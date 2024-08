No se dice vida de rapstar, se dice de rockstar: Rels B

El urbano español lleva un par de años tratando de derribar la puerta. Kidd Keo, C Tangana, Pimp Flaco y Rels B suenan en todos lados y amasan millones de views como si fuese absurdamente fácil. Rels B tiene la historia perfecta: antes era camarero y nunca estudió música. Ese tipo de historias que a los gringos les encanta llevar al cine y dejarnos sin dinero mientras nos hacen creer que, con suerte y trabajo; nosotros podemos ser Rels B. Y obviamente no hay nada más alejado a la realidad que eso. No podemos ser Rels B. El talento está o no está. Así que quédate tranquilo estudiando lo que estás estudiando o chambeando donde sea.

El hip hop español es reconocible. Hay algo intrínseco que hace que sea muy fácil de reconocer. Pero Rels B cada vez más se está alejando de ahí. Su último disco, está más dentro del pop que cualquier otra cosa. R&B. Las melodías están mucho más trabajadas y llevadas hacia que no se te puedan salir nunca jamás de la cabeza. Y precisamente eso es lo que quiere. “Odio mis discos viejos, casi no escucho hip hop”, me dijo en un cuarto escondido de un bar que parecía salido de una escena medio mala de Pulp Fiction en la Condesa. Sus millones de views lo avalan. Rechazó a una discográfica mayor porque “el deal era una puta mierda”. Actualmente ya está en una posición bastante poderosa para poder exigirle a cualquier discográfica lo que le de la gana. Al parecer el plan le salió bastante bien. El 2019 y 2020 van a ser los años que mayor exposición va a tener su música. Se ve venir.

Me senté a platicar con Rels B con un playlist de música africana de fondo que sonó uno de sus amigos.

NOISEY: Te he visto decir varias veces que “no vas de nada”. Y es extraño. En la cultura del hip hop siempre ha existido eso de fanfarronear sobre lo que se tiene. Que si el dinero, las mujeres. ¿No es contraproducente no tener esa imagen?

Rels B: Sí, pero a ver. Yo tengo que decir que yo también he usado todo eso. Cuando vienes de un lugar donde no tienes nada y luego te entra todo [dinero], quizás hay un momento donde te puedes perder. Ya tuve esa época de comprarme relojes y cadenas, ¿sabes? Pero ahorita tengo puesto un reloj de 50 euros y las cadenas de mi abuela. Me he dado cuenta que eso da igual. Hay gente que no tiene nada, y pueden haber discursos más bonitos sobre los cuales cantar.

Pero tener ese discurso en el hip hop vende.

Sí vende un montón, está clarísimo. Hay cientos de raperos ahora mismo viviendo de hablar de eso: drogas, mujeres. Pero nosotros sí tenemos un poquito de decencia. Y en la parte de todo lo que yo pueda vivir y comprar: ya eso me da igual.

Últimamente varios A&R de disqueras me preguntan sobre los raperos. “¿A cuál debo contratar? ¿Quién está sonando?”. Eso no pasaba nunca antes. Es como si el hip hop destrozó el status quo y ya no existe eso de andar detrás de una disquera. Como tú dices, “mi sello es Youtube”.

Sí, por supuesto. Tiene que ver con que internet ha cambiado al mundo y a la industria. Ahora tú puedes ser un personaje bastante famoso sin necesidad de algún sello. Yo llevo cuatro años viviendo de la música y todavía no he firmado con ninguna discográfica. Tenemos una fecha acá en Ciudad de México con 8,000 personas y seguimos sin discográfica. Pero sí, ya tenemos pensado dar un paso más. Pero internet ha cambiado todo este juego y ha logrado que las discográficas ya no exploten a los artistas como antes ni los tengan como esclavos. Ahora cuando tú firmas un contrato ya firmas con tus condiciones, si tú ya estás arriba puedes poner lo que quieres hacer, tus porcentajes. Antes eso no existía: tenías que depender de un milagro, de que alguien escuchara tu maqueta en algún lugar y funcionara. De puta madre. Pero ni sabías si estabas perdiendo dinero. Nadie sabía lo que pasaba. Solo te hacías famoso, te daban dinero y ya.

Claro, ese era el “sueño” antes. ¿A ti nunca te tocó dar demos a nadie?

No. A internet se lo di, ja já. Y con un click he llegado a China. Antes eso no existía, por eso han tenido que cambiar sus políticas las discográficas y trabajar de otra forma.

¿Pero no sería mucho más fácil para ti estar en una discográfica? No sé. Quieres un feat con J Balvin y no es tu amigo. ¿Cómo lo logras? Eso las disqueras lo hacen bien rápido.

Por supuesto. Por eso mismo te digo que nosotros estamos estudiando otras propuestas. Pero bajo otras condiciones, porque yo hace dos años cuando empecé a sonar, recibí varias ofertas discográficas pero eran de esclavitud. Las rechazamos. Pero ahora que estamos en un momento en el que se puede, veremos. Nosotros sabemos que las discográficas te ponen en sitios que solo no se puede estar. Hay que estudiarlo.

Bueno, es que a nosotros, los que crecimos en los dos miles, nos enseñaron que firmar con una discográfica era igual a dinero, prostitutas, drogas, alcohol. La película pues. Quizás fue culpa del rock también.

No, qué va. Yo creo que el rock trajo eso antes que el hip hop y todo.

Sí, esa imagen del bad boy viene de ahí.

Muchos raperos que quieren ir de esa estética del bad boy, mueven su estética hacia el rock. Vida de “rockstar”. No se dice vida de rapstar, se dice de rockstar. Entonces ahí el rock sigue puntero en esa movida.

Vas a meter 8,000 personas el domingo. Pero el presente musical, al parecer, lo dominan los clicks de tus canciones. Los streams. Si no tienes millones de plays al parecer no tienes credibilidad. Y el hip hop es un género que devora streams. Pero una de las pocas críticas que les hacen [a los artistas de hop] es que no llenan sus shows. Obviamente no es el caso contigo, ¿pero por qué crees que sucede esto?

Yo creo que hay dos tipos de músicos: los que hacen música que llega a la gente y la gente consume y les gusta y van a los conciertos, y están los que son más payasetes o showman, y llaman muchísimo la atención. Tú estás con el teléfono y quieres ver qué está subiendo a sus redes. Y ahí genera reproducciones. Pero luego puedes pensar que ese tipo es un bobo y no vas a ir a su concierto. Has entrado ahí a verlo solo por el morbo. Creo que nosotros no somos de esos artistas. Las views que tenemos se reflejan precisamente en las entradas que vendemos. Nuestra música se consume de una música sana.

Te leí en una entrevista decir que lo que dices en tus entrevistas “no da clicks”.

Es que yo no digo cosas polémicas. Contesto lo que me preguntan y me limito a eso. Hago música. La gente consume mi música y ya está. No tengo un discurso polémico, canto lo que siento y por suerte hace empatía con la gente y ya.

O sea que piensas que hoy en día es necesario ser polémico.

Pienso que si lo eres vas a tener mucha más audiencia. ¿Pero a qué precio? ¿A qué audiencia traes? Todo eso puede ser contraproducente. Es algo complicado la verdad.

Tu último disco siento que tiene muchísimas melodías pop. Mucho más que los otros. Quizás en los anteriores está “Tienes el don” que va por ese camino, pienso.

Sí pero no son tan así como las de el último. Son más hip hop.

Ok, ¿entonces esta es la manera de volver un producto hip hop mainstream?

Es que realmente no lo hemos hecho para hacerlo mainstream. Yo cuando era más chaval escuchaba más rap. Y ahora ya no estoy escuchando tanto rap. La verdad ni escucho trap, ni hip hop. Me estoy influenciando a la hora de crear por ver cómo se expresan esos artistas, pero estoy haciendo otras melodías. No he estudiado música ni nada. Lo que me entra por el oído es lo que me sale. Y al parecer está bien porque este disco es el que mejor ha funcionado, ja já. Y a mí es el único que me gusta de todos los que he hecho. Ya los viejos no me gustan nada, ja já, así que estoy contento.

Quizás tus nuevos fans no lo sepan o escuchen tus trabajos anteriores, ¿pero al ser conocido como un artista hip hop para la mayoría, no hay alguna responsabilidad con esto?

No y la verdad no escuchan mis trabajos anteriores. Y si lo oyen no les gusta. A mí tampoco me gusta lo anterior. Estoy contento con eso. Quisimos dar un lavado de cara al personaje. Por lo que tú dices: tenemos canciones que ahorita mismo podrían sonar en la radio perfectamente. Sé que no soy el más suave hablando, tengo líricas que se van un poco del contenido de la radio, y eso es lo que creo que a la gente también le gusta un poco. Que no suenes a radio radio, sino que tengas tu personalidad. Pero creo que ya estamos sonando bastante a la radio. A ver si ya sucede el cambio y la radio saca a los mismos 20 de siempre. Suenan los mismos todo el tiempo.

Igual creo que el 2019 es el año en el que va a explotar gigantemente la música urbana española.

Bueno, yo creo que ya el 2018 lo fue. Un gran cambio. El 2017 fue importante, se duplicó todo. Si en el 2019 la industria no se pasa, queriendo meter demasiadas cosas de nuestro género en el mercado, será otro año muy bueno y creo que mejor que el 2018.

Tú y C. Tangana son los que están tomando como banderas de la música urbana española. Ya él anda metido en el reggaetón, hay canciones tuyas bastante bailables. ¿Probarías hacer reggaetón?

Sí, claro. En el nuevo álbum no es que haya reggaetón porque yo no puedo de momento hacer reggaetón reggaetón porque no sé hacerlo. Lo consumo muchísimo. Es de la música que más consumo ahora mismo. Lo que yo haga puede que quede en un intento de. Pero si te da ganas de bailar, pues está bien. Al final se va a mezclar con mis influencias de hip hop, música africana que ando escuchando mucho últimamente. Es una mezcla que ya está hecha y a los que se lo hemos puesto los hace bailar, ja já. Así que ya veremos qué pasa.

***

Rels B está de gira en México. Toca hoy en Guadalajara y el domingo en el Pepsi Center de CDMX.

