La perturbadora dualidad de Shawn «Clown» Crahan de Slipknot

Shawn Crahan es un tipo con múltiples caras. Por un lado, es un hombre de 48 años serio, severo y algo enojón que es músico, productor y artista visual. Por el otro es un payaso endemoniado que toca la percusión en Slipknot y lleva el número 6 en su overol. En medio de estos dos seres, habita otro que es oscuro y luminoso, que entretiene y asusta, y que actúa con seriedad y desenfreno. Este es una artista que vive inmerso en una dualidad inquieta que se expresa en imágenes y sonidos genialmente perturbadores.

A parte de ser uno de los fundadores de la banda, Shawn «Clown» Crahan también es el videografo de Slipknot y ha dirigido videos como el de ‘Killpop’. A parte de todo, este personaje lunático y creativo se encarga de muchas de las partes de creación estética y musical de la banda, y recientemente dirigió un documental llamado Day Of The Gusano que registró el primer concierto que la banda dio en México.

Esta presentación realizada en 2015 fue especial para Slipknot porque tocaron frente a más de 40 mil personas y realizaron la primera edición de Knot Fest, festival organizado por la banda, en Ciudad de México. Todo ese desmadre fue registrado por el lente de Crahan y el 6 de septiembre se estrenará en todo el mundo.

Mientras manejaba por alguna autopista de los Estados Unidos, Shawn «Clown» Crahan, atendió nuestra llamada telefónica y aprovechamos para hablar de la película, su trabajo con lo audiovisual, los seres que habitan en él, el nuevo disco de Slipknot y su relación con los tambores.

¿Qué vamos a ver en Day Of The Gusano?

Van a ver a una de las mejores bandas de metal de todos los tiempos y van a ver un día muy especial que demoró 15 años en ser creado. Y lo más importante es que el documental prueba que los fanáticos latinos son los mejores del planeta. Nos tomó 15 años llegar a México, pero no me quería enfocar únicamente en eso porque hay muchos lugares en el mundo en los que no hemos estado, así que quería poner mi esfuerzo en el poder de la gente unida como un solo cuerpo, el canto, los saltos, todo eso.

¿Por qué grabaron el documental en México?

Hemos tocado en varios países de Sudamérica, de Europa, de Asia, pero nos tomó 15 años llegar a México. Y la cosa se puso tan seria que los promotores decidieron llevar nuestro festival, Knot Fest, al país. No creo que Slipknot hubiera podido organizar el festival en Ciudad de México, pero ellos hicieron que pasara y por eso decidimos que deberíamos registrar el proceso. Después empezamos a escuchar historias como que había gente vendiendo sus carros para comprar las entradas. Eso me motivó a documentar este momento tan especial. Me gustaría hacer lo mismo con todos nuestros conciertos, pero no puedo. Pero quiero que sepas que yo grabo todas nuestras presentaciones.

¿Qué es lo que más le apasiona de las artes visuales?

Yo veo lo que otros no ven y lo enfatizo, lo saturo, dejo que mi verdadero yo se muestre. Me emociona mostrarte algo que nunca podrías ver por ti mismo, algo que yo pueda desbloquear de tu cerebro.

Cuando uno se pone una máscara puede convertirse en alguien más ¿Hay alguna diferencia en Shawn y Clown?

Claro. Básicamente si el ser humano Shawn se pone una máscara, automáticamente está cubriendo su cara, así que es diferente. Lo que te puedo decir es que Clown no está aquí en este momento. Ahora estamos conversando, estoy en un carro, no estoy haciendo nada. Clown está cocinando algo, asechando, esperando, preparándose.

¿Cuando compone o toma fotos, quién es el que crea, Shawn o Clown?

Buena pregunta, creo que ninguno de los dos. En verdad tengo esta disputa conmigo mismo. Mis padres eligieron mi nombre Shawn y fui forzado a encajar en una serie de paradigmas y obligaciones durante toda mi vida, que decían cómo debía comportarme. Luego empecé a pensar por mi mismo, cocreé con ocho hermanos una banda llamada Slipknot, nombramos a nuestro fanáticos maggots y ellos me pusieron Clown porque uso una máscara de payaso, entonces resulta que ahora soy Clown. Pero adivina qué: quienes me designaron, esos seres, no saben en verdad quién soy. Ese ser que es mi verdadero yo, es quien toma las fotos, él es quien decide interactuar con sus pensamientos para crear arte. No es fácil hacer lo que hago. Si la mayoría de la gente supiera lo que he hecho, tal vez no les gustaría lo que he logrado. El arte que creo es serio y alguien tiene que hacerlo, y no estoy seguro que pueda decir qué persona es la que lo hace, ni siquiera estoy seguro si tiene un nombre.

Los tambores son los instrumentos más antiguos y tienen una magia especial. ¿Usted como percusionista siente alguna conexión mágica o espiritual con su instrumento?

Probablemente eres la única persona en más de 20 años de carrera que ha tocado este tema. Si tengo que ser etiquetado como un místico o como un mago, me gustaría ser un mago porque me considero a mi mismo como un mago. No un hechicero, soy un humano, pero también soy un mago.

La enfermedad metal es un tema tabú, pero para muchas personas la música de Slipknot es una forma de enfrentar los demonios ¿qué consejos tiene para no temerle a la enfermedad mental?

Honestamente creo en la esperanza. Si un ser humano siente que no hay otra opción más que estar completamente deprimido, aislado e inclusive suicida, y si esos sentimientos son reales, creo que debe ponerles pausa lo más rápido posible y saber que no está solo. Siempre habrá alguien que atiendo tu llamado, incluso si tienes que llamar a cien personas, alguien responderá y te escuchara. Creo que la gente necesita saber que pueden autosugestionarse a la felicidad, de la misma forma que se autosugestionan a la tristeza. Los sentimientos son químicos y nosotros tenemos la capacidad de controlar esos químicos para así ser felices.

¿Cómo va el proceso de creación del nuevo disco?

Básicamente, estamos haciendo algo que nunca hicimos y eso es asegurarnos de encontrarnos una vez cada cuatro meses y escribir lo que sea que decidamos escribir. Nuevas filosofías, nuevos sentimientos, nuevas direcciones artísticas. En vez de decir: «en un año nos vamos a juntar, escribir la música y de ahí sacar el disco», escogimos como artistas crear más juntos y no preocuparnos por lo que dice la gente, o los fanáticos, u otras bandas, o la disquera, incluso nuestras familias. Nos merecemos el derecho de juntarnos con quien queramos ya sea Mick y yo, o Jim y yo, o Sid y Craig, o simplemente todos uniendo nuestras almas.

‘Day of The Gusano’ tendrá una función única en Colombia el 6 de septiembre en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Barranquilla y Manizales. Pueden comprar la preventa por aquí.

