Para nuestro nuevo disco nos vaciamos de un modo brutal: Porter

Si en su momento Moctezuma representó al rock mexicano, el disco que estamos a punto de lanzar hará lo propio con la música rock de vanguardia a nivel internacional, definitivamente”. Víctor Valverde y Fernando De la Huerta no dudan a la hora de augurar el futuro del EP que Porter, la banda donde militan, está cerca de parir. Sus autores ya califican el trabajo, cuyo título es Las batallas del tiempo, como el mejor de su historia. De paso, lo desmarcan de su predecesor: “Moctezuma fue un trabajo conceptual donde apelamos a nuestras raíces prehispánicas y, desde entonces, la gente nos preguntaba si haríamos una segunda parte. Pero no, de hecho estamos marcando raya. No queríamos estancarnos ni terminar siendo catalogados solo como una banda de rock con influencias prehispánicas”.

El álbum que pronto estará en la red y en formato físico, fue grabado en Guadalajara, en un estudio casero donde el grupo que completan David Velasco y Diego Bacter se encerró durante un mes, día y noche, al lado del productor Héctor Castillo, apostando, según la propia banda asume, “siempre por la vanguardia, por un producto de exportación, por un sonido del 2020”. A la fecha, “Bandera”, “¿Qué es el amor?” y “Pájaros” son los adelantos de la primera parte del disco, porque, efectivamente, el álbum verá la luz en dos partes: Diez temas divididos en dos EPs. El primero se titula Las batallas del tiempo, y su presentación en directo tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Teatro Metropolitan. “Ese día presentaremos las cuatro canciones que integran Las batallas del tiempo y repasaremos todo nuestro catálogo acompañados de un diseño visual muy especial”, aseguran Valverde y De la Huerta.

Videos by VICE

Seguros de sí mismos, Víctor y Fernando reafirman su confianza remarcando: “ya lo verán todos, lo nuevo de Porter será una propuesta sonora fresca, con letras instrospectivas, textos emocionales. Cambiamos de concepto porque no nos gusta encasillarnos, es por eso que Las batallas del tiempo y su EP sucesor nos colocarán como un representante significativo de la música más propositiva a nivel internacional. Nuestra constante es la flexibilidad y lo que hemos hecho es estirar al máximo esa masa sonora llamada Porter”.

NOISEY: ¿Por qué dividir su siguiente álbum en dos EPs? ¿Hay miedo de que la gente no quiera escuchar diez canciones consecutivamente?

Víctor: En realidad serán dos partes porque creemos que esta vez es importante darle la importancia que se merece a cada track, para que así se comprenda el desarrollo del álbum entero.

¿Agotaron las posibilidades expuestas en Moctezuma o a qué obedece el cambio de ruta?

Victor: No, para nada agotamos esa vena. Simplemente nosotros hacemos discos diferentes cada vez. Nunca nos hemos limitado. Nuestro mensaje es muy claro: no somos esto ni aquello, no nos gusta encasillarnos en un sonido específico ni en una sola forma de trabajo. A diferencia de Moctezuma, esta vez incluimos muchos matices creados por los sintetizadores. Además, no todas las canciones llevan batería acústica. En su lugar metimos programaciones y hasta golpes a las guitarras. Por otro lado, no seguimos la estructura clásica de la canción, intro-estrofa-coro-puente-coro. Movimos las piezas, jugamos con libertad. Podemos decir que hoy día la voz no es un elemento protagónico en nuestros temas. No necesariamente, ese papel puede tomarlo un ritmo o una armonía.

¿Será que hicieron un disco más difícil de escuchar para sus seguidores?

Victor: No es más difícil de escuchar. Más bien es una obra más clavada. Nos caracterizamos por ser demasiado atascados. Entonces de pronto hay veinte instrumentos sonando en una sola canción. Por eso: nos gusta vestir bien nuestras composiciones. Y sí, estamos conscientes que puede parecer demasiada información para algunos, pero el reto era ese: crear un sonido de esas características.

¿Se trata de un disco conceptual lo que Porter está a punto de lanzar?

Fernando: No existe propiamente una historia en el álbum, pero las canciones sí se relacionan entre sí. Podríamos decir que el hilo conductor es la música en sí misma. No hay un personaje en el disco. No contamos con un ícono como en Moctezuma, que era un colibrí. Más bien creamos un universo, un mundo con varios personajes dentro de él.

Como ocurre con Minecraft.

Fernando: Exacto, como pasa en Minecraft. Y en ese sentido, se trata de un disco que debe escucharse completo, definitivamente. No porque una canción te lleve a la otra, sino porque cada tema es como la rama de un árbol, y al escuchar el álbum completo se distingue lo frondoso que es el árbol entero. Van a sorprenderse con el sonido que logramos, y ni hablar de las composiciones. Nos vaciamos de modo brutal, todos, y en todos los sentidos. Este disco es otro universo, una búsqueda total.

Considerando la salida de Juan Son de la banda, podríamos decir que Moctezuma fue como el debut del Porter 2.0 y, bajo esta perspectiva, el plato que traen entre manos sería su segundo disco, la prueba de fuego que muchos no superan.

Víctor: Claro, Moctezuma es como nuestro primer disco. Y la gente lo fue digiriendo poco a poco, porque cambiamos de concepto. No fue fácil para muchos darse cuenta de esto, de que ya no éramos los de “Espiral”, pero de pronto, pum, el álbum agarró mucha fuerza, incluso se convirtió en un referente fundamental del rock en español. Yo, honestamente, escucho este nuevo álbum y encuentro que hemos superado la prueba del segundo disco. De verdad, esta vez rebasamos nuestras propias expectativas. Es alucinante y emocionante lo que hemos logrado, este trabajo va aportar mucho a la música mexicana. Ha sido un proceso largo, con muchos enfrentamientos desde que, como dices, volvimos a empezar.

Fernando: Pensando que se trata de nuestro segundo álbum, pues nos sentimos muy libres al hacerlo, nuestra única presión era que la música funcionara a nivel artístico. La prueba es que Moctezuma salió hace cuatro años y hasta ahora nos dimos tiempo de crear, cuando otras bandas a los dos años ya se ven obligadas a sacar material nuevo. Finalmente, nuestro estandarte es la libertad, toda la vida hemos sido independientes, desde la producción de los discos hasta la concepción de las escenografías en los conciertos y los conceptos en los videos.

Oigan, ¿y ya escucharon lo más reciente de Juan Son, les gustó?

Fernando: Yo no lo he hecho.

Víctor: Yo escuché una canción, “Siento”, y me gustó. Vocalmente me atrae. Juan es muy bueno haciendo melodías. Y la canción es, ¿cómo decirlo? Muy, muy de él.

¿Se imaginan a Juan cantando y participando creativamente en Las batallas del tiempo?

Víctor: No, ni de pedo. Para nada. Nos separamos porque teníamos ideologías diferentes al momento de hacer música. Ni de chiste podría encajara ahora. De hecho está bien que la gente haga este ejercicio: escuchen el disco de Juan y luego el nuestro. Es buena idea que así sea porque por primera vez estamos sacando nuestros respectivos discos prácticamente al mismo tiempo. Así se darán todos cuenta todos de por qué nos fragmentamos.

***

Tenemos cinco pases dobles para que vayas a ver a Porter el próximo miércoles 28 de noviembre en el Teatro Metropólitan de CDMX.

Hace algunas semanas, a través de su página de Facebook, Porter prometió contestar todas las preguntas que les mandaran sus fans a través de un video de YouTube. El video con las respuestas lo estamos haciendo público por primera vez aquí abajo.

Para ganarte los boletos, tienes que ir al Instagram de Noisey en Español y ahí te diremos cuál es la pregunta que debes responder, con base en mirar muy bien lo que pasa en el video de arriba.