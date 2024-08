Por qué los entusiastas del popper están fabricándolo artesanalmente

Me produce orgullo reconocer que hago parte de los millones de hombres gay que disfrutan hacer artesanías. Nada alborota más mis fluidos como una sobredosis de Pinterest. ¿Diseñar tu propio jardín de suculentas? ¡Divino! ¿Actualizar un accesorio de luz con un toque moderno? Nada que un viaje a mi ferretería local no pueda vencer. ¿Mezclar mi propio Nitrito de Isobutilo en mi laboratorio improvisado y privado, mientras evito las posibles quemaduras químicas y el daño pulmonar? Hmmm!



Como el corresponsal completamente auto-designado de VICE en los asuntos popperos, me hice con una muestra de diferentes fórmulas de la droga favorita de los Gays gringos. Todas fueron adquiridas a través de medios típicos: tiendas de cuero, alquileres de video para adultos y distribuidores por internet. Fue realmente fácil conseguirlo porque aunque técnicamente es ilegal, «el limpiador común de VHS» o el «odorizador de cuartos» no lo son. En los sex shops, sin ninguna dificultad, puedes encontrar marcas conocidas y confiables como «Rush», «Jungle Juice» y «Amsterdam», con un rango de precios que va de $5 hasta los $20 dólares, por botella.

Videos by VICE

Pero mientras muchas de estas marcas son internacionalmente reconocidas, lo que sea que contenga su interior es todavía un misterio. Diferentes clases de nitrato de alquilo producen los efectos que promete esta droga (Isobutilo, amilo, y nitrito de isopentilo), pero obviamente no va a salir una lista oficial de ingredientes que componen el popper. No va a pasar por lo menos mientras Trump esté en oficio. Así que estás condenado a comprar botellitas de cualquier marca porque aún en los mercados menos paila, nadie sabe qué es qué. Y esa es la razón por la que muchos entusiastas del popper han decidido incursionar en su propia versión de «hazlo en casa».

A diferencia de las bombas caseras, es difícil encontrar instrucciones que te guíen en la fabricación de tu propio popper. Mientras algunos lo fabrican para satisfacer sus deseos insaciables, otros lo hacen para revender a través de la web o en eventos gay. El procedimiento es complicado y peligroso, así que por amor a Jesús no intentes esto en casa. Con dificultad tu seguro responderá por los daños colaterales de tus incursiones en el micro tráfico casero.

Julián Bendaña es el emprendedor que fundó en Facebook el popular «grupo de entusiastas por los limpiadores de VCR». Su plan inició buscando producir su propia marca de «limpiadores de VHS» como proyecto artístico. Abrazó diferentes aproximaciones desde renombrar botellas hasta crear su propia marca. Gracias al sin fin de traseros inquietos dispersos por el mundo, se amañó en la producción de su propia marca y este año sacó su popper «Double Scorpio», en asociación con su novio que resultó siendo un bioquímico. Con la determinación de Julian y las habilidades de su novio, estos dos dieron inicio a un duo perfecto.

Como todas la empresas emergentes, se encontraron en el camino con algunos tropiezos. Julian contó cómo su novio recibió una quemadura con ácido en su pierna y señaló cómo su primer lote no fue más que una nociva nube de gas rojo. Felizmente después encontraron la fórmula química que funcionaba.

«Una vez logramos identificar la fórmula correcta, fuimos también el grupo al mando» escribió Julian. «Mi novio fue como un especie de Moisés abriendo el mar rojo, así que una vez listos sabíamos que nuestros lotes podían ser puestos a la venta». (Creo que lo que Julian quiso decir es que su novio empezó a operar como un GoVideo DDV3110 Dual Deck 4-Head Hi-Fi VCR).

Después de masterizar el proceso, han estado vendiendo su exclusiva combinación de «limpiadores» «farm to disco Double Scorpio», en fiestas gay, bares gay o en la web, y tienen firmes intensiones de llevar su proyecto a las venideras orgías locales.

Otros emprendedores fueron reticentes en darme sus nombres dado al carácter casi oficial del popper como una droga. Temían represalias de sus empleadores. Un Redditor que se identifica con el nombre de «E» dijo que había decidido incursionar en el popper artesanal porque estaba mamado de la inconsistencia que presentaban aquellos del mostrador. El amigo E aclaró tener un bagaje científico y acceso a herramientas necesarias para la química básica, lo que hacía «su hecho en casa», más seguro y fácil. «He descubierto que diferentes botellas te producen efectos diferentes. Empecé a sentir que los efectos que me producían las botellas que compraba abandonaban poco a poco el alza de líbido y la inhibición que buscaba, dejándome solo con dolor de cabeza. Incluso mis marcas favoritas dejaron de producirme los efectos deseados».

Reconoció haber sido al principio del proceso muy cauteloso. «Cualquiera que esté haciendo por primera vez un procedimiento químico que incluya componentes inflamables y volátiles debería serlo. No es difícil terminar dentro de una nube explosiva de vapor que incluso puede llevarte al desmayo». Pero después de tres traspiés» logró producir su primer lote decente».

E señala que nada de su fórmula lo separa de los ingredientes usados por los popper de mostrador. Su meta es lograr que su popper artesanal se asemeje tanto como pueda al que producen los laboratorios comerciales. Y aunque ha disfrutado el proceso de «hazlo en casa», y los lotes que ha fabricado gracias a el, señala que «no es algo que recomiende que hagan en el garaje de sus casas, con una trituradora hecha de un taladro eléctrico.» «Solo he tenido un incidente que pueda considerar peligroso. Agregué el ácido demasiado rápido a un lote que estaba muy frío y el agua rápidamente se congeló mientras el popper salía de ella. La espuma empezó a derramarse por fuera de la vasija.» Dijo que aunque todo se pusó bajo control y jamás hubo amenaza de incendio, fue un poco miedoso.

A diferencia de las luchas de E con la consistencia de los popper de mostrador, otra persona de Redditor (quien pidió ser llamado como popperpig), señala que las razones que lo llevaron a fabricar su popper casero fue el precio de las botellitas. También, a diferencia del Julian el emprendedor, popperpig contó que sus aromas eran de uso personal y que solo los intercambiaba con un amigo suyo quien también producía popper casero. «Muy de vez en cuando nos encontramos e intercambiamos nuestras botellas». Escribió. Reconozco que esta historia me conmovió casi hasta el llanto. No pude evitar imaginarme una versión moderna de Brokeback Mountain, con Jack y Ennis enviándose correspondencia compartiendo sus poppers, en vez de postales.

Creo que no hay necesidad de decir que la curiosidad me picó, pero todavía dudo en si es buena idea aventurarme en el circuito del popper casero. Conociendo que químicos experimentados como E y el novio de Julian fueron capaces de exponerse a una quemadura con ácido, no me siento lo suficientemente seguro como para experimentar con componentes químicos por mi propia cuenta. El popper, más allá de lo que muchos digan, puede ser comprado por precios bastante decentes donde yo vivo. Y si soy incapaz de calcular las dosis de una sangría para evitar una intoxicación etílica, no creo que sea buena idea que juegue al químico intentando fabricar mi propio popper. A menos que estés empeñado en convertirte en la reina del gay Etsy, deja la mixología a los profesionales.

Sigue a David Dancer en Instagram.