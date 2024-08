“El mundo por desgracia, siempre elige el lado malo”: Una charla con Ska-P

En 1996, Joxemi, guitarrista principal de Ska-P, estaba matándose la cabeza para poder grabar todas las canciones del Vals del Obrero, que aunque es su segundo álbum, es sin duda el más importante y para muchos el mejor de la banda. “Antes Ska-P era un fantasma, hasta que se hizo la canción al Rayo Vallecano. Pero con el ‘Vals del Obrero’, definitivamente fue la ostia”, me cuenta Joxemi, mientras cruzábamos unas palabras antes de iniciar la entrevista vía WhatsApp.



Ya son 24 años desde la formación de la banda y 22 de la grabación del disco que ha hecho cantar hasta a los más alejados del ska canciones como “El gato López”, “Cannabis” y “El Vals del Obrero”, que han trascendido como un mensaje libertario y casi que obligatorio en el paso anarquista de gran parte de los adolescentes en las últimas generaciones, así como los himnos de memorables borracheras nostálgicas con tus amigos de colegio. De ahí que seguramente sea la banda más influyente de ska en todo el globo y no es para menos, si pensamos que siendo un género underground, con letras anarquistas y anticapitalistas, han grabado 9 álbumes llevados de la mano de Sony Music, una major en la industria.

Pero bueno, una banda con esta descripción, así como tiene millones de seguidores, claramente va a tener millones de detractores y como si fuera una tragicomedia, son los mismos los cuales deberían cantar sus letras combativas a grito herido. No es un secreto que la mayoría de grupos anarquistas hacen fuertes críticas a Ska-P al decir que se han valido del anarquismo para ganar fama, haber firmado con una multinacional como Sony Music y presentarse en eventos capitalistas como lo fue el Pepsi Music en Buenos Aires en el 2005. Para muchos otros, el fin justifica los medios y es necesario llevar un poco de música contestataria a cada persona que no pueda acceder al mundo oscuro de la música underground.

Antes de presenciar los últimos shows de la banda durante 2018 donde visitarán Ecuador, Colombia y algunas fechas en España, y con motivo de su nuevo disco Game Over, hablamos con Jose Miguel Redin “Joxemi”, guitarrista de la banda, sobre política, combatividad y ska.

* * *

Se cumplen 22 años del Vals del Obrero , sin duda es el disco que los posicionó como la banda de ska-punk en español más importante del mundo. ¿Qué ha cambiado de Ska-P desde el Vals del Obrero , hasta hoy con Game Over, su obra más reciente?

Musicalmente, no es que hayamos cambiado mucho. Son diferentes canciones, pero nos mantenemos fiel al estilo con el que empezamos, básicamente hemos mejorado el sonido desde las grabaciones, ya que hemos tenido acceso a mejores condiciones, pero la chispa y la letra de las canciones, sigue inamovible. Bueno, las canciones ahora se trabajan mucho más, aunque no siempre es bueno. Yo creo que en realidad nos mantenemos más o menos como al inicio.

Con la trayectoria que han tenido, experiencias y crecimiento profesional. ¿Le cambiarías algo al Vals del Obrero ? ¿Tal vez tiene errores que podrías ahora remediar?

La verdad que no cambiaría nada. Particularmente, me costó mucho grabar mis partes, ya que en aquella época yo venía de grabar música con mis otros grupos y era muy amateur, entonces a la hora de grabar con un productor que te hacía repetir las cosas, la verdad que la pase mal. Tengo un recuerdo de grabación que hubiese tirado la guitarra a tomar por el culo, pero ahora mismo sé que el resultado fue bueno. El álbum tiene cosas que ahora hago muy fácil, pero en aquel momento me costó. A veces tenía ideas en la cabeza y me costaba plasmar. Pues bueno, estuvo bien, para la edad que tenía y todo eso. La verdad no creo que ninguno del grupo se pueda quejar de como salieron las cosas.

La canción que le da nombre al disco es un himno de la clase obrera, pero por el reconocimiento que ha tenido a nivel mundial suena hasta en fiestas de 15 años. ¿Crees que se ha tenido una pérdida el mensaje de la canción?

Pues no, al contrario. En España por ejemplo, las condiciones de trabajo para los obreros se han deteriorado bastante, en cuanto a sueldo, condiciones y derechos laborales; esto da para que tengamos más razones para cantar esta canción que antes. Me imagino que la crisis que golpeó a España y a Europa sigue igual en todos los países, por ejemplo, así como países del norte de Europa han mantenido más nivel en cuanto a mejores condiciones y más salario para los obreros, también han bajado en otros, porque siempre es un poco peor, en España sí que es descaradísimo y es una cosa cierta.

Aunque bueno, cada país es un escenario diferente, pero a nivel global si puedo hablar, normalmente los obreros están jodidos y cada día es peor, porque al final las empresas hacen lo que quieren en todo el mundo; para algunas personas puede que esté bien, pero para las personas necesitadas, no es lo mejor.

¿Cómo se ve la escena del ska en España? ¿Ha habido en algún momento algo así como un declive del género?

Bueno, creo que siempre hay bandas, más que todo a nivel underground salen bandas nuevas. De donde yo soy, que es al norte de Navarra, hay mucho movimiento de bandas de ska tradicional y ska punk, lo cual se vuelve un oasis de música. Pero ha habido otras bandas que mezclan las cosas, no es solo el ska tradicional, muchas veces mezclan el ska con hip-hop o con sonidos más modernos que vienen del punk, bandas como La Raíz que se han hecho verdaderamente grandes en España. Son como éramos nosotros a finales de los 90 y bueno, están ligeramente influenciados por Ska-P, pero le dan sus propios sonidos. Pero puedo decirte que siempre hay grupos, aunque no todos pueden ser conocidos, pero hay gente que trabaja y lucha por su música.

El mundo se está moviendo mucho con el electro pop, rock alternativo, reggaetón. ¿No han pensado en producir otro género musical mucho más comercial?

Nosotros hacemos lo que nos gusta, que es una mezcla de muchas cosas. A mí me gustaba el ska y el punk, pero en la banda les gusta también el heavy metal y todas sus ramas. Nosotros hacemos algo que antes era muy difícil de escuchar, antes no se escuchaba una banda de ska con pintas de metal o con toques de rancheras, simplemente nosotros agarramos todas las influencias que tenemos por ahí y las mezclamos. Pero realmente nunca se nos ha cruzado por la cabeza hacer pop, reggaetón o ablandar nuestro mensaje.

El estado español ha tenido represalias con Pablo Hasel y con Evaristo de la Polla Records. Ustedes en Game Over , hacen “Jaque al Rey” que es una canción en contra de la monarquía española. ¿No les da miedo seguir con estos mensajes? ¿Tienen algún tipo de blindaje con la protesta que hacen en contra del estado Español?

Sé lo que ha pasado con ellos y es a causa de la ley mordaza: Una ley que trae a España a tiempos de la dictadura en cuanto a temas de libertad de expresión, que no puedes decir lo que piensas. Aquí ya hay que dejar que todos digan lo que piensan, solo si son de derecha, aunque no te guste. De hecho acá hay emisoras muy de derecha en España y hay locutores que dicen cosas increíbles llamando a la violencia, que si lo dijera cualquier otro, penaría en la cárcel. Pero a nosotros no nos da ningún miedo, estamos aquí esperándoles a que se metan con nosotros. Decimos lo que pensamos como siempre, y lo primero que teníamos que hacer, era hablar de la monarquía, que es una cosa anacrónica. Es una familia que repudiamos, nos causa vergüenza, de hecho, el antiguo rey era un conocido bebedor y despilfarrador de dinero. Para algunos era un representante de España, pero no es nada bueno y creemos que ya es game over, jaque mate al rey.

¿Qué es lo que más te gusta del nuevo disco?

Cuando haces un disco nuevo, siempre estás a gusto, las nuevas canciones, siempre te ponen la novedad. Si solo tocáramos las canciones de hace 20 años, sería una rutina muy aburrida. Estoy encantado de tener nuevas canciones que tocar en directo, aunque acabaremos tocando tres o cuatro nuevas, porque la gente quiere escuchar solo los clásicos, me gusta la idea de estar juntos dando vueltas por el mundo, por lo cual somos privilegiados, el poder estar en Colombia dentro de unos días es muy bonito.

¿Crees que hay alguna discrepancia entre el sentir de las letras y el tocar en un festival que definitivamente no es para la clase obrera como lo es el Cosquín Rock?

Seguramente sea más caro, pero es un festival y deben tocar muchos más grupos. Imagino que todo el mundo no va a ir a ver a Ska-P, habrá gente que querrá ir a ver a los Auténticos Decadentes o a alguna otra banda. Que el festival se haga a las afueras de la ciudad, hace que deba haber algún autobús o un colectivo, para que todos puedan.

Aunque ostia, si no es así, me parecería muy mal, porque a todos nos conviene que vaya mucha gente. Lo voy a comentar con los demás a ver si podemos hacer que la productora prepare vehículos o que de alguna manera busquen algo, porque los Decadentes son la ostia y también tengo muchas ganas de conocerles y verles tocar, es la suerte que tengo de poder estar ahí. Pero mira, un grupo a veces crece tanto que muchas veces no puedes hacer lo que quiera. Personalmente me gustaría tocar en sitios mucho más pequeños, pero la banda creció mucho y de repente nos vemos tocando en eventos grandes, lo que hace que sea malo en cuanto a los costos de la entrada. En definitiva no se puede tener todo.

Ska-P siempre ha tenido empatía con las luchas de la clase obrera para ir en contra de los gobiernos democráticos de derecha, pero en concreto ¿cuál crees que es la problemática en Latinoamérica que se debe atacar por medio de la música?

En definitiva, es la desigualdad. Cuando vas a Latinoamérica, ves palacios de gente con mucho dinero y la vez se ve mucha miseria, la gente cree que solo es en Venezuela, pero yo lo he visto en todos los países de América Latina, por ejemplo en Argentina y México hay gente que tiene mucho y otros que viven de una manera precaria, al igual que Brasil en donde vez mucha pobreza en las favelas. En Colombia no he tenido la oportunidad de ver de cerca esto, ya que he estado muy poco tiempo en el país, pero de seguro es igual.

¿Crees que por medio de la música se puede generar realmente un cambio en cuanto a todas las alternativas capitalistas?

Puedes generar una chispa en la cabeza de muchos chavales y que piensen diferente, que piensen y vean las políticas neoliberales, la injusticia y la desigualdad como algo importante. Ahora, la música, por desgracia no puede cambiar al mundo, lo pensaron The Clash, que estaban convencidos de que podían cambiar el mundo, pero aunque cambie a mucha gente, el mundo por desgracia, siempre elige el lado malo. Los gobiernos de derecha también se están fortaleciendo mucho en Europa, hay países como Francia y Alemania, donde los gobiernos son de derecha extrema y se vuelve una cosa cíclica; espero que no vaya a ser como en los años 30, pero mira realmente, aunque sabes cómo comienzan, nunca sabes cómo terminan estas cosas. Nosotros vamos a seguir dejando el mensaje, diciendo las cosas y prendiendo la chispa de muchos chavales con nuestras canciones.

***

Ska-P se presenta el próximo 3 de noviembre en el marco del Cosquín Rock Colombia. Más información por acá.

