técnicas de la producción porque ya has hablado de eso toneladas en otras entrevistas, pero tengo una curiosidad: ¿algún hardware nuevo, máquina o complemento te ha hecho volar la cabeza recientemente, algo que hayas considerado realmente disruptivo en el mercado?



¿Disruptivo? Dios… ojalá pudiera responder a eso. Realmente no se me viene a la mente nada, pero ciertamente eso no significa que no haya habido nada. Desde que dejé Native Instruments no estoy a la vanguardia de lo que sucede en el mundo de la tecnología musical, así que realmente no sé qué es lo último que ha estado causando sensación. Han habido algunas máquinas que he estado usando y disfrutando, pero en términos de nuevos desarrollos realmente importantes que todo el mundo tiene que conocer, no sé … tengo que pensarlo y hacerte saber si se me ocurre algo.

Aún no has caído en el agujero negro de los modulares, ¿verdad?

No, no. He estado pensando en ello, más o menos, de vez en cuando, si realmente involucrarme, pero ya hay suficiente gente jugando con modulares, creo. Paso demasiado tiempo siendo muy cuidadoso con mi proceso de producción como para agregar un elemento adicional que simplemente… No sé, siento que muchas personas haciendo música con modulares pasan días, días y días sentados haciendo patches una y otra vez, sin tener música para mostrar como resultado, así que no estoy seguro de si esa sería la dirección correcta para mí.

Terminemos con un Q&A de respuestas rápidas.

Vamos.

Ok. La cabina del DJ, ¿con o sin gente bailando detrás de ti?

Sin.

Un nuevo productor favorito.

Oh Dios. Umm… LOFT.

Un club íntimo para menos de 300 personas.

OHM, en Berlín.

Supongo que el de Stingray estuvo muy cerca, pero un B2B soñado…

Bueno, voy a tocar con Lena Willikens en Unsound y creo que será muy divertido. Nunca lo hemos hecho.

¿De qué artista envidias sus habilidades como DJ?

Cuando escucho sets de Powder pienso como, “ojalá pudiera ser tan consistente con el flujo de energía a través de uno de mis sets”.

La mejor tienda para hacer diggin’ digital…

Creo que Technique.

Un festival de alta curaduría.

Uno interesante en el que toqué recientemente fue el Golden Plains Festival en Australia.

¿Qué es lo que más odias de Call Super?

(Risas) Voy a pensarlo muy bien y te envío una respuesta porque esta es una importante.

¿Qué canción sonaría en tu funeral?

Tal vez se me ocurra algo a medida que avance en la vida, pero por ahora preferiría dejar que mis amigos la elijan. A la final serán ellos quienes tendrán que escucharla después de todo.

***

Una semana después, TJ me envió un correo haciéndome saber que le daban muchos celos de que Call Super dibujara caballos mejor que él.