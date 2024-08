El reggaetón está en su mejor momento y no creo que pare: Tainy

Todas las nuevas super estrellas que hemos visto nacer en esta época pertenecen a la música urbana. Los nuevos headliners de Coachella. Del Lollapalooza. Hasta del bendito Tomorrowland. Conocemos sus nombres. Nos sabemos sus canciones, qué tenis usan, y los seguimos en Instagram como si fueran otro integrante de nuestra familia. Cualquier estación de radio o fiesta a la que asistamos tendrá alguna canción de Bad Bunny, J Balvin o Wisin y Yandel. Y esto se los aseguro con cada moneda que me pagan por escribir estas líneas.

Cuando era niño me preguntaba por qué los raperos y reggaetoneros decían en cada canción el nombre del productor musical. Hoy entiendo el papel vital que juegan estos personajes en las canciones; más si son las que suenan en todo el planeta. Dije todas estas tonterías para poder hablar de Tainy. Marco Masís (Tainy) es uno de los productores más importantes en la historia del reggaetón. Sin él no se entienden ni los inicios ni mucho menos cómo diablos se volvió la música más popular del momento. Con 16 años estuvo en la producción de Más flow 2 y Más flow 2: Los Benjamins: clásicos claves para entender al reggaetón. Ha trabajado con todos y ha sido parte del éxito de casi todos. Y hoy, que el reggaetón está en su Everest, ha producido dos de los dos discos más importantes de la música popular: X100pre y Vibras.

Videos by VICE

Tainy es uno de los arquitectos en el sonido del trap en español y el reggaetón contemporáneos y es de los pilares fundamentales para entender el ascenso y cimiento de la música urbana en español como lo más vendido, sonado y consumido. ¿Qué tan importante puede ser un productor en esto? Todo. El reggaetón de hace 15 años tenía un sonido mucho más crudo. Venía de un lugar más callejero. Hoy el reggaetón ha tenido que mutar, estilizarse y evolucionar musicalmente para poder competir en las listas de popularidad a nivel global. Sin Tainy lo que está pasando hoy en día con el reggaetón y el trap en el idioma de Bad Bunny sería muy distinto.

Tainy actualmente está promocionando su sencillo “I Can’t Get Enough” con Benny Blanco, Selena Gómez y J Balvin. Platicamos con él sobre hacia dónde va el reggaetón, qué tan distinto es hacerlo hoy en día que hace diez años y más.

NOISEY: Nunca tanta gente había escuchado reggaetón. Creo que está en su momento más alto. Así lo veo desde afuera. ¿Desde cuándo sentiste desde adentro que ya el reggaetón era música popular?

Tainy: Yo creo que desde Barrio Fino empezó. El género era algo que solo se escuchaba en Puerto Rico. Tenias a Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Tego Calderón, Don Omar. Luego empezó a llegar a mucho más lugares. Pero yo creo que dio el boom mundial fue cuando artistas de otros países como J Balvin y Maluma en Colombia empezaron también a convertirse en estrellas mundiales. Ya no tenías que ser de la isla para hacer reggaetón. Comienza un movimiento gigantesco y el género urbano siguió creciendo. Empieza el trap también que no es reggaetón pero al mismo tiempo es parte del urbano. Muchos artistas pueden hacer ambos. “Despacito” tuvo una gran aportación en llevar esto mucho más allá y poder mezclar ambos idiomas (inglés y español), que no solamente se cante en español. Como pasó con Justin Bieber que se metió a cantar un tema latino. Y por eso ahora se le hace muchísimo más fácil a artistas de otros países y gigantes atreverse a cantar con artistas latinos. El reggaetón está en su mejor momento y no creo que vaya parar. Solo hay que ver hacia dónde se dirige y sigue.

Has trabajado con otros géneros además de reggaetón y trap. ¿Crees que en el 2019 es obligatorio cantar reggaetón para figurar y tener más éxito? Como tú mismo dices, algunos artistas ajenos al género y al idioma ya se atreven a meterle al reggaetón.

No te sabría decir si tiene que ser reggaetón en específico, pero la música en general creo que se está moviendo para los lugares de todo lo que tenga que ver con urbano. Es lo que está pasando al momento en el pop. Es lo que todos están haciendo. Como cuando salió el dubstep la gente quería dupstep en sus canciones. Tú ves a los artistas gringos de cualquier género agregarle partes de hip hop a sus canciones; acá los latinos (la mayoría) le agregan al menos percusiones que son de música urbana o reggaetón y en vivo siguen teniendo sus elementos que los caracterizan como las guitarras. Para mí es bueno expandir y mezclar géneros distintos. No sé lo que sería lo próximo que viene o qué podría salir pero me gusta fusionar y añadir el reggaetón a otros tipos de música.

Lo que te podría decir es que para mí ha sido un proceso de crecimiento. Tanto de los artistas como productores. Yo personalmente fui parte de varios discos de los primeros del género. Pal Mundo, por ejemplo. Aprender sobre producción y querer mejorar el sonido influyó bastante en el cambio. Es un proceso de perfeccionar lo que haces; pero a la vez también hemos mantenido esa esencia y sonidos de hace diez años que caracteriza al reggaetón. Y también es bueno poder traer todo eso ahora y hacer una mezcla súper cool de algo que se siente nostálgico pero a la vez lo estamos escuchando hoy. Creo que eso es bonito.

¿Tú que has tenido bastantes hits a tu nombre cuándo sabes que una canción es un hit? ¿Te pasó con “I Like It”, por ejemplo?

Lo puedes sentir. Hay canciones que tú escuchas y de una; desde el principio dices: “Esto es algo nuevo, algo que no he escuchado y quiero seguir oyéndolo”. Ese tipo de cosas influyen y sientes que la canción puede lograr algo. Para mí eso es lo que me da ganas de apoyar algún tema o saber que va a ser un éxito. Hay otros que tienen ciertos elementos (dependiendo del tipo de público que va dirigido) que ya sabes que va a funcionar: una melodía que es fácil de recordar o un sonido en la producción que sepas que vaya a lograrlo. Claro: no sabes qué tanto va a pegar pero sabes que la gente lo va a digerir fácil.

Hoy los productores en la música latina son importantes. Antes uno no tenía idea quién producía las canciones. Hoy el público conoce más la figura del productor. Sobre todo en el reggaetón que, como en el rap, es común escuchar shoutouts en las canciones. ¿Lo ves así? ¿Siempre se reconoció el trabajo del productor como se debía?

Ahora mismo sí. Es algo que actualmente se siente mucho en nuestro género: siempre gustó añadir al productor a los temas de los artistas, mencionándolos al principio o al final de las canciones. Ya es parte de la cultura del género urbano querer mencionar al productor: ya sea porque fue un logro trabajar con un productor en específico o porque dicen “este es mi hermano”. Es un poco más fácil a día de hoy tener ese reconocimiento en las canciones y darse a conocer. Pasa mucho que cualquier persona puede decir de algún productor (o de mí): “no sé quién es, no lo he visto pero he escuchado bastante su nombre por ahí”.

Se está dando una plataforma para nosotros (los productores) poder sacar nuestros propios temas y tener más libertad creativa y decir “esto es lo que yo quiero sacar y juntar a estos artistas”. Siento que tenemos una gran oportunidad para ponerle una cara e ese nombre que siempre hemos escuchado y es increíble que eso esté sucediendo.

Lo que yo siempre quise fue añadir algo a la música que me diferenciara ante los demás que están haciendo este género. Hay demasiadas personas haciendo reggaetón. Está “pegao’”. El género sigue creciendo y van a aparecer más personas haciendo lo mismo. El poder agregar algo o un toque que me diferenciara y añadir las influencias de lo que escucho (además de reggaetón). Todo eso yo creo que es lo que más me ha ayudado a diferenciarme de los demás productores y lograr posicionar temas. Creo que ese ha sido mi aporte. El diferenciador.

Qué canción dirías que fue la que te cambió la vida. La más importante de tu carrera.

Hay varias. Antes yo hacía música para que los artistas la escucharan y me dieran la oportunidad de trabajar con ellos. Yo creo que la canción que logró esto fue “Déjala caer to’ el peso” de Héctor el Father y Yomo. Esa marcó una gran diferencia en mi carrera. Quizás después de esa te podría nombrar “Abusadora” de Wisin y Yandel. Me llevó a diferenciarme en el género. Un sonido nuevo en ese momento. Y por último para no darte tantos temas, diría que “I Like It”.

Claro. Esa fue un hit mundial.

Sí. Me llevó a lugares que realmente nunca jamás pensé.

El reggaetón se escucha mejor que nunca. Es bien sofisticado. ¿Qué tan importante es el productor hoy en día en el fracaso o éxito de una canción?

Tiene mucho que ver. Yo veo que esto es algo 50% y 50%. Si la canción no tiene el nivel o es más de lo mismo pues no va a funcionar el trabajo de producción. Creo que mientras los productores sigan creciendo y mejorando en su trabajo van a lograr que el género siga llegando a lugares nuevos. Es algo que mueve muchísimo a la música y determina dónde vamos. Si hacemos lo mismo todo el tiempo el género se va a quedar atrás. Hay que seguir creciendo y mejorando.

¿Cuánto crees que le quede al reggaetón en el momento altísimo donde está?

El reggaetón para mí es un género que ya se quedó. No es algo que “ah, pegaron una canción, pegó un año y ya se va a ir”. La gente va a bailar sí o sí cuando escuche reggaetón. Puedes hacer música underground con el reggaetón. Además ya el género tiene muchísimas ramas. Puedes hacer una balada romántica con reggaetón, canciones comerciales, canciones que se enfoquen más en las letras. Para cada tipo de público hay un tipo de reggaetón o género urbano. Lo que sí no te puedo decir es que se siga manteniendo número uno como ahorita en la industria. El reggaetón siempre se va a mantener, no creo que se vaya a ir.

A la hora de entrar al estudio para hacer reggaetón, ¿qué tan distinto es comparado con hacer otro género?

Pienso que es el sentarse y crear una visión de lo que se quiere hacer con el artista. “¿Qué quieres lograr con el disco? ¿Qué quieres lograr con este tema en específico?”. Y así ver qué se me puede ocurrir o ver qué tipo de approach tenemos para lograr lo que el artista quiere.

Puedes seguir a Diego en Instagram.