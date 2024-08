Eptos Uno y Faruz Feet nos explican la ciencia del verdadero MC

Este artículo es presentado por Nike Air Force 1.

Todos los MCs en el hip hop rapean pero no todas las personas que rapean son MCs. Sobre todo en 2017. A diferencia del resto de la historia de esta disciplina, por primera vez en nuestra época saber rapear bien parece no tener relevancia. En gran medida, por su papel como el género más importante del pop actual; pero también por la manera en cómo se comunica la música actualmente, y el rol que las redes sociales tienen en nuestras vidas.



Además, el rap en las sociedades latinoamericanas, a diferencia de otras épocas, es algo que ya está ahí. Forma parte de nuestro diálogo público y es utilizado en la educación y en la publicidad; en otros géneros musicales y disciplinas artísticas; en política y religión. También existen muchas escenas diferentes dentro del mismo hip hop y no necesariamente tienen contacto una con la otra: batallas de freestyle, trap, boom bap clásico, etc.

En todos estos lugares existen MCs. ¿Pero qué hace al MC, a diferencia de una persona que sólo rapea? Algunos dicen que un MC vive del rap, a diferencia de alguien que sólo sabe hacerlo. Otros que el MC debe saber hacer las siguientes cosas: escribir buenas rimas, hacer coros memorables, controlar y conectar con la audiencia. Otros más argumentan que es necesario saber hacer freestyle también. O saber hacer beats. O tener conocimiento de la cultura. Etc.

Para adentrarnos en esta discusión, fuimos a The Corner Studios a encontrar respuestas con dos monjes benedictinos del rap: Eptos, uno de los MCs más importantes para el rap que se hace en el país, y Faruz Feet uno de los mejores de la Ciudad de México, también parte del crew Never Die fundado por Eps. Charlamos con ellos y Aabs High, dueño del estudio y otro man con una opinión autorizada sobre el tema.

Como da para mucho y nos regalaron joyas, dividimos la entrevista en dos entregas. Abajo podrás ver lo respectivo a la parte técnica de escribir raps y del control del escenario; y en una segunda parte abordaremos la relación con los beats, algunos ejemplos de buenos MCs y comentarios finales.

Faruz Feet en la cabina de The Corner Studios.

Noisey: Ahora hay muchos tipos de personas que rapean, pero no necesariamente son MCs. ¿Qué es lo que hace a un buen MC?

Faruz Feet: Para mí ser MC es tomar el micrófono… conectar con la gente a la que estás transmitiéndole algo o llevándole un mensaje. Debes ser capaz de captar su atención, que en ningún momento pierdan tu atención pase lo que pase. Tienes el micrófono, tienes el espacio, la gente es tuya, ese es tu escenario. No puedes dejar que si, por ejemplo, falla el audio, valgas verga. O decir «ya no puedo» porque falló el audio. Un MC soluciona situaciones de todo tipo. Hasta un percance con la gente, lo que sea. El MC tiene el poder de la palabra, es decir, el control de todo. Para mí eso hace a un MC. A diferencia de muchos morros que saben rapear pero en el escenario no tienen un dominio escénico.

Aabs High: No son buenos Maestros de Ceremonia, realmente.

O sea que el ser MC se resuelve en el escenario.

Es una pieza de las más importantes.

Eps, ¿tú que pensarías que es lo que hace a un MC ser un bueno?

Eptos: Yo pienso que para ser un buen MC necesitas rifártela en vivo, que sepas usar el micrófono para prender a la gente. Pero también es el pedo de las rimas, sacar una rima creativa. En este rollo de los que somos escritores y los que somos MCs, luego luego nos topamos y siempre tratamos de sacar la rima más creativa y que el otro rapero diga «¡verga! me hubiera gustado que se me ocurriera eso». Que los demás sepan que es una rima que tú hiciste y que nadie más la había hecho. A diferencia de los raperos que están en el rollo del club, que muchos no escriben las líricas, son intérpretes y están en este pedo más por el entretenimiento y no necesariamente en la vieja usanza del MC.

¿Qué otros elementos, en términos muy generales, hacen al MC?

Faruz: Yo creo que todos tenemos un toque de realidad, de calle, algo que hicimos afuera del cantón. Es muy complicado decir qué hace a un MC, pero este es uno básico. Y con esto no quiero decir que hayas matado o portado un arma, sino que tengas experiencias que transmitir. La realidad es una parte muy importante, el keep it real se aplica ahí yo creo. No te puedes poner en el micrófono o en una rola y decirte MC si no tienes algo que aportar. Y si hablo de la calle es porque se me hace una parte fundamental. O sea, fuera de tu cantón ¿qué hiciste? ¿qué hiciste para conseguir lo que querías? ¿saliste a trabajar todos los días? ¿qué pasaste? ¿qué viviste? La realidad para mí es un punto importante de ser un MC.

En el aspecto técnico hay varias cosas importantes. Una de ellas es la agudeza de ingenio.

Faruz: Una rima verga. Barras. Nosotros todo el tiempo estamos en eso. Todo el tiempo estamos pensando en rimas vergas. Y cuando damos un show, lo veo muy notorio. Cuando dice algo bien verga alguno del crew, nosotros atrás decimos: «¡Verga!» Celebramos la barra. Siempre estamos pensando en esa madre.

Los MCs tienen un uso del lenguaje súper avanzado: hacen estructuras, dobles sentidos, quiebran palabras ¿pueden ahondar en estos elementos?

Eptos: Bueno… en el pedo de ser MC y de escribir, es muy importante ser original. Una vez que copias, desacredita bien machín tu talento. Es como el mismo ideal, al menos así fui criado yo, del graffiti. Si alguien te copiaba hasta se pueden hacer unos putazos, porque están usando tu estilo, y tú usas estilo como una herramienta para sobrevivir, para hacer tu cosa, para crear un impacto. Es una falta de respeto copiar.

Faruz: Y de aspectos técnicos. El doble sentido consiste en jugar con las palabras para darle un final a una oración. Yo me pongo el reto de que diario al menos se me tienen que ocurrir tres, cuatro barras, anotarlas, tengo esa meta. Por ejemplo, ahorita venía pensando en «percibir». Haz de cuenta que estamos a otra latitud, entonces puedes decir: «tú tendrás mejor vista, / pero yo percibo mejor que tú». En esa rima, el verbo tiene dos sentidos: percibir de ver y percibir de generar feria. Eso es lo que yo entiendo por los doble sentidos. Wordplays y esquemas. Y veo que muchos morros en el freestyle ya están aplicando esa madre. Y esta chido porque así es como se rapea.

Eptos: Otro elemento importante es tener flow y ser catchy en los coros. O sea, algo muy importante es que a los beats les encuentres un coro que funcione para que se vuelvan un hit.

Faruz: Por ejemplo, si llega un morro y me dice, «tengo una rola bien verga», la escucho, tiene barras buenas. A mí me gusta cuando es algo que en la vida se me hubiera ocurrido. O sea, es único y original. Ese es un buen coro. Y es raro encontrarte a banda que haga algo así. A veces dices «ese pinche coro yo lo saco cagado de risa».

Eptos: Hacer coros que se te pegan.

Faruz: Es de encontrar los tonos y ya nada más escribes sobre los tonos y le das esa melodía. Es raro encontrar MCs así pero sí los hay, que tienen hooks bien verga.

Eptos: Otra cosa importante que la raza casi no toma en cuenta es la selección de beats. Hay un chingo de raperos que son buenos escribiendo pero agarran beats bien ojetes. Como dice la banda de piano: Pianosaurio. [Estallan en risas los tres]. Esos de una sola tecla: «clink clink clink clink». [Más risas]

Faruz: Los West Coast ¿no?

Eptos: O sea, West Coast o trap, pero de esos de una sola tecla: «ti ti ti ti ti». O una trompetita acá. O sea, samples hay muchos, pero debes saber qué beat va a ser un hit.

¿Y cómo puedes saber eso?

Eptos: Yo tengo muchos beats que me gustan un chingo pero sé que si los saco igual no funcionan. Para mí lo que detecta que un beat va a ser un hit es que cuando lo oyes, se te ocurre un coro. Y no todos los beats hacen eso.

Faruz: Luego pasa que hay beats que te imponen. Que dices está pasado de verga y piensas «qué voy a hacer en esa mamada, la neta la voy a cagar». [Risas]. Y el coro que te inventaste lo cambias, dices «no, mejor otro» y empiezas a cigarrearte, te tripeas bien culero. Pero eso habla de que sabes escoger un beat, de que le tienes respeto. Sabes que si lo trabajas bien, te puede salir algo bien pasado de verga.

***

