Sabino es el rapero pastel que Latinoamérica necesitaba

La historia de Sabino es, quizás, una de las más contadas en el arco narrativo de la música independiente mexicana en tiempos recientes. Yo lo hice ––o eso intenté–– hace casi dos años, cuando platiqué con él por primera vez mediante una línea telefónica conectada a la que, hasta ese momento, era su casa, la siempre musical y bulliciosa ciudad de Guadalajara.

El fracaso haciendo rock, el trabajo grabando bodas, el destino que condujo al Sab-hop, el estilo nacido fuera de la ortodoxia, las críticas y prejuicios, todo hasta llegar a consolidar una relación artista-fans orgánica. Ambos se nutren, ambos se cumplen, y ambos parecen estar íntimamente conectados por la ligereza y la manera de abordar conceptos en la música de Pablo Castañeda. Eso y no otra cosa, es lo que hace de su mito particular algo que, además de causar curiosidad e interés para las personas poco asiduas a las rimas en acción, es digno de ser contado en miles de millones de textos y videos.

Videos by VICE

Muchas cosas han cambiado desde ese primer contacto con el “Rebelde del Pop”. Mi mamá escuchó “romA” en un centro comercial hace no mucho y ahora no la saca de su playlist. Mi hermana repite y repite el coro de “Me puse pedo” después de escucharla en un programa de televisión. Siempre ha sido universal, pero sus alcances se han ampliado de manera significativa. Además, se ha encaminado a una nueva etapa tras dejar de trabajar con Maxo y adoptar a Dan Solo como productor de la mayor parte de su trabajo, lo cual lo ha llevado a darle más profundidad y valor a su su faceta romántica, cursi, melosona.

Ampliando su mito como el rapero pastel de América Latina, y tras estrenar hace un par de semanas su más reciente track, “Los enamorados“, Sabino se presentará con atino causal mañana, 14 de febrero, en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, en la que es su presentación más grande a la fecha en términos de capacidad del venue –más de 3 mil localidades, de las cuales ya solo quedan 200 disponibles para llegar al sold-out–, y de lo que un escenario de esa talla permite para crear un show mucho más redondo y vasto en todos los sentidos.

Sabino me invitó a la sede de su disquera para sentarnos en un cuarto con muchas rosas rojas y una foto gigante de “El Peorcito” entacuchado, y platicar de “Los Enamorados”, su nueva etapa artística, la posibilidad de hacer reggaetón, su presentación en el Metropolitan, y cuando te mandan por perejil y compras cilantro. Esto fue lo que pasó.

NOISEY: La última vez que platicamos hace casi dos años estabas a punto de lanzar tu primer disco –que, dicho sea de paso, me mentiste diciéndome que se iba a llamar Los Rebeldes del Pop y terminó siendo Yo Quería Hacer Rock jajaja– y ahora ya lanzaste incluso un material más, el Genaro Presenta, ¿cómo ha sido este último par de años en la vida de Sabino?Sabino: Fíjate, qué chido que dices eso del disco de Los Rebeldes del Pop. Como que todo lo que he aprendido aquí es que si hago planes a largo plazo puede que terminen cambiando. Ese disco yo ya lo tenía listo, el de Los Rebeldes del Pop. De hecho lo que salió ni es de Los Rebeldes del Pop, lo único que salió de ese disco es “Los Raros de la Clase”, que se supone iba a estar ahí, y “Ya Le Bajó”, que salió apenas hace un par de meses, todas las demás ya no salieron, porque creo que si guardo las cosas, siempre van a ir saliendo cosas nuevas y mejores. Entonces pues eso ya, ahorita mejor seguiré con la onda de los sencillos, para que no se empolven las cosas.

De esos tiempos para acá ha sido un chorro la chamba, mucho tour sobre todo, conocer mucha gente, nuevos productores, ahora estoy prácticamente trabajando todo con Dan Solo…

¿Con Maxo ya casi no, verdad?

Sí, con Maxo ya tiene mucho que no trabajo. Esto es ya una nueva etapa, una nueva exploración. Mucho respeto para Maxo y todo, pero ahorita pues ya no.

Entonces Los Rebeldes del Pop ya fue, y salió Yo Quería Hacer Rock que es una especie de compilación de todos los sencillos que ya habías sacado antes…

Ajá, sí…

Y ya después vino el Genaro Presenta, que según entiendo fue ya con música hecha especialmente para ese EP…

Lo de Genaro fueron las últimas canciones que alcancé a rescatar antes de esto. Yo ya estaba empezando los planes de esta nueva etapa, de que ya íbamos a soltar “Ya Le Bajó”, se venía ya esta de “Los Enamorados”, “Conmigo Siempre” y demás. Y estas rolas de Genaro Presenta también son rolas que se iban a quedar ahí y yo no quería que se quedaran ahí. Entonces pues pasó eso, bendito Genaro me salvó jajaja porque me fui a la playa, y el wey amenazó que por cada día que me tardara en regresar iba a ir soltando una rola de las que se encontró en mi carpeta de “las que ya no salen”. Y el cabrón lo hizo, estuve siete días fuera o no sé cuantos días, y soltó todas esas rolas. Está chido, porque a la gente le gustaron, ese EP si es como algo ahí medio secreto y valioso. Por ahí están los primeros experimentos que hice con Dan Solo, incluyendo “Tibiriri” que la hicimos hace unos cuatro años yo creo, también uno de los primeros experimentos con Ferraz, que es la de “Te Ves Bien”, por ahí las dos versiones de “romA” y así. Pero sí, son rolas que no iban a salir y Genaro las salvó.

(FB @sabino)

Hay dos cosas que me parecen han cambiado en el último par de años. Primero, recuerdo que aquella plática que tuvimos hubo un buen rato donde hablamos de toda la cuestión de críticas y prejuicios relacionadas a Sabino por no tratarse de algo “real” como la ortodoxa etiqueta del hip hop señala. En cierto sentido, creo que es un tema cada vez menos sobado, porque de alguna forma ya está asumido quién eres y cómo eres. ¿Lo percibes de la misma manera?

Creo que sí, definitivamente sí se habla menos de eso. Yo la neta es que casi nunca me meto a Facebook, y menos a la página de Sabino. Tengo la aplicación y la uso pero casi únicamente para compartir, creo que es mala esa costumbre de estar leyendo comentarios y contestarlos, al menos en Facebook. Sí me gusta mucho interactuar con la gente y lo hago, sobre todo mediante los lives y eso. Pero en Facebook no, como que la plataforma no se me acomoda muy bien, pero por ahí sin querer di con una página –que ni siquiera debería estar haciéndole publicidad– que se llama algo como “Rap Solo Universidad del Meme” que se agarra de eso de Kase. O y así, y por ahí vi que me pusieron, más bien me llegó por la etiqueta que pusieron, algo de que “mi mamá hace rimas más creativas que el pendejo de Sabino” o algo así. Vi que lo compartió mucha gente pero… pues ve el nombre de la página ¿no?

Jajaja, pues sí, qué hueva. La otra cosa que creo ha ido cambiando es que, a pesar de que ya habías hecho ejercicios de ese tipo antes, ahora ya adoptaste casi por completo el personaje de “rapero enamorado” ¿no? Lo cual también, interpreto de alguna manera, es otra clase de desafío a los estándares del hip hop, porque ningún rapero quiere ser el cursi, el sentimental, todos quieren ser el del dinero y las “bitches”.

Sí, la neta yo creí que iba a ser una nueva etapa de muchas críticas cuando dije “vamos poniéndonos cursis y románticos”, pero no, todo lo contrario, le está gustando a la gente y son las que más están pegando. La neta es que sigo defendiendo aún el Sab-hop, sigo teniendo ahí mis cosas sab-hoperas, pero ahora se unen al crew las cosas románticas y eso está pegando chido.

Me acuerdo que me dijiste que muchos de los temas que inspiraban tus canciones salían de los propios fans, y el otro día vi que pediste “recomendaciones” para nuevas canciones en tu Facebook y un wey comentó que hicieras una de “cuando te mandan por perejil y traes cilantro” jajaja, se me hizo muy cagado.

Jajaja sí, de ese post agarré varias ideas que ya estoy trabajando, muchas cosas que dijeron ya las tengo hechas incluso pero no han salido, aunque está chingón que más de tres cabrones te pidan que hagas una rola que ya existe. No vi esa del perejil pero está buena jajaja, si vi una de “estoy chiquito y ella casada” y dije “¡no mames, eso tiene que ser una rola!”. Y pues sí, a mí me gusta mucho eso de agarrar temas así, es lo que hace el Personal, también unos weyes del sur de España que se llaman los Mojinos Escozíos que igual, te hablan de la avioneta de Nivea en la playa en verano jajaja pinche avioneta avienta una pelota o algo así, tan local y específico que no sabes ni qué. A mí me gusta mucho eso, y lo voy a seguir haciendo. Tengo muchas rolas de ese tipo que ya están hechas pero no han salido, hay una que no debería decir el nombre pero se llama “Pregúntale a mis ex”, que es muy por ahí.

Pasando al tema del Metropolitan, hay muchas acepciones interesantes por ahí. De entrada, va a ser el día de San Valentín que encaja en tu narrativa romántica, y a su vez es el concierto más ambicioso de tu carrera en términos de asistencia e infraestructura. ¿Qué podemos esperar?

Esto del Metropolitan fue un “chinguesumadre a ver qué sale”. Después del Lunario lo que seguía era El Plaza, naturalmente, pero dije “no, ¿qué más puede ser”. Estuvimos buscando y vimos que en el Metropolitan estaba libre el 14 de febrero, entonces dije “ya, es ahí wey, es el lugar y pretexto perfecto para demostrar que mi parte de romántico en serio puede ir con, como me dijo una morra ayer, con mis mamadas jajaja. Demostrar que sí se puede, que se puede juntar al público que me escucha por lo cursi con el público que me escucha por el desmadre. Me encantó la idea, pero sí con un chingo de miedo, pa’ empezar porque van a estar sentados, la capacidad también, aunque la gente está respondiendo bien, hoy (7 de febrero), estamos al 80% de boletos vendidos, y creo que podemos alcanzar el sold-out. Y el show pues sí lo estoy diseñando muy para ese pretexto, para el 14, para los enamorados, pero también para no fallarle a nadie. Lo chido de esto es que dentro del catálogo hay a quienes les gustan algunas y otras no tanto, y eso me deja hacer un show donde haya para todo mundo.

¿Un tip para las personas hechizadas por el amor?



Pues que si van al Metropolitan, se preparen porque les puede tocar kiss-cam jajaja. Y nada, pues que se quieran mientras dure el amor.

¿Y para los que, como dices en la canción, “tienen la silla marcada en las nalgas”?

Yo creo que este show es especialmente para ellos. Yo siempre he visto el 14 de febrero como algo bien triste, y lo digo pa’ mí, porque yo he estado triste muchos de esos días, de estar solo y que todos anden en su rollo y la chingada. Entonces vénganse conmigo a disfrutar la soltería, el 14 de febrero son los papás, no se agüiten.

¿Cuál es el siguiente paso de Sabino? En términos de lo que ya tienes planeado, y de algo que te gustaría hacer, algo que dentro de ese contexto tuyo de “valemadrismo” pueda terminar incluso en un reggaetón.

Sí, definitivamente sí podría aparecer mañana con un reggaetón, sin pedo alguno. Hay muchas rolas, hay nuevos sonidos, nuevos temas que ya tengo y que quiero que escuchen. Por ahí estamos haciendo planes medio descabellados que aún no sabemos si van a hacerse o no, pero de que salgo con sorpresas y de que van a seguir escuchando otras cosas las va a haber. A mí no me gusta mucho eso de que pase mucho tiempo y decir “¿qué ha sido de ese wey?”. Yo voy a ver cómo, si que Genaro abra su canal de YouTube o si soltamos nuevas rolas, lo que sea para mantenerme ahí. Ahorita hay planes pero como te digo, los planes si son muy a largo plazo los termino sin hacer, entonces es cosa de ir viendo con qué amanezco mañana y qué va saliendo. Pero sí, este año se viene lleno de muchas cosas, de más de mis mamadas jajaja.

***

Sabino se presenta mañana, 14 de febrero, en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México en un show para enamorados y almas solitarias en busca del luv. Conoce más detalles del evento en este link.

Conéctate con Juan Carlos en Instagram.