¿Qué putas es el equisismo y qué tiene que ver con Estéreo Picnic?

Equisismo.

¿Como la cienciología, pero fundada por Straight Edges? ¿Como el capítulo de The joy of sect de los Simpson que todos recordamos por el corito “El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello?

¿Qué putas es? ¿Cómo se come? ¿Existe?

En la mañana de hoy jueves 13 de septiembre, las redes del festival colombiano Estéreo Picnic cambiaron sus avatares a esto:

“¿Fundación cristiana Estéreo Picnic?”, dice un comentario, “El logo de una ONG para gente con obesidad”, dice otro. Algunos hablan de un posible “hackeo”. Otros lo relacionan con esa horrible maña de dejar el Facebook abierto en un lugar público, solo que en vez de escribir “soy gay”, “voy a ser papá” o “¿quién para pegar un bareto por Chapinero ya ya ya?”, le hicieron un tratamiento filosófico-esotérico-religioso.

Otros más aterrizados hablan ya de una campaña expectativa para la primera etapa de creyentes.

Pero vamos por partes.

Junto con el cambio de avatares en todas las redes, apareció el link a una página: www.equisismo.org que abre con la frase “Todos partimos de una X. Nuestra X es la apertura ciega de un camino por transitar sin mapa y sin señales”, algo que deja abierta la expectativa y bien podría tener que ver con el festival o con un culto de renovación energética para millennials.

La página también tiene una serie de testimonios de personas que invitan a convertirse al Equisismo y un apartado de “¿Quiénes somos” donde dicen:

“La X sella en el lenguaje un misterio milenario. Como la X del cromosoma que es una de sus más recientes revelaciones. En ella se mueve lo que va de lo más anónimo a lo más singular de la vida. Lo que hace a un ser cualquiera, y lo que lo hace único. O los brazos cruzados en X de los faraones egipcios en sus tumbas, o los infinitos juegos geométricos de las X de los hipogeos de tierradentro. Todas estas y tantas otras en la historia de las ciencias y las religiones, señalan el umbral. El lugar de conexión y tránsito entre esta vida y la otra”.

Una especie de movimiento que según dicen “Con la fuerza de la X haremos temblar en el ritual del tránsito a quienes intentan, aterrados, contener el caos creador. Aguarda a que te convoque al día del encuentro. Estremécete, y responde al llamado. No regresaremos los mismos”.

Lo cual, de nuevo, bien podría ser el emprendimiento espiritual de un millonario tratando de hacer una “multinivel” o modelo de negocio piramidal.

Diferente a Amway, Zri, Herbalifee incluso la misma cienciología, sobre el equisismo poco o nada existe en internet. Una descripción en Google de una entrada de Wikipedia dice que es una “Doctrina esotérica latinoamericana que cree en el símbolo de la X como representación de la igualdad de los seres humanos.” Sin embargo al ingresar al portal, la entrada aparece eliminada.

Captura de Pantalla de Wikipedia

Por otro lado, vale la pena decir que en un eventual hackeo, las redes del festival hubiesen sido borradas en su totalidad y hasta el momento solo siguen apareciendo videos de testimonios invitando a sumarse al equisismo.

La redacción de Noisey en Español intentó desmentir rumores y llamó a las oficinas de Páramo Presenta, los organizadores del festival, y su respuesta escueta y sin mucho detalle se refirió a este hecho como “por el momento no va a haber ningún comentario. Estamos trabajando en eso y buscando dar una respuesta pronto”.

Sea lo que sea esto y si es que acaso se trata de la campaña expectativa por los diez años del festival, lo cierto es que el Equisismo suena más creíble que aquella vez que intentaron hacernos creer que estábamos siendo invadidos por extraterrestres.

