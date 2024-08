Young Cister: el cantante y productor de trap que ayudó a forjar la escena chilena

En el documental que Noisey en Español hizo sobre la escena del trap en Chile, hay algo en lo que coinciden los comentarios de YouTube: faltó Young Cister. Y no puede ser más cierto. Esteban Cisterna —Young Cister— es un cantante y productor de música urbana que ayudó a forjar esta escena. Tiene 22 años y ha co-producido hits como “Siempre triste” de Gianluca o “Pablo” de Pablo Chill-E. También ha colaborado con exponentes como DrefQuila y Polimá Westcoast y participado en la mayoría de los festivales del género como el Upgrade Fest o Modo Diablo en Chile!

En los comentarios de sus canciones y colaboraciones en YouTube también hay algo que se repite: el apoyo. “Ojo al Young Cister, tiene mucho futuro ese hueón”, “Young Cister que le pone bueno”, “Young Cister como siempre dejando patá, pura fineza el Cister”, “Young Cister destaca demasiado sobre los demás”, le postean en “Somos pobres“, donde colabora con Pablo Chill-E, Big Angelo y Kaydy Cain.

Videos by VICE

Como muchos exponentes del trap, creció en un barrio duro, en La Palmilla, en la comuna de Conchalí en Santiago. Algunas de sus letras hablan acerca de ganar dinero y mejorar la situación de su familia. Como “Perdón Madre” del Little King de 2017:

«Mami quiero salir del barrio / Quiero vivir la vida bien con los míos pisando un escenario / Quiero vivirlo y no soñarlo / Mami dime si es necesario / Que tenga que arriesgar mi vida en la calle pa’ salir del vecindario / Mami dime si es necesario / Buscándome la vida pa’ salir de aquí / Afuera se están matando pa’ sobrevivir / Tan joseando en la calle pa’ encontrar el cheese / Otros por money tienen que arrancar de la police».

Pero sus primeras canciones no fueron de trap, sino de cumbia villera. Esteban fue influenciado por esa movida musical argentina e incluso armó un grupo con otros niños de su barrio. En 2011, ya adolescente, comenzó a producir instrumentales y en 2014, junto a su amigo Nfx, armó el grupo New Way y subió a SoundCloud un demo que iba del boom bap al trap. Son letras —como la de “Shake” o “My $hit”— que surgieron de improvisaciones en plazas y canchas. En 2015, ya encantado por el sonido del trap, publicó Cisternasty Mixtape y en 2017 Little King y 96. Y hace un par de semanas, en una fiesta privada para 150 invitados, lanzó XTACISS, su nuevo disco, que recorre sonidos oscuros y estrictos de la calle pero también veraniegos y románticos.

Contactamos a Cister para hablar sobre el estado actual del trap en Chile, sobre los comentarios en el video de TrasEscena y sobre XTACISS.

NOISEY: ¿Qué es el trap para ti?

Young Cister: Para mí el trap se divide en estilo de vida, que todos sabemos de dónde proviene, de los barrios bajos, del tráfico, de todo eso. Y está el trap music, que se ha modernizado un poco. Como llegó al top de los géneros más top, ha agarrado otra rama.

¿Cuáles fueron tus primeros referentes?

El trap americano me influenció harto. Mis referentes siempre fueron A$AP Rocky. Southside, que es el productor de 808 Mafia. Todo lo que es A$AP MOB, Future, Young Thug, Waka Flocka. Después conocí la movida de España y también me gustó harto PXXR GVNG, Yung Beef, Papi Trujillo, Cecilio G. Ellos me influenciaron un poco al comienzo y me dieron a entender que en España también se pueden hacer cosas bacanes.

¿Por qué elegiste este estilo como medio de expresión?

Elegí el trap porque el ritmo, primero que todo, me encantó. Desde que escuché, el 2013 o 2014, me encantó hermano. También porque entendí que el trap es muy diferente al rap en el sentido de que es mucho más libre. El trap puede tratar de lo que sea. Y eso me hizo sentir cómodo. También, como te decía, me sentí influenciado por mucho trap americano y trap español. Fue como una escuela. Todo eso me hizo sentir que el trap era mi liberación. Es un género que te entrega libertad de hacer todos los géneros que tú quieras: un dancehall, un reggaetón, lo que sea. Pero se mantiene una esencia, como de la calle, que es de la gente que realmente ha tenido que cagarse de hambre un poco y que tiene sueños y tiene metas.

Tú cantas lo que viste en tu barrio. ¿Te interesa cambiar algo con tu música?

Más que con mi música, como persona. En algún momento sé que voy a tener mucha llegada, muchas personas, masas, sobre todo jóvenes. Como persona quisiera lograr cambios que todos vemos: las injusticias que están pasando, como el fascismo se va acercando cada vez más a nuestro país y a Latinoamérica, los derechos humanos, la desigualdad, todos esos temas para mí son muy importantes. Trato de siempre concientizar por historias en Instagram y no solo hablando desde la teoría, sino también desde la acción, tratando de apoyar al máximo las causas sociales que están en la palestra. Que yo cante trap no significa que no tenga el análisis crítico para ver lo que está pasando mi entorno.

XTACISS

“XTACISS lleva ese nombre por el concepto de la pastilla, de la droga, del éxtasis, mezclada con mi seudónimo, Ciss. Quise mezclar esos dos conceptos en una palabra y XTACISS me pareció correcto aludiendo que mi música es la nueva droga, que los puede hacer adictos, que va a llegar a todo el mundo, que puede producir sensaciones. La escuchaí en vivo, en un show mío en vivo, y mi música tiene la capacidad de hacerte sentir cosas, de prenderte, de pasar un momento único”, comparte Young Cister. El productor del disco es ElAmbidieztro, quien también fue productor —junto a Steve Lean— de todos los tracks de S.U.N.O., el último disco de Pablo Chill-E. “En XTACISS participaron beatmakers como Xander, de Shishi Gang. Halpe, que es de MUEVA Records. Utópiko, y yo. Tiene colaboraciones de Pablo Chill-E y Polimá Westcoast”, detalla.

¿Qué tratas de comunicar con las canciones de XTACISS?

Plasmar mis sueños. Si bien canto a veces sobre el dinero, trato de plasmarlo de una forma distinta, no todo ese dinero es solo para mí, sino que es para mí y mi entorno: mis seres queridos, mis amigos, mis hermanos del barrio, disfrutarlo con ellos. No se trata de cantar sobre dinero, y solo para mí, o que tengo muchas joyas, sino que disfrutarlo con los míos, ser feliz. También trato letras sobre el amor, el desamor, situaciones de amor que me han pasado a mí, a mis amigos, etcétera. También sobre pasarlo bien, disfrutar el momento, situaciones que se dan en la discoteca y de repente son divertidas y es bueno plasmarlas. Mi música va pa’ los jóvenes: trato de tomar temáticas que vayan enfocadas en ellos. De repente tengo letras que tocan un poco lo social, como desde la represión que la policía ejerce contra nosotros, de los empresarios y de cómo la torta está mal repartida y todo eso. Pero generalmente eso lo toco muy leve porque no es como mi línea editorial.

En XTACISS tienes un tema con Pablo Chill-E (“Dinero“) y también has producido y colaborados en temas suyos. ¿Cómo se conocieron?

Con Pablo nos conocimos hace años ya, tipo 2015, cuando estábamos en SoundCloud solamente. Nos topamos en un festival, nos conocimos, hablamos, teníamos las mismas visiones, también muchas críticas detrás de nosotros porque el tema de que el trap aún no estaba como muy… no se entendía todavía el concepto de nosotros, como artistas, como mensaje. Y éramos los más chicos — entre comillas— en esa escena.

Y bueno, después le produje el tema “Pablo“, que está en YouTube, y ahí empezó todo: yo le mandé esa pista y él la rapeó encima. Después hicimos algunas colaboraciones que están ahí en el underground, en SoundCloud. También hicimos “Kemando Blones Haciendo Money (K.B.H.M)”, con video en YouTube. Recuerdo que yo organizaba fiestas con Drip World [el anterior colectivo de Cister] y Pablo siempre estaba ahí pa’ nosotros, en el underground, haciendo fiestas en el trap house para todas las edades. Y así fue un poco formándose ahora lo que es el movimiento joven de lo que es el trap.

Trap King

Tú produjiste “Siempre triste”, de Gianluca, uno de los hits del trap chileno.

“Siempre triste”, de Gianluca, fue el tema que todos piensan que lo impulsó, y sí, lo produje yo. No fue su primera canción, porque tenía otras antes, pero sí fue el tema que le dio el impulso a su carrera, se hizo viral. Tiene un toque caribeño, algo súper sencillo y minimalista, que creo que le encajó perfectamente al Gianluca.

Pero ahora has dejado de producir beats para otros artistas.

Desde que empecé en la música, no como profesional sino como un hobby, a los 12 años, ya producía mis primeras bases con un piano Casio que tenía mi papá. Y me gustaba mucho la cumbia villera y hacía mis bases de cumbia en ese piano, escribía letras que hablaban un poco de la villa, de los momentos con los amigos de ese tiempo, del fútbol y todo eso. Me gusta mucho producir, me gusta crear, pero lo he dejado de lado un poco porque no tengo el espacio en este momento como para hacer pistas. Yo antes tenía un homestudio, y por temas de la vida, tuve que venderlo. Pero hasta el día de hoy, me ponen un estudio encima con un programa para hacer pistas, y yo me siento y empiezo a crear pistas.

El 2018 fue el año que el trap chileno pegó. DrefQuila fichó con Warner. Paloma Mami con Sony. Están confirmados Polimá Westcoast y el mismo Dref en el próximo Lollapalooza. Algunas marcas han apoyado la escena y un par de diarios entrevistaron a varios exponentes. ¿Cómo lo ves tú?

Se empezó a hacer más popular el trap. Generalmente el trap del que yo te hablo, que es el de la calle, el más underground, no se le toma en cuenta. Igual por un tema cultural en Chile, que es muy discriminador a ciertos estratos socioeconómicos. Pero más allá de eso, considero que todo sirve. Que el trap esté saliendo en varios lados, nos sirve a todos, no solamente a algunos. Considero que es algo que iba a pasar y que el 2019 va a aumentar más. Se ve el proceso de algunos artistas, de menos a más, y eso está súper.

¿Cuál ha sido tu rol como artista en todo esto?

Tratando de educar —entre comillas— lo que hacemos y que esto no es solo música básica, fácil de hacer, es más allá de eso. Sobre todo la escena de nosotros que tiene un concepto muy distinto a la de otros países: somos versátiles. Ya veí’ a Pablo Chill-E cantando mambo, reggaetón; ya veí’ a Gianluca cantando en los ritmos que sea; ya veí’ al Dref, a todos; entonces eso demuestra que hay una escena versátil, distinta a la de otros países.

¿Cómo es el estado actual del trap en Chile?

El estado actual del trap en Chile —como te decía— pasa por la versatilidad de los artistas. Y eso es algo de valor. La gente no puede entender todavía porque uno canta trap y después reggaetón y tanto y tanto. Algunas personas lo entienden, nuestros fans lo entienden, pero el púbico que se informa solo con la televisión, o personas que son cerradas de mente, no entienden nuestro concepto de montarnos en cualquier tipo de pista. Yo encuentro que la escena está súper bien, va súper bien, los artistas cada vez se preocupan más de ellos, de sus imagen, de dar un buen producto, un buen mensaje. Falta más que nada educar un poco. Los medios tienen esa misión de lograr entender de qué se trata esto.

TrasEscena

Quiero saber tu opinión acerca del documental que hizo Noisey sobre el trap en Chile.

Como todo el mundo, y sobre todo ahora que el trap es tan mundial, quizás a veces no se entiende mucho el real concepto del trap: de la calle, de las drogas, de la violencia. El trap en sí es eso. Y en el documental yo no vi a Pablo Chill-E, no vi a Young J Star, no vi Shishi Gang o Ben Weapons, que son artistas que están del inicio en esto y tienen el concepto del trap como yo te lo explico. Y bueno, no sé lo que Noisey quería investigar, no sé si se quería meter al trap real, de la calle, o al trap más moderno, que es un poco más libre. No entendí el enfoque.

¿Leíste los comentarios?

Vi los comentarios y, claro, hay mucha gente que está en desacuerdo con que no habían ciertos artistas o que habían artistas que sobraban. Y harto odio: gente que no entiende mucho, y no las críticas acerca de que no aparecían algunos traperos, sino que las críticas sobre el trap en sí: sobre que usamos autotune y que hacemos música fácil y blablablá.

¿Qué impresión te causaron los comentarios?

Los comentarios igual me causan risa, me da pena, no sé: no sé cómo tomármelo. Igual es parte de lo normal del chileno promedio: está en su zona de confort siempre, se definen como una cosa y no van más allá de eso, critican a la persona sin conocerla, solo ven lo que está ahí como portada pero no van más allá de las cosas. Siento que es como un hueá que está muy inserta en la cultura de nosotros.

Muchos te piden en los comentarios. Dicen que faltas tú.

Me nombraban a mí y a varios artistas más. Me parece en parte bien, aunque yo personalmente tampoco me considero como trap trap trap. Pero se siente bien igual que la gente, a partir del género de lo que es el trap, quiera hacerme parte de eso.

Conéctate con Noisey en Instagram.