Entrevistamos al hombre que sobrevivió 25 años comiendo pizza

La oportunidad de destruir involuntariamente la vida de alguien raramente se presenta, al menos que seas Satanás. Hace un tiempo, caímos en un agujero gigante de internet que fue una de esas oportunidades, o la fantasía de alguien, cuando publicamos una nota en VICE acerca de Dan Janssen, un hombre que será conocido por siempre como «pizza man,» el hombre que sobrevivió con una dieta de pizza exclusivamente durante 25 años. Cómo es que logró no morirse hasta este punto, es bastante confuso. Los doctores lo han declarado muy saludable. El internet es una droga poderosa, del tipo que hizo explotar la casilla de email de Dan y quemar su teléfono cuando su estatus de celebridad de la noche a la mañana creó un diluvio de pedidos de entrevistas para las estaciones de televisión y radio internacionales. Lo lamentamos Dan. Las estaciones de TV de Corea del sur lo llaman «héroe de la comida americana». Los fanáticos de la pizza que claman tener su misma dieta, aparecieron de la nada hostigándonos vía mail y en nuestra cuenta de twitter como una multitud de zombis Beliebers. Recientemente nos juntamos nuevamente con Dan para ver si quiere enviarnos sus cuentas de psicoanalista, pero más que nada para ver cómo ha sido su vida luego de que publicáramos el artículo. Por suerte, no se comportó como Howard Hughes con nosotros. Hasta nos permitió hacer un documental sobre su amor sin fin por la pizza. Aparentemente, aún odia los vegetales.

MUNCHIES: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que publicamos el artículo?

Dan Janssen: Al principio cuando se publicó, pensé que lo verían un par de miles de personas. Al otro día, empecé a recibir llamadas a todas horas. Me pedían entrevistas con los noticieros matutinos (como el Today Show) y programas de radio. Los rechacé a todos excepto a uno o dos, pero no se detuvo hasta hace un par de meses. Las estaciones de televisión Coreanas me querían entrevistar, ellos creen que soy un héroe en Corea del Sur porque dicen que la conspiración del Occidente.

Eso es verdaderamente extraño. ¿Cómo ha impactado tu vida diaria?

Yo diría que no la ha impactado salvo por la atención continua, me llenan la casilla de correo con mensajes, mi sitio web de negocios estaba recibiendo a unas 10.000 personas al día. Fue un poco abrumador.

¿Entonces te arrepientes de haber hablado con nosotros?

Bueno, no lo sé. No. Quiero decir que hace la vida interesante. Tengo que ver a donde va. Si puedo sacar algo de esto que sea positivo para mi, entonces no creo que me arrepienta para nada. Si hay un cheque al final del arcoíris, entonces no me arrepiento. Pero si tan sólo hay un montón de gente volviéndose rica y a mí me dejan atrás con esa historia extraña, entonces sí, probablemente me arrepienta.

Es entendible. ¿Por qué crees que la gente esté tan interesada en tu dieta?

Decenas y decenas. De hecho, fui contactado por Picky Adult Eaters de América y querían que me convirtiera en su representante. Me llegaron un montón de emails personales. Me asustó un poco. Pero los que llegué a leer decían «Tengo la misma dieta que tú,» «¿Podemos conocernos?» o «¿Quieres poner un restaurante de pizza conmigo?» En un email un tipo decía, «Te admiro por tomar una posición por el mal comer, yo también viví de esa manera y estoy pagando por eso ahora, pero continua haciendo lo que haces!» Me pareció un poco siniestro.

Eso parece perturbador. ¿Te has abierto a otras comidas como a los vegetales?

No. Con la ayuda de mi novia, estoy bebiendo un licuado saludable cada mañana que tiene cosas como semillas, proteínas y plátanos. No me he expandido hacia los vegetales o cosas por el estilo. Me gustaría hacerlo eventualmente, pero estoy muy ocupado.

¿Estás muy ocupado para los vegetales? ¿Al menos disfrutaste filmar el documental con nosotros?

Fue muy divertido. Pude ir a pizzerías alrededor de Baltimore y lugares como Domino’s donde solía trabajar. Eso es otra cosa, una vez que se publicó el artículo, las pizzerías de todo el país me pedían que los visitara a cambio de pizza gratis. Y me enviaba playeras y cosas gratis. No soy el tipo de personas que le guste, bueno soy de Leo así que si me gusta un poco la atención, pero también me siento raro con una cámara que me sigue a todas partes. Fue una buena experiencia. No he pensado sobre ello desde que pasó.

¿Quién crees que hace la mejor pizza en los Estados Unidos en la actualidad?

Soy un conocedor de la pizza pero no soy un snob. Podría comer pizza mala y que me encante y comer buena pizza y me encante también. También me gusta mucho John’s of Bleecker en Nueva York. Una pizza simple hecha al carbón. Dije Pontillo’s en el artículo y lo sigo creyendo. También me gusta Vennari’s en Maryland. ¿Pero qué es lo que consideras exactamente una pizza perfecta? Es algo que he encontrado raramente, hay uno o dos lugares que lo han hecho de esta forma, con la parte de abajo crujiente. Una masa estirada a mano y con el fondo crujiente, pero hay algo casi burbujeante en la corteza interior. La parte del medio es blanda – extra blanda en realidad. Me gusta la salsa de tomate al natural sin condimentos y con mozzarella real. Hay que mantenerlo simple.

Fondo crocante. Anotado.

Quiero decir, ¡no es común! Tenemos una especie de cultura de la pizza en Estados Unidos. No he conocido ni a una persona a la que no le guste la pizza, pero mucha de ella es terrible. Es extraño que algo que es tan simple de hacer, salsa de tomate, masa, queso, pueda ser un reto tan grande para algunas personas.

¿Alguna vez le vas a dar una oportunidad a los vegetales?

(Risas) Cuando fui a mi primera cita con mi prometida, fuimos a una pizzería porque le habían dicho que me gustaban las pizzas, así que dije: me parece bien. Quería parecer abierto así que le pregunté: «¿Que condimentos quieres ponerle?» y ella respondió: «Hongos por supuesto,» así que ordenamos una con hongos. Comí todo, y estuvo bien. No estoy totalmente en contra de los vegetales; los como de vez en cuando. Pero ¿Por qué comer una zanahoria cuando puedes comer pizza? Una zanahoria es agua anaranjada crujiente y no tiene gusto a nada.

No estoy de acuerdo, pero disfruta tu pizza.