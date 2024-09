Hablamos con el joven que diseña las camisetas de fútbol del futuro

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Cada año, los aficionados de fútbol esperan con una mezcla de ilusión y pánico la que será la próxima camiseta del club de sus amores. Últimamente, los diseños no suelen despertar gran interés ni maravillan por su estética. Por ejemplo, en can Barça. los pantalones rojos o las rayas horizontales han traído cola últimamente.

Esta falta de atrevimiento o sobriedad de las marcas a la hora de desarrollar las equipaciones de los clubes europeos es, probablemente, la que ha impulsado a diseñadores a lanzarse a idear looks alternativos. Tal es el interés, que algunos han conseguido un gran impacto en las redes sociales e incluso han provocado alguna que otra exclusiva en falso de la prensa deportiva.

Uno de los últimos en aparecer en todos los rincones de Internet ha sido XZTALS, un diseñador de 20 años de Manchester que, por ahora, trabaja en un modesto negocio familiar creando otro tipo de diseños mientras completa sus estudios. XZTALS es Andy, un hincha del United y habitual en pubs los sábados de Premier League, y ha hablado con VICE Sports sobre sus diseños y la motivación que le ha llevado a mezclar el mundo del fútbol con la moda.

Diseño exclusivo de Xtzal para VICE Sports España*

Hola Andy, y gracias por hablar con nosotros. Últimamente hemos visto a muchos diseñadores subiendo sus propios diseños de equipaciones de fútbol, ¿por qué ha surgido esta tendencia?

Creo que el surgimiento de los diseñadores se debe, en parte, porque es algo que nos atrae. Las camisetas gustan tanto a los aficionados de fútbol como a la moda, juntando dos culturas, algo que casi nunca pasa. La tendencia podría nacer también del hecho de que las compañías como Nike y Adidas raramente cambian sus patrones, optando simplemente por un cambio de colores para adaptarse a cada equipo. Los diseños son obsoletos y los fans quieren ver algo diferente. A mi me encanta diseñar estas equipaciones porque me permiten crear algo único que no se ve cada día mientras la gente se pregunta, ¿y si esto pasara de verdad?

¿Y cuando te hiciste esa pregunta por primera vez?

Yo empecé hace unos 10 meses, cuando vi que varios diseñadores introducían su toque personal a varias camisetas de fútbol, algo que me encantó, así que decidí intentarlo yo mismo. Al principio empecé a diseñar como un pasatiempo, pero pronto me di cuenta de que colgar mis creaciones en las redes sociales sería una buena manera de promocionar mi trabajo y recibir feedback de otras personas. Es divertido mirar atrás y contemplar mi transición y los cambios que han sufrido las camisetas con el paso del tiempo.

Varios de los diseños inspirados en La Liga y su combinación con marcas. Imagen vía XTZALS

¿Cuál es el objetivo de tus diseños?

El fútbol es una de mis grandes pasiones, y un objetivo personal sería poder trasladar a la vida real alguno de mis conceptos, poder trabajar con algún club y replicar los que han funcionado en las redes sociales. Me gustaría ayudar a diseñar equipaciones que entusiasmen a la gente. Me encanta lo que está haciendo Adidas y me encantaría poder trabajar con ellos en algún momento de mi carrera. También tengo ganas de impulsar mi propia marca de ropa relacionada con el fútbol, ya que más allá de BALR o Lack of Guidance no hay demasiadas en el mercado.

¿Cómo llegaste a la idea de combinar marcas, clubes y texturas?

La idea inicial de combinar camisetas de fútbol y marcas de diseño vino de Emilio Sansolini y MBROIDERED, que ya estaban subiendo su trabajo a las redes sociales. Modifiqué ese estilo y me lo hice mío. Empecé usando equipos y marcas que compartían intereses, como por ejemplo la Roma con Prada o el AC Milan con Gucci. Todas las marcas con las que empecé tenían estampados icónicos, y es un estilo que me ha acompañado hasta hoy. Sentí que, algunas veces, las equipaciones eran muy planas cuando solo usaba colores, así que comencé a experimentar con flores y otros estampados que le dieran un look único a mis creaciones.

Las primeras mezclas de Andy con marcas de ropa y equipos de fútbol

¿Cual es el objetivo de todo esto que haces?

El razonamiento original de postear mis diseños a Instagram era pasarlo bien y retarme a mí mismo, pero también sentía curiosidad por ver que respuesta despertaban las equipaciones. Me di cuenta de que no tenía sentido hacer este trabajo y tenerlo guardado en el ordenador, dejando que se desperdiciara. Al final, todas estas creaciones suman a mi portfolio de diseño, que con suerte me llevarán a nuevas oportunidades de futuro.

Te centras en el fútbol, ¿tienes otros intereses?

Mi primer amor es el balón, pero disfruto mezclándolo con la moda, así que estaría abierto a ambos mundos en el futuro.

Estampados, marcas y fútbol, la combinación ganadora de XTZAL

¿Y no es muy complicado llegar a trabajar en estas compañías?

Soy un firme creyente de que uno se labra su propia suerte, y de que el trabajo duro te acaba recompensando. Trabajar para una gran marca es algo que todo el mundo quiere. Todavía no he llegado a ese nivel, pero seguiré trabajando a tope y algún día llegará mi oportunidad.

¿Conoces a alguien que lo haya conseguido?

No, pero estoy seguro que las grandes compañías están siempre buscando nuevo talento.

Muchas gracias Andy, ¡y suerte en el futuro!

